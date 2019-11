بیش از یک سال قبل شرکت ادوبی اعلام کرد که فتوشاپ روانه‌ی آیپدها می‌شود و ساعاتی قبل بالاخره این اپلیکیشن منتشر شد. البته در حال حاضر این اپلیکیشن از امکانات گسترده‌ای بهره نمی‌برد. اگرچه در این میان شاهد ابزارهای مفیدی هستیم ولی در کل اولین نسخه اپلیکیشن فتوشاپ جای زیادی برای پیشرفت دارد.

ادوبی می‌گوید با هر آپدیت، ابزارهای بیشتری به این اپلیکیشن افزوده می‌شود. کاربرانی که خواستار ابزارها و ویژگی‌های خاصی هستند، مستقیما از طریق این اپلیکیشن می‌توانند درخواست خود را به این شرکت ارائه کنند. این اپلیکیشن به‌طور کامل از فرمت PSD پشتیبانی می‌کند و رابط کاربری آن هم شباهت زیادی به نسخه دسکتاپ دارد. البته برای سازگاری با آیپد، بخش‌هایی از این محیط تغییر پیدا کرده و به همین خاطر جزییات ابزارها عمدتا هنگام نیاز به نمایش درمی‌آیند. از لحاظ عملکرد، ادوبی می‌گوید کاربران می‌توانند بدون برخورد با مشکل خاصی، فایل‌های PSD حاوی صدها لایه مختلف را ویرایش کنند.

مانند دیگر اپلیکیشن‌های موبایل ادوبی، از طریق سرویس Creative Cloud می‌توان به فایل‌ها دسترسی پیدا کرد. در زمانی که آنلاین نیستید هم می‌توانید فایل‌های موردنظر را در اپلیکیشن فتوشاپ ویرایش کنید و Creative Cloud بعد از وصل شدن به اینترنت اطلاعات موردنظر را روانه‌ی سرورهای خود می‌کند.

در حال حاضر از طریق اپ استور آیپد می‌توانید این اپلیکیشن را دانلود کنید و برای اجرای آن به iOS 13.1 یا جدیدتر نیاز دارید. علاوه بر این، آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی، ۱۰.۵ اینچی یا ۹.۷ اینچی، نسل پنجم آیپد، آیپد مینی ۴ و آیپد ایر ۲ از این اپلیکیشن پشتیبانی می‌کنند. در کنار این موضوع، باید خاطرنشان کنیم برای نسخه آیپد فتوشاپ می‌توانید از نسل اول و دوم اپل پنسل استفاده کنید.

