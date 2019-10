گوگل در حال کار روی یک برنامه ضبط صدا برای گوشی پیکسل ۴ است که قابلیت‌های جذاب آن، این برنامه را یک سر و گردن بالاتر از دیگر برنامه‌های مشابه قرار می‌دهد.

این برنامه که با نام ساده Recorder نیز شناخته می‌شود، می‌تواند صدای ضبط شده شما را در همان لحظه و بدون نیاز به آپلود فایل در فضای اینترنت به متن تبدیل کند. به نظر نمی‌رسد برنامه‌های Recorder پیش فرض در گوشی‌های فعلی از چنین قابلیتی برخوردار باشند!

البته برنامه مخصوص تبدیل گفتار به نوشته همانند Otter وجود دارند که کیفیت مطلوبی دارند، اما باز هم کاربر مجبور به بارگذاری فایل در فضای اینترنت است تا بتواند به متن گفتار خود دسترسی داشته باشد. جالب اینجاست که این برنامه به صورت خودکار فرایند تبدیل را انجام می‌دهد و کاربر نیازی به انجام کارهای اضافی ندارد!

تاکنون شاهد برنامه Recorder از سوی گوگل نبوده‌ایم و غیبت چنین برنامه مهمی در گوشی‌های پیکسل کمی عجیب بود. با اینکه این مشکل با دانلود یک برنامه به سادگی قابل حل است، اما در اختیار داشتن آن به صورت پیش‌فرض بسیار بهتر خواهد بود.

اگرچه گوگل در دموی منتشر شده از این برنامه نشان داد نتایج تبدیل گفتار به نوشتار بدون هیچ خطایی انجام می‌شوند، اما تا زمانی که این قابلیت تست نشده نمی‌توان در مورد کیفیت آن نظری قطعی داد.

برنامه Recorder جدید به وسیله قابلیت تشخیص صدا و هوش مصنوعی می‌تواند صحبت‌های شما را در طول جلسات، ارائه‌ و مصاحبه‌ها به متن تبدیل کرده و به شما این امکان را بدهد به سادگی به فایل مورد نظر دسترسی داشته باشید. (در حال حاضر این برنامه تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی می‌کند و زبان‌های دیگر به زودی اضافه خواهند شد.)

نکته مثبت در مورد این برنامه این است که همه این فرایند‌ها در گوشی خود کاربر صورت می‌گیرد. همچنین این برنامه می‌تواند صداهای خاص همچون تشویق یا صدای موسیقی را تشخیص دهد. استفاده از این برنامه‌ هم منوط به در اختیار داشتن گوشی‌های پیکسل است!

گوگل ویدیویی از قابلیت این برنامه منتشر کرده که می‌توانید در ادامه آن را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع:‌ theverge

منبع متن: digikala