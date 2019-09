بررسی‌های پزشکی جدیدی که در رابطه با هوش مصنوعی و قدرت آن صورت گرفته به این نتیجه رسیده که هوش مصنوعی (AI) می‌تواند به خوبی یک پزشک متخصص حرفه‌ای، در تشخیص بیماری‌ها موثر باشد. اما فقدان آزمایشات کیفی باعث شده پتانسیل و توانایی دقیق این فناوری همچنان نامشخص بماند.

تعدادی از محققین به بررسی تحقیقات موجود در زمینه هوش مصنوعی پرداخته‌ و یافته‌های خود را با مجله The Lancet Digital Health به اشتراک گذاشتند. این بررسی‌ها با تمرکز بر قابلیت یادگیری عمیق هوش مصنوعی صورت گرفته که با به کارگیری الگوریتم‌های خاص و قدرت بالای محاسباتی، هوش انسان را شبیه‌سازی می‌کند. این قابلیت در هوش مصنوعی باعث شده آن‌ها با بررسی هزاران تصویر، الگو‌های بیماری را تشخیص دهند.

جذابیت و البته کاربرد بالای این فناوری باعث شده اداره غذا و دارو ایالت متحده آمریکا از مدت‌ها پیش، به کارگیری الگو‌های هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی را در دستور کار قرار دهد و آن را تصویب کند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از راه‌هایی که فشار و سختی کار را از روی دوش پزشکان متخصص برمی‌دارد و یا آن را به حداقل می‌رساند، بسیار مورد توجه قرار گرفته، اما تحقیقات دانشمندان در رابطه با این فناوری همچنان کافی به نظر نمی‌رسد.

پروفسور آلستیر دنیستون (Alastair Denniston) از بنیاد ملی خدمات بهداشت و درمان دانشگاه بیرمنگام انگلستان، که سرپرستی این تحقیقات را برعهده داشت اعلام کرد از مجموع ۲۰.۵۰۰ مقاله‌ای که در زمینه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته، تنها یک درصد آن‌ها به اندازه کافی ارزشمند و قابل اعتماد بودند. او افزود:

به لطف مطالعات خوبی که در این زمینه صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که هوش مصنوعی با کمک یادگیری عمیق می‌تواند انواع بیماری‌ها را از سرطان گرفته تا امراض چشمی، به خوبی متخصصین تشخیص دهد. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که بدانیم هوش مصنوعی همچنان خیلی بهتر از پزشکان در تشخیص بیماری‌ها عمل نمی‌کند!

بررسی‌های صورت گرفته از ۱۴ تحقیق به این نتیجه ختم شد که هوش مصنوعی می‌تواند در ۸۷ درصد موارد، بیماری‌ها را تشخیص دهد که این آمار برای متخصصین حوزه پزشکی، ۸۶ درصد ثبت شده! این فناوری همچنین در ۹۳ درصد موارد توانست افرادی را که از مریضی رهایی یافته‌بودند شناسایی کند که این مورد برای انسان‌ها ۹۱ درصد بود.

درحالیکه این اعداد و ارقام امیدوار کننده هستند، محققین ادعا می‌کنند همچنان به تحقیقات بیشتر و بهتری در رابطه با هوش مصنوعی نیاز دارند تا از قدرت و پتانسیل واقعی آن با خبر شوند. آن‌ها می‌خواهند مطالعاتی صورت گیرد که از طرح تحقیق بهتری برخوردار باشد و در شرایط آزمایشگاهی مشابه با آنچه که متخصصین حوزه پزشکی نمونه‌های خود را مورد بررسی قرار می‌دهند، هوش مصنوعی را تست کنند.

لیویا فیز (Livia Faes) از بیمارستان مورفیلد آیز واقع در شهر لندن کشور انگلستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

برای اینکه بدانیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی، نتایج درمانی بیماران را تغییر می‌دهند، نیاز به یک سری شواهد داریم که باید آن‌ها را از مقایسه عملکرد این فناوری با تست‌های تشخیص دیگر در آزمایشات کنترل شده تصادفی بدست آوریم.

متخصصین ضمن تحسین‌برانگیز دانستن این بررسی‌ها، بر نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیز تاکید بسیاری داشته‌اند. فرانز کرالی (Franz Kiraly) از دانشگاه کالج لندن می‌گوید:

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشیم این نیست که چقدر هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها به متخصصین انسانی نزدیک است. بلکه به نظر من، استاندارد کلی ارزیابی عملکرد هوش مصنوعی بسیار ناپسند است.

نیلز همرلا (Nils Hammerla) از شرکت سلامت بابیلون انگلستان، که از هوش مصنوعی به منظور بهبود دسترسی و کاهش هزینه‌های دارویی استفاده می‌کند، معتقد است قبل از اینکه هوش مصنوعی به بالاترین میزان پتانسیل خود برسد، باید بررسی‌ها و تحقیقات بسیار زیادی صورت گیرد. به اعتقاد او، یادگیری ماشینی می‌تواند تاثیر زیادی بر مشکلات خدمات بهداشتی داشته باشد، اما اگر آن‌ها نتوانند متخصصین و عموم مردم را قانع کنند هوش مصنوعی بسیار امن و مورد اعتماد است، این فناوری هیچ کمکی به هیچ کس نخواهد کرد.

طبق آماری که شرکت خدمات مالی مورگان استنلی منتشر کرده، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی به شدت در حال فراگیر شدن است و انتظار می‌رود بازار جهانی آن از ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ برسد. بیمارستان‌های برخی نقاط جهان از قبیل مورفیلد آی لندن، در حال حاضر از این فناوری در خدمات بهداشتی و درمانی خود استفاده می‌کنند و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتری به سوی آن کوچ کنند.

در مورد قابلیت‌های جذاب و عجیب هوش مصنوعی نیز شواهد بسیار زیادی وجود دارد. برای مثال الگوریتم DeepGestalt، که توسط شرکت «FDNA» توسعه یافته بود می‌توانست با اسکن چهره یک فرد، اختلالات نادر ژنتیکی آن‌ها را شناسایی کند. همچنین الگوریتم جدیدی که توسط شرکت دیپ‌مایند طراحی شده می‌تواند نارسایی‌های حاد کلیوی را حتی قبل از آسیب‌دیدگی شناسایی کند.

با توجه به این شواهد، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، شاهد حضور پررنگ‌تر این فناوری کاربردی در زندگی مردم خواهیم بود. حضوری که مسلما تنها به حوزه پزشکی محدود نخواهد بود!

