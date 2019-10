با توجه به گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده است، گوگل در اواخر هفته گذشته، تعدادی از اپلیکیشن‌های توسعه دهنده‌ای چینی با نام iHandy را از پلی استور حذف کرد.

طبق گزارش BuzzFeed News، تعداد موارد حذف شده به حداقل ۴۶ اپ می‌رسد که تا به حال میلیون‌ها بار دانلود شده بودند. این اپلیکیشن‌ها کاربردهای مختلفی داشتند که از میان آن‌ها می‌توان به اپ سلفی با فیلترهای مخصوص، اپ امنیتی و یا طالع بینی اشاره کرد.

اپ سلفی مذکور که Sweet Camera نام دارد، مشهورترین برنامه در میان اپ‌های حذف شده از سوی گوگل است که طبق آخرین آمار، ۵۰ میلیون بار از پلی استور دانلود شده بود. در حال حاضر گوگل و iHandy درباره حذف این اپلیکیشن‌ها اظهار نظر قانع کننده‌ای نداشته‌اند و تنها یکی از نمایندگان گوگل در تماسی که از سوی BuzzFeed News برقرار شده بود، توضیح داد گوگل در حال بررسی این ماجرا است. مدتی بعد این کمپانی به وب‌سایت نام‌برده اعلام کرد که اپ‌های حذف شده «در بردارنده تبلیغات فریبنده» بودند.

در گزارش BuzzFeed News به این نکته اشاره شده است که تنها ۸ اپلیکیشن از برنامه‌های تولید شده توسط iHandy در پلی استور گوگل باقی مانده است. یکی از مدیران این شرکت توسعه دهنده چینی به نام سیمون ژو، در گفتگو با وب‌سایت خبری BuzzFeed News اعلام کرد که حذف این اپ‌ها غافل‌گیری بزرگی برای شرکتش بود:

از نظر ما، این یک عمل غیر منتظره بود. سعی می‌کنیم دلایل آن را کشف کنیم. امیدواریم این اپ‌ها هر چه زودتر به پلی استور بازگردند. همان‌طور که همه ما می‌دانیم، در چند سال اخیر، گوگل در حال بهبود سیاست‌ها و فرآیند ایجاد یک اکوسیستم سالم‌تر برای کاربران و توسعه دهندگان است. قطعا ما هم مانند هر توسعه دهنده شایسته دیگری، مایل به پیروی از این بهبودها هستیم.

همچنین، iHandy در وب‌سایت خود به سابقه همکاری با اپل، گوگل و فیس‌بوک اشاره کرده است. طبق گزارش Business Insider، حداقل ۱۲ اپلیکیشن توسعه یافته توسط iHandy در اپ استور اپل موجود است؛ اما اپل هنوز مانند هم‌وطن خود، به حذف اپ‌های این توسعه دهنده چینی اقدام نکرده است.

