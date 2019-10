از رویداد ماه اکتبر اپل چه انتظاراتی داریم؟

درحالیکه سپتامبر ماه بسیار شلوغی برای اپل به حساب می‌آمد و بسیاری از محصولات این شرکت از جمله آیفون‌های سری ۱۱ در این ماه معرفی شدند، اما همچنان تا پایان سال جاری زمان باقی است و این یعنی محصولات بیشتری از اپل را تا اتمام امسال شاهد خواهیم بود.

البته اپل رسما اعلام نکرده در ماه اکتبر رویدادی برگزار خواهد شد، اما با نگاهی به سال گذشته، می‌بینیم که اپل در همین ماه در سال ۲۰۱۸ از آیپدها و نسخه‌های جدید محصولات سری مک رونمایی کرد. بنابراین برگزاری چنین رویدادی در این ماه دور از انتظار نخواهد بود. حال سوال اینجاست که چه محصولاتی در این رویداد احتمالی معرفی خواهند شد؟

مک بوک پرو ۱۶ اینچی

یکی از مورد انتظارترین محصولاتی که به احتمال زیاد شاهد آن خواهیم بود، مک بوک پرو ۱۶ اینچی است. از زمانی که شایعه وجود چنین لپ تاپی در فضای مجازی منتشر شد، خبرهای متعددی در رابطه با قیمت، تاریخ انتشار، مشخصات سخت‌افزاری و به طور کلی هرآنچه که به این محصول مرتبط بوده به گوش رسیده‌ است. اکثر این شایعات نیز به ماه اکتبر به عنوان تاریخ رونمایی از این محصول اشاره داشته‌اند و مدعی شدند قیمت آن حدودا ۳۰۰۰ دلار خواهد بود.

شایعات حاکی از آن است این لپ تاپ، اگرچه یک اینچ بزرگ‌تر از مک بوک ۱۵ اینچی فعلی است، اما هم‌اندازه با آن خواهد بود. چرا که اپل قصد دارد حاشیه‌های بالا و اطراف آن را حدالامکان کاهش دهد. گفته می‌شود وضوح تصویر این نمایشگر ۱۶ اینچی ۳۰۷۲ × ۱۹۲۰ خواهد بود.

از دیگر احتمالاتی که در رابطه با این لپ تاپ به گوش می‌رسد، خداحافظی با صفحه‌کلیدهای پروانه‌ای است. در ابتدا این خبر را مینگ چی کو، تحلیل‌گر نام‌آشنای اپل، منتشر کرده بود که اپل قصد دارد در لپ تاپ جدید خود از همان مکانیزم سوئیچ قیچی‌ بهره ببرد. بدین ترتیب باید انتظار کلید‌هایی با فواصل بیشتر از یکدیگر را داشته باشیم که امر تایپ کردن را آسان‌تر از قبل خواهند کرد. همچنین به نظر می‌رسد اپل قصد دارد روی این صفحه کلید را با فیبر شیشه‌ای جدیدی بپوشاند که باعث می‌شود مقاومت کلیدها نیز افزایش یابد.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این لپ تاپ نیز شایعاتی به گوش می‌رسد مبنی براینکه قلب تپنده مک بوک پرو ۱۶ اینچی را یک پردازنده نسل ۹ اینتل با مدل Intel Coffee Lake-H تشکیل خواهد داد. این پردازنده همان مدلی است که در مک بوک ۱۵ اینچی کنونی مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین انتظار می‌رود بروزرسانی مک بوک پرو جدید عمدتا در طراحی و اندازه آن خلاصه شود.

اگر رویداد یاد شده در ماه اکتبر برگزار شود، احتمال معرفی مک بوک پرو ۱۶ اینچی بسیار بالاست، اما اینکه این لپ تاپ در همین ماه یا حتی در همین سال روانه بازار خواهد شد در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. چرا که طبیعی است زمان عرضه یک محصول با تاخیر مواجه شود.

