۱۱ ویژگی کاربردی ولی کمتر شناخته شده اینستاگرام

بسیاری از کاربران از بین انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی، صرفا از اینستاگرام استفاده می‌کنند و کارهای مختلفی با آن انجام می‌دهند. اگرچه اینستاگرام رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد اما در این میان ویژگی‌ها، ابزارها و اپلیکیشن‌هایی وجود دارد که می‌توانند تجربه استفاده از این شبکه اجتماعی را لذت‌بخش‌تر کنند. در ادامه به ویژگی‌ها و ترفندهایی می‌پردازیم که کاربردی هستند ولی احتمالا بخش زیادی از کاربران از وجود آن‌ها خبر ندارند.

دریافت نوتیفیکیشن انتشار پست از طرف اکانت‌های موردنظر



اگر اکانتی را فالو می‌کنید که به هیچ عنوان نمی‌خواهید پست‌های جدید آن را از دست بدهید، پس بهتر است قابلیت دریافت نوتیفیکیشن‌های انتشار پست‌های اکانت مذکور را فعال کنید. برای این کار از دو روش می‌توانید استفاده کنید.

روش اول این است که روانه‌ی پروفایل موردنظر شوید، بر گزینه Following ضربه بزنید و سپس گزینه Notifications را انتخاب کنید. بعد از این کار، می‌توانید نوتیفیکیشن‌های مربوط به پست‌ها، استوری‌ها یا ویدیوهای لایو اکانت مذکور را فعال کنید.

علاوه بر این، چنین کاری را مستقیما از طریق پست‌های کاربر می‌توانید انجام دهید. ابتدا بر گزینه سه نقطه در بالای سمت راست پست ضربه بزنید و Turn On Post Notifications را انتخاب کنید. اگر بعد از انجام این کار دیدید که تعداد زیادی نوتیفیکیشن روانه‌ی اینستاگرام شما می‌شود، با تکرار این مراحل و انتخاب گزینه Turn Off Post Notifications می‌توانید از دست این نوتیفیکیشن‌ها خلاص شوید.

حذف تگ‌های خود در تصاویر دوستان

آیا یکی از دوستانتان شما را در تصاویر نه‌چندان خوشایند و ناخواسته تگ کرده است؟ خوشبختانه برای حل این معضل دو راه پیش روی شما قرار دارد. ابتدا به پست موردنظر سر بزنید و با ضربه بر نام خود که بر روی تصویر قرار گرفته، دو گزینه Remove Me From Post (حذف تگ) و Hide From Profile (قرار نگرفتن این پست در پروفایل شما) ظاهر می‌شود. اگر مشکل اساسی با پست موردنظر ندارید و فقط نمی‌خواهید این تصویر حاوی تگ شما در پروفایلتان ظاهر شود، به راحتی می‌توانید گزینه دوم را انتخاب کنید.

پاک کردن تاریخچه جستجو در اینستاگرام

در اینستاگرام پست‌های متنوعی منتشر می‌شود و شاید در بخش جستجو عبارات مختلفی را تایپ می‌کنید که می‌خواهید کسی آن‌ها را مشاهده نکند. برای حذف تاریخچه جستجو، به پروفایل خود سر بزنید و بعد از انتخاب گزینه سه خط عمودی در سمت راست بالای نمایشگر، گزینه Settings را انتخاب کنید. بعد از ضربه بر گزینه Security، در انتهای این بخش Clear Search History را مشاهده می‌کنید که با انتخاب آن تاریخچه جستجو در اینستاگرام حذف می‌شود.

مشاهده پست‌های لایک شده

اگر می‌خواهید پستی که قبلا لایک کرده‌اید را پیدا کنید، لازم نیست ساعت‌ها در اینستاگرام به دنبال آن بگردید. در عوض، کافی است به پروفایل خود مراجعه کنید و بعد از مراجعه به Settings، سپس به Account و Posts You’ve Liked سر بزنید. با این کار، حدود ۳۰۰ پست که اخیرا لایک کرده‌اید، نمایش داده می‌شود و می‌توانید بین آن‌ها دنبال پست موردنظر بگردید.

