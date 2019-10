قابلیت جذاب لایو کپشن اندروید ۱۰ به همراه پیکسل ۴ رونمایی خواهد شد

طی کنفرانس I/O گوگل در ماه می سال جاری، این شرکت از قابلیت جدید و فوق‌العاده کاربردی تحت عنوان لایو کپشن (Live Caption) رونمایی کرد. به کمک این قابلیت، کاربران سیستم‌عامل اندروید ۱۰ می‌توانند در لحظه‌ای که فایل صوتی یا تصویری در گوشی‌شان پخش می‌شود، زیرنویس آن را به صورت همزمان مشاهده کنند.

برخی از کاربران بعد از استفاده از این قابلیت، آن را یکی از هیجان‌انگیزترین و پرکاربردترین قابلیت‌های اندروید ۱۰ تلقی کردند. یکی از مفیدترین فواید لایو کپشن زمانی است که صدای فایل صوتی یا تصویری به اندازه‌ای نیست که بتوان متوجه آن شد و یا کاربر در مکان شلوغی است که امکان گوش دادن به آن وجود ندارد و از طرفی هدفون هم دم دست قرار ندارد. حتی در برخی شرایط بلند کردن صدا ممکن نیست و باید با صدای کمی به محتوا گوش داد. در اینجا است که لایو کپشن می‌تواند خودنمایی کند و حتی در حالتی که صدا تا آخرین شماره نیز کم باشد، زیرنویس را برای شما به نمایش دربیاورد.

اگرچه گوگل در تیزرهای تبلیغاتی اندروید ۱۰ بسیار از این قابلیت سخن گفته، اما به نظر می‌رسد هنگام عرضه این سیستم‌عامل، لایو کپشن هنوز در مرحله تست و بررسی قرار داشت و آماده انتشار نبود. بنابراین شواهد حاکی از آن است که گوگل می‌خواهد از این قابلیت به همراه گوشی‌های پیکسل ۴ در ماه بعد رونمایی کند.

برخی از اعضای وب‌سایت XDA Developers موفق شدند با انتقال فایل apk این برنامه از یک گوشی پیکسل ۴ به پیکسل ۲ ایکس‌ال، از آن استفاده کنند و نتیجه دقیقا آنچه بود که گوگل پیشتر وعده آن را داده بود. این افراد لایو کپشن را با برنامه‌هایی نظیر آمازون پرایم ویدئو، گوگل فوتو، گوگل پادکست، نتفلیکس و یوتیوب تست کرده و از عملکرد آن نیز رضایت کامل داشتند.

تصویری از این قابلیت نشان می‌دهد برای فعال کردن آن، کافی است از طریق تنظیمات، آن را به پنل کم و زیاد کردن صدا اضافه کنید تا به سرعت و در هر لحظه‌ای که بخواهید به آن دسترسی داشته باشید. همچنین لایو کپشن از قابلیتی برخوردار است که می‌تواند کلمات نامناسب را با علامت ستاره سانسور کند!

اجرای این برنامه در گوشی پیکسل ۲ ایکس‌ال نوید این را می‌دهد که تنها گوشی‌های پیکسل ۴ نیستند که می‌توانند از این قابلیت بهره‌مند شوند و احتمالا باید شاهد دیگر گوشی‌های اندرویدی نیز باشیم که به‌ زودی از لایو کپشن استفاده می‌کنند. اما انتظار می‌رود گوگل ابتدا آن را روی پرچم‌داران خود عرضه کند و سپس به دیگر گوشی‌ها اجازه دسترسی به آن را بدهد. کاری که معمولا از گوگل سر می‌زند. برای مثال سال گذشته این شرکت قبل از عرضه قابلیت Call Screen روی گوشی‌های دیگر، ابتدا آن را روی گوشی‌های پیکسل ۳ عرضه کرد.

در رویداد ۱۵ اکتبر سال جاری (سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸)، گوگل از گوشی‌های جدید خود و احتمالا تعدادی دستگاه دیگر رونمایی خواهد کرد. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که خیلی بیشتر از لایو کپشن و ویژگی‌های جذاب آن در طی آن رویداد مطلع شویم.

در آخر نیز می‌توانید ویدیوی کوتاهی از کار با قابلیت لایو کپشن را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: theverge

منبع متن: digikala