بیشتر بخوانید: همه‌ی آنچه که در رابطه با مک بوک پرو ۱۶ اینچی اپل می‌دانیم

مک پرو

در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل در ماه ژوئن، این شرکت از مک پرو جدید و نمایشگر Pro Display XDR رونمایی کرد. وب‌سایت مک پرو تنها به این موضوع اشاره کرده که این دستگاه در فصل پاییز روانه بازار خواهد شد و توضیحات بیشتری در رابطه با آن ذکر نشده است.

مک پرو از طراحی کاملا جدید و قدرت سخت‌افزاری بسیار مناسبی برخوردار است. این شرکت در کنار عرضه مک پرو، نمایشگر Pro Display XDR را نیز روانه بازار خواهد کرد تا نام خود را به عنوان یکی از شرکت‌های سازنده نمایشگر در سراسر دنیا مطرح کند.

پاییز با ماه دسامبر به پایان می‌رسد و این یعنی اپل همچنان وقت کافی برای عرضه مک پرو خواهد داشت. با این اوصاف اگر رویداد ماه اکتبر اپل برگزار شود، حداقل می‌توان انتظار داشت از تاریخ انتشار این محصول باخبر شویم.

دیگر محصولات

با معرفی سیستم‌عامل iPadOS 13 مخصوص تبلت‌های اپل، انتظار می‌رود این شرکت تمرکز خود را روی معرفی آیپدهای جدید نیز معطوف کند. آیپد پرو در سال ۲۰۱۸ با یک تغییر بزرگ در طراحی و سخت‌افزار خود همراه بود. همچنین قابلیت کار با مداد اپل نیز به آن‌ها افزوده شد.

شایعات حاکی از آن است که اپل نه تنها آیپد جدیدی را امسال معرفی خواهد کرد، بلکه همانند آیفون‌های سری ۱۱ پرو، از سه دوربین در آن‌ها استفاده خواهد کرد تا هم تجربه عکاسی در آیپدها را لذت‌بخش‌تر از قبل کند و هم همچنان توجه کاربران را روی آیفون‌های خود نگه دارد! اگرچه آیپدها وسیله عکاسی به حساب نمی‌آیند، اما استفاده از سه لنز می‌تواند به نوعی سری پرو محصولات اپل را با برخورداری از سه دوربین، به برندی یکپارچه و با خصوصیاتی یکسان تبدیل کند!

از لحاظ سخت‌افزار هم مسلما شاهد پیشرفت‌هایی خواهیم بود. آیپد پرو فعلی از یک پردازنده A12X بهره می‌برد. با در نظر گرفتن اینکه آیفون‌های فعلی به چیپ A13 مجهز شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود آیپد پرو جدید از یک پردازنده A13X به عنوان قلب تپنده خود بهره ببرد.

اپل تگ

یکی از محصولات بسیار کوچک و دوست داشتنی که شایعه معرفی آن از سوی اپل مدتی است قوت گرفته، اپل تگ است. این ردیاب کوچک به تمام وسایل شما از جمله کیف پول، کوله‌پشتی، سوییچ و … می‌چسبد و لذا در صورت گم شدن، می‌توان با محصولاتی که از سیستم‌عامل‌های Mac و iOS بهره‌مند هستند آن‌ها را ردیابی کرد.

این دستگاه با مجهز شدن به فناوری ارتباط بی‌سیم (UWB) می‌تواند فرایند یافتن لوازم گم‌شده را ساده‌تر و با دقت بیشتری انجام دهد. همچنین اگر کاربران از لوازم خود فاصله زیادی بگیرند، اپل تگ این نکته را به آن‌ها از طریق اعلانات گوشی هشدار می‌دهد.