کاهش مصرف اینترنت موبایل

از آنجایی که هنگام استفاده از اینستاگرام، این اپلیکیشن سعی می‌کند از قبل تصاویر و ویدیوها را بارگذاری کند، چنین کاری می‌تواند مصرف اینترنت را تا حد زیادی افزایش بدهد و این موضوع به‌خصوص حین استفاده از اینترنت موبایل بیشتر احساس می‌شود. برای محدود کردن این موضوع، در بخش پروفایل خود بر گزینه به شکل سه خط عمودی ضربه بزنید و سپس گزینه Settings را انتخاب کنید. بعد از آن Cellular Data Use را انتخاب و حالت Data Saver را فعال کنید. با این کار اگرچه بارگذاری تصاویر و ویدیوها بیشتر طول می‌کشد، ولی در عوض مصرف اینترنت موبایل تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

پست گذاشتن از طریق اکانت‌های مختلف

اینستاگرام هم مانند توییتر و بسیاری از دیگر شبکه‌های اجتماعی به کاربران این اجازه را می‌دهد که به صورت همزمان به چند اکانت دسترسی داشته باشند. برای افزودن اکانت جدید، در بخش پروفایل خود بعد از انتخاب Settings بر Add Account ضربه بزنید. در صفحه جدیدی که باز می‌شود، هم می‌توانید مشخصات یک اکانت از پیش ایجاد شده را وارد کنید و هم امکان ایجاد یک اکانت جدید وجود دارد.

چیدمان تصاویر

اینستاگرام از یک اپلیکیشن وابسته به نام Layout (نسخه اندروید و iOS)پشتیبانی می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد چند تصویر مختلف را کنار یکدیگر قرار دهند و این موارد را در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی آپلود کنند. برای بهره‌گیری از آن می‌توانید مستقیما به این اپلیکیشن سر بزنید یا اینکه هنگام ارسال پست در اینستاگرام می‌توانید بر آیکون مربوط به این اپلیکیشن ضربه بزنید. بعد از دسترسی به Layout، گزینه‌های مختلفی برای چیدمان تصاویر در اختیار شما قرار می‌گیرد تا در نهایت با توجه به سلیقه خود بتوانید این تصاویر را کنار یکدیگر قرار دهید.

فیلتر کردن کامنت‌های اینستاگرام

اگر می‌خواهید از دست کامنت‌های ناخوشایند افراد مزاحم خلاص شوید، اینستاگرام در این زمینه ابزار خوبی فراهم کرده است. به همین خاطر به جای اینکه هر بار تک به تک این کامنت‌ها را حذف یا افراد مزاحم را بلاک کنید، می‌توانید کلیدواژه‌هایی را برای فیلتر کردن آن‌ها مشخص کنید.

در بخش پروفایل بر Settings ضربه بزنید و سپس به Privacy و در نهایت Comments مراجعه کنید. در این بخش علاوه بر فعال کردن گزینه Hide Offensive Comments که چنین فیلتری را به‌صورت خودکار فعال می‌کند و چندان مناسب زبان فارسی نیست، می‌توانید با فعال کردن گزینه Manual Filter کلیدواژه‌های موردنظر خود را برای فیلتر کردن قرار دهید.

پنهان کردن استوری‌ها از دید افراد موردنظر

قابلیت پنهان کردن استوری‌ها از جمله مشخصه‌هایی است که هنوز هم بسیاری از کاربران از وجود آن اطلاعی ندارند. اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید افرادی استوری شما را مشاهده کنند، به راحتی می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. در بخش پروفایل به مسیر Settings > Privacy > Story بروید و در بخش Hide Story From بر ۰ People ضربه بزنید تا بتوانید دسترسی افراد موردنظر را به استوری‌های خود مسدود کنید.

عدم مشاهده استوری‌ها و پست‌های اکانت‌های مختلف



اگر افرادی که فالو می‌کنید مرتبا پست‌ها و استوری‌های مختلف منتشر می‌کنند و به هر دلیلی نمی‌توانید آن‌ها را آنفالو کنید، اینستاگرام برای شما قابلیت مفیدی تدارک دیده است و به راحتی می‌توانید از دست این پست‌ها و استوری‌ها خلاص شوید. راحت‌ترین راه برای انجام این کار است که در فید اصلی خود انگشت خود را بر استوری موردنظر نگه دارید و گزینه Mute را انتخاب کنید. سپس گزینه‌های Mute Story و Mute Story and Posts پدیدار می‌شود که می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

آرشیو کردن پست‌های قدیمی

اگر می‌خواهید پست‌هایی را از پروفایل خود دربیاورید بدون اینکه ناچار به حذف کامل آن‌ها شوید، باید از قابلیت آرشیو کردن استفاده کنید. برای این کار، بر گزینه سه نقطه در سمت راست بخش فوقانی پست موردنظر ضربه بزنید و سپس گزینه Archive را انتخاب کنید. زمانی هم که می‌خواهید این پست‌های آرشیو شده را مشاهده کنید، در بخش پروفایل بر گزینه به شکل سه خط موازی ضربه بزنید و Archive را انتخاب کنید؛ بعد از آن، در بخش فوقانی ضربه بزنید و Post Archive را انتخاب کنید تا بتوانید این پست‌ها را مشاهده یا در صورت صلاحدید آن‌ها را به پروفایل خود برگردانید.

