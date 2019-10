اگر آخرین بروزرسانی آیفون ۵ را انجام ندهید گوشی شما از کار خواهد افتاد

حدودا ۷ سال از عرضه آیفون ۵ می‌گذرد و از آن‌جایی هم که این گوشی دیگر مشمول دریافت iOS 13 نیست، بنابراین بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. اما ظاهرا مشکلی وجود دارد که تنها با بروزرسانی این گوشی حل خواهد شد و اپل نیز رسما به دارندگان این گوشی اعلام کرده حتما سیستم‌عامل خود را تا شنبه آینده یعنی ۳ نوامبر، ۱۲ آبان، به نسخه iOS 10.3.4 بروزرسانی کنند.

با توجه به بیانیه شرکت اپل، تمامی آیفون‌های ۵ که تا هفته آینده به این نسخه از سیستم‌عامل بروزرسانی نشده باشند، قادر به اتصال به اینترنت نخواهند بود. همچنین برنامه‌های پیش‌فرض این سیستم‌عامل نظیر اپ استور، آی کلود، ایمیل، سافاری و حتی کروم نیز از کار خواهند افتاد.

همچنین بروزرسانی‌های OTA (مخفف عبارت Over The Air) که مستقیما از شرکت سازنده برای این گوشی‌ها ارسال می‌شود نیز دیگر در دسترس قرار نخواهند گرفت. البته برای دریافت آن‌ها راه حلی نیز وجود دارد. بدین ترتیب اگر نتوانستید تا تاریخ ۱۲ آبان آیفون ۵ خود را به این نسخه از سیتسم‌عامل بروزرسانی کنید، می‌توانید با اتصال گوشی خود به کامپیوتر و از طریق backup and restore، سیستم‌عامل جدید را نصب کنید.

اپل دو سال پیش و با ورود iOS 11 رسما با iOS 10 خداحافظی کرد. اما وجود مشکلی در این سیستم‌عامل که در تابستان نیز رویت شد، اپل را مجبور کرد برای سازگاری آیفون‌ها و آیپدهای قدیمی با شبکه‌های GPS، نسخه جدیدتری از آن را در اختیار کاربران قرار دهد.

همچنین به نظر می‌رسد آیپدهای نسل چهارم نیز از مشکل مشابه رنج می‌برند و لذا دارندگان این دستگاه‌ها نیز باید به جدیدترین نسخه از سیستم‌عامل مخصوص دستگاه خود بروزرسانی شوند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