گوشی‌های آیفون ۱۱ همگی از چیپ U1 بهره‌مند هستند. چیپی که از قابلیت جدید AirDrop در iOS 13.1 پشتیبانی می‌کند و می‌توان به کمک آن بین دو گوشی آیفون فایل‌ها را جابجا کرد. همچنین به کمک این چیپ می‌توان آیفون‌ها و آیپدهای دیگر مجهز به این چیپ را نیز پیدا کرد. بنابراین انتظار می‌رود اپل تگ به کمک این چیپ بتواند با گوشی‌های آیفون ارتباط برقرار کند و مکان لوازم گم‌شده را برای کاربران ارسال کند.

نرم‌افزار

iOS 13.2

اپل اخیرا به انتشار سیستم‌عامل خود سرعت بخشیده و اولین بتای iOS 13.2 را با قابلیت عکاسی دیپ فیوژن (Deep Fusion) روز گذشته در دسترس کاربران قرار داد. اینکه این نسخه از iOS در ماه اکتبر به صورت رسمی در دسترس قرار می‌گیرد یا خیر مشخص نیست اما انتشار نسخه بتای آن شروع شده است.

MacOS Catalina

بزرگ‌ترین بروزرسانی سیستم‌عامل اپل متعلق به MacOS Catalina خواهد بود. این بروزرسانی قابلیت‌ها و نرم‌افزارهای جدیدی از جمله برنامه Music، Podcasts و TV را به کامپیوترهای اپل خواهد افزود و راه را برای توسعه‌دهندگان شخص ثالث برای طراحی برنامه‌های بیشتر برای این سیستم‌عامل هموار می‌کند. این سیستم‌عامل قرار است امروز در دسترس کاربران قرار گیرد.

واقعیت افزوده

سیستم‌عامل iOS 13 پر از قابلیت‌هایی است که به این شایعه که اپل در حال کار روی فناوری واقعیت افزوده است قوت می‌بخشد. هنوز دقیقا محدوده فعالیت و فایده این فناوری برای کاربران مشخص نیست اما آنچه که مسلم است، اهمیت بالا و جایگاه ویژه این فناوری است که گفته می‌شود اپل در حال کار روی آن است.

اپل TV

تلویزیون اپل در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم درآمدزایی این شرکت است. با معرفی سرویس‌های جذابی چون اپل آرکید و اپل تی‌وی پلاس در ماه گذشته، رونمایی از یک تلویزیون جدید در رویداد ماه اکتبر اپل کاملا منطقی خواهد بود. خصوصا اینکه سرویس اپل تی‌وی پلاس در تاریخ ۱ نوامبر در دسترس قرار می‌گیرد و در این بین جای خالی یک سخت‌افزار حس می‌شود.

هدفون رو گوشی اپل

به گزارش بلومبرگ، اپل در حال کار روی طراحی یک هدفون رو گوشی است و قصد دارد آن را در همین سال روانه بازار کند. این اولین تجربه اپل در ساخت یک هدفون رو گوشی خواهد بود. اگر این هدفون‌ در سال جاری عرضه شود، احتمال معرفی آن در ماه اکتبر بسیار بالا خواهد بود.

جمع‌بندی

برخلاف ماه سپتامبر که در آن شاهد رونمایی از آیفون‌های سری ۱۱ و اپل واچ سری ۵ بودیم، ماه اکتبر هم می‌تواند با در برگرفتن لپ تاپ‌ها و آیپدهای جدید، ماه شلوغی برای اپل باشد. برگزاری رویدادی در ماه اکتبر دور از انتظار نیست چرا که اپل سال گذشته این رویداد را در تاریخ ۳۰ اکتبر برگزار کرد و بنابراین هنوز می‌توان به آن امیدوار بود. رویدادی که به احتمال زیاد میزبان محصولاتی چون مک بوک پرو ۱۶ اینچی، هدفون رو گوشی اپل، اپل تگ و … خواهد بود.

منبع: ۹to5mac

The post از رویداد ماه اکتبر اپل چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala