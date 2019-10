مایکروسافت تصادفا برای مدت کوتاهی اسناد داخلی مربوط به طراحی ویندوز ۱۰X را منتشر کرده است. به لطف این اسناد، با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد جزییات این سیستم‌عامل اظهارنظر کنیم. باید خاطرنشان کنیم که شرکت مایکروسافت مدتی قبل در کنار سرفیس نئو، از ویندوز ۱۰X رونمایی کرد که طبق اعلام شرکت مایکروسافت علاوه بر این گجت، قرار است به دیگر گجت‌های دو نمایشگره هم راه پیدا کند.

اما طبق این اسناد، به‌نظر می‌رسد شرکت مایکروسافت برای این سیستم‌عامل اهداف مهم‌تری در سر دارد و می‌خواهد برای لپ‌تاپ‌های مرسوم هم از آن بهره ببرد. در ویندوز ۱۰X، مایکروسافت از منوی استارت به‌عنوان لانچر یاد می‌کند که در بخش جستجو به لطف یکپارچگی بیشتر با وب، اپلیکیشن‌های موجود و فایل‌های موردنظر، از قابلیت‌های بیشتری بهره می‌برد. در بخشی از سند موردنظر آمده: «محتوای پیشنهاد شده بر اساس اپلیکیشن‌ها، فایل‌ها و سایت‌های که مرتبا استفاده می‌کنید، به‌صورت پویا به‌روزرسانی می‌شوند.»

در مورد سیستم تشخیص چهره هم خاطرنشان کرده که برخلاف ویندوز ۱۰ که باید در لاک اسکرین یک مرحله را پشت سر بگذارید تا این بخش اجرا شود، در ویندوز ۱۰X بلافاصله بعد از روشن شدن نمایشگر با این قسمت روبرو می‌شوید.

در دیگر بخش این اسناد، مایکروسافت به یک «فایل اکسپلورر مدرن» اشاره کرده است. این کمپانی از مدت‌ها قبل مشغول توسعه نسخه UWP (پلتفرم یکپارچه ویندوز) مبتنی بر فایل اکسپلورر مرسوم در ویندوز بوده است و ظاهرا همراه با ویندوز ۱۰X برای کاربران ارائه می‌شود. ظاهرا رابط کاربری این نسخه جدید بر مبنای استفاده لمسی طراحی شده و دسترسی به فایل‌های ذخیره شده در آفیس ۳۶۵، وان‌درایو و دیگر سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری را راحت‌تر می‌کند.

در سمت آفیس، به نظر می‌رسد مایکروسافت نسخه Win32 و نسخه تحت وب این سرویس را در ویندوز ۱۰X به نسخه UWP اولویت داده است. در همین زمینه باید بگوییم که مایکروسافت توسعه نسخه UWP مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایل آفیس را در سال گذشته معلق کرده است. در هر صورت طی یک سال آینده و در زمان باقی مانده تا عرضه سرفیس نئو مجهز به ویندوز ۱۰X، مایکروسافت تلاش می‌کند نسخه وب آفیس جذاب‌تر و بهتر از گذشته شود.

منبع: The Verge

