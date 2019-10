رابط کاربری MIUI 11 مدتی قبل برای کاربران چینی گوشی‌های شیائومی ارائه شد و حالا کاربران این گوشی‌ها در دیگر کشورها هم به‌زودی نسل جدید رابط کاربری مذکور را دریافت می‌کنند. طبق پست منتشر شده از جانب این شرکت، حالا می‌توانیم با خیال راحت به زمان‌بندی انتشار نسخه ۱۱ رابط کاربری MIUI اشاره کنیم. بر اساس این اطلاعات، فاز اول ارائه این رابط کاربری از ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) طول می‌کشد. اولین گوشی‌هایی که این نسخه را دریافت می‌کنند عبارتند از: پوکوفون F1، ردمی K20، ردمی Y3، ردمی ۷، ردمی نوت ۷، ردمی نوت ۷S و ردمی نوت ۷ پرو.

همانطور که در جدول بالا می‌بینید، دیگر گوشی‌های شیائومی واجد شرایط در چند مرحله MIUI 11 را دریافت خواهند کرد. لازم به ذکر است در این میان حتی گوشی‌هایی مانند ردمی ۸A و ردمی ۶A هم از جدیدترین نسخه MIUI بهره‌مند می‌شوند. البته شیائومی اشاره کرده که شاید در این برنامه تغییراتی اعمال شود زیرا در ارائه‌ی نسخه جدید رابط کاربری همواره باید احتمال وجود باگ‌ها و مشکلات مختلف در نظر گرفته شود.

ویژگی‌های مورد انتظار MIUI 11



شیائومی مدتی قبل از MIUI 11 رونمایی کرد که از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به حالت تاریک گسترده، پس‌زمینه ویدیویی، مدیریت وظایف در اپلیکیشن Notes و قدم‌شمار داخلی اشاره کنیم. علاوه بر این، در نسخه جدید MIUI قابلیت‌هایی مانند پیش‌نمایش اسناد در File Manager و ماشین‌حساب شناور هم ارائه می‌شود و امکانات Game Turbo هم بهبود یافته است. روی هم رفته، در این نسخه شیائومی تلاش کرده در کنار بهبود عملکرد، از لحاظ بصری هم این رابط کاربری را بهبود ببخشد تا تجربه کاربری بهتری را برای کاربران به ارمغان بیاورد.

