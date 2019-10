قبل از معارفه رسمی گوشی‌های پیکسل ۴ گوگل، خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه این گوشی‌ها از قابلیت Car Crash Detection یا همان تشخیص تصادف خودرو که بخشی از برنامه Personal Safety به حساب می‌آید پشتیبانی می‌کنند که بعد از معرفی این گوشی‌ها مشخص شد چنین قابلیتی واقعا در گوشی‌های پیکسل وجود دارد.

در ابتدا این برنامه تصادفا روی فروشگاه گوگل قرار گرفت که بلافاصله گوگل آن را پاک کرد و دقیقا یک روز بعد از معرفی گوشی‌های پیکسل ۴، تیم پشتیبانی گوگل رسما تایید کرد این قابلیت تنها در گوشی‌های مدل پیکسل ۴ در دسترس قرار دارد.

نحوه عملکرد این برنامه همانطور که از اسم آن پیداست، تشخیص تصادف خودرو با کمک سنسور حرکتی یا همان Motion Sensor و شنیدن یک سری صدای خاص است. این برنامه برای عملکرد باید دسترسی کامل به موقعیت مکانی، فعالیت بدنی و میکروفون داشته باشد. لذا اگر گوشی روی حالت هواپیما و یا روی حالت ذخیره انرژی قرار گیرد، این قابلیت هیچ عکس‌العملی را حین تصادف از خود نشان نمی‌دهد.

اما نکته مهم‌تر که می‌تواند باعث نجات جان کاربر شود، لرزیدن (Vibrate) و زنگ خوردن گوشی است. گوشی هم به صورت نوشته و هم از طریق اسپیکرها این سوال را می‌پرسد که آیا کاربر به کمک نیاز دارد یا خیر. در مدت ۶۰ ثانیه، کاربر می‌بایستی با گفتن واژه اضطراری به انگلیسی (Emergency) و یا دو بار لمس این گزینه روی صفحه، به گوشی اجازه تماس با خدمات فوریت پزشکی را بدهد.

اگر اتفاق خاصی نیفتد و یا گوشی به اشتباه چنین پیغامی را به نمایش گذاشت، کاربر می‌تواند با گفتن کلمه لغو به انگلیسی (Cancel) و یا لمس گزینه «حال من خوب است» (I am ok)، از تماس با خدمات مربوطه جلوگیری کند. اگر کاربر در طول این ۶۰ ثانیه هیچ واکنشی از خود نشان ندهد، گوشی به صورت خودکار با مرکز پزشکی تماس گرفته و موقعیت مکانی فرد را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارد.

طبق اعلام گوگل، Car Crash Detection با هر تصادفی فعال نمی‌شود. از طرفی تصادفات بسیار شدید هم می‌تواند باعث شود گوشی بدون طی کردن مراحل یاد شده، فورا با مراکز پزشکی تماس بگیرد. همچنین عملکرد این برنامه در مناطقی هم که سرعت اینترنت بالایی ندارند ممکن است با مشکل مواجه شود.

کاربر می‌تواند بعد از وارد کردن سیم‌کارد به درون گوشی، با ورود به برنامه Personal Safety و بخش تنظیمات آن، روی گزینه Driving لمس کرده و Car Crash Detection را فعال کند. همچنین موقعیت مکانی، میکروفون و فعالیت بدنی نیز باید در همه حال در دسترسی این برنامه باشند. در حال حاضر Car Crash Detection تنها در کشورهای انگلستان و آمریکا در دسترس قرار دارد و مشخص نیست آیا گوگل قصد افزودن دیگر کشورها را به لیست این برنامه دارد یا خیر.

منبع: phonearena

