مایکروسافت از لوگوی جدید مرورگر اج رونمایی کرد

مایکروسافت لوگوی مرورگر مایکروسافت اج مبتنی بر کرومیوم را بازطراحی کرده است. این غول نرم‌افزاری چهارسال قبل نخستین لوگوی این مرورگر را معرفی کرد که به‌نوعی طرح مدرن شده لوگوی اینترنت اکسپلورر محسوب می‌شد. حالا این لوگوی جدید شبیه به یک موج است و بر اساس سیستم طراحی Fluent شرکت مایکروسافت طراحی شده است.

این لوگو به نوعی به حرف کوچک e شباهت دارد ولی دیگر به هیچ عنوان یادآور اینترنت اکسپلورر نیست. مایکروسافت حالا که تصمیم گرفته نسخه مبتنی بر کرومیوم مایکروسافت اج را عرضه کند، با این کار نشان داده که می‌خواهد هویت بصری آن را هم تغییر دهد.

البته مایکروسافت برای رونمایی از این لوگوی جدید رویکرد جالبی را اتخاذ کرده است و کارمندان مایکروسافت برای این موضوع مجموعه‌ای از پازل‌ها و تصاویر را منتشر کرده‌اند. علاقمندان حتی ناچار شده‌اند از آیکون مایکروسافت اج به‌عنوان شی سه‌بعدی رندر بگیرند و برای این کار باید از کد مربوط به مدل Obj که درون یکی از تصاویر مخفی شده بود استفاده می‌کردند. این کارها در نهایت به کلمات کشف شده در ۷ سرنخ ختم می‌شد که باید در یک تابع جاوااسکریپت در سایت اینسایدر مایکروسافت اج وارد می‌شدند. با این کار، کلمات کلیدی که باید از ویدیو آموزشی موردنظر استخراج بشود، مشخص می‌شد و بعد از پشت سر گذاشتن مراحل یک بازی اسکی، لوگو جدید مایکروسافت اج نمایش داده می‌شود. این بازی مخفی شباهت زیادی به بازی کلاسیک SkiFree دارد که مایکروسافت در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان سومین بسته سرگرمی برای ویندوز ارائه کرده است.

شرکت مایکروسافت هنوز در مورد عرضه نسخه نهایی مایکروسافت اج کرومیوم تاریخ دقیقی اعلام کرده است. مایکروسافت قرار است هفته آینده یک کنفرانس برگزار کند و با توجه به رونمایی غیر رسمی از این لوگو، مطمئنا به‌زودی اخبار بیشتری در مورد این مرورگر مطرح می‌شود.

