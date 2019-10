اپلیکیشن اینستاگرام در تب Following اطلاعات مربوط به جزییات فعالیت افرادی که کاربران فالو می‌کنند مانند لایک‌هایی که بر پست‌ها می‌زنند، کامنت‌هایی که می‌گذارند و اکانت‌هایی که فالو می‌کنند را نمایش می‌دهد. اما حالا طبق اعلام اینستاگرام، این بخش از اپلیکیشن تا چند روز دیگر حذف می‌شود. این کمپانی از ماه آگوست برای برخی از کاربران روند حذف این بخش را آغاز کرده و طبق اعلام مدیر محصول آن، این روند در همین هفته نهایی خواهد شد. با حذف شدن این تب، با فشردن آیکون قلب که حالا تب‌های You و Following را نمایش می‌دهد، دیگر صرفا می‌توانید فعالیت‌های خود را مشاهده کنید.

اینستاگرام تب Following را در سال ۲۰۱۱ معرفی کرد که در آن زمان بخش Explore هنوز وجود خارجی نداشت. به همین خاطر از آنجایی که در این قسمت امکان مشاهده‌ی لایک‌های دوستان بر پست‌های مختلف وجود داشت، تب Following به کاربران کمک می‌کرد که محتواهای جدیدی را پیدا کنند.

به گفته مدیر محصول اینستاگرام، حذف این تب به دلیل ساده‌تر کردن تجربه کاربری صورت می‌گیرد و در ضمن بسیاری از کاربران هم از وجود آن خبر ندارند. علاوه بر این نمی‌توان کشمکش‌ها و دردسرهای مربوط به تب Following اینستاگرام را کتمان کرد. به‌عنوان مثال برخی از کاربران با بهره‌گیری از همین مشخصه، فعالیت دیگر کاربران را زیر نظر می‌گیرند که همین موضوع دردسرهای زیادی را ایجاد می‌کند. به همین خاطر حذف تب Following در نهایت به نفع کاربران خواهد بود و البته کار افراد کنجکاو را سخت‌تر می‌کند.

The post اینستاگرام تا چند روز دیگر تب Following را حذف می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala