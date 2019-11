اینستاگرام و اسنپ‌چت طی چند سال گذشته نگاه کاربران را به مقوله ویرایش تصاویر تغییر داده‌اند. کاری که در ابتدا نیاز به بهره‌گیری از ابزارهای حرفه‌ای داشت، در نهایت به کاری ساده بدل شده که انواع و اقسام کاربران به راحتی می‌توانند انجام دهند. این اپلیکیشن‌ها و فیلترها قرار نیست جایگزین ابزارهای حرفه‌ای فتوشاپ شوند اما برای بسیاری از کاربران، این اپلیکیشن‌ها به‌طور کامل نیاز را برطرف می‌کنند.

ادوبی هم متوجه این نیاز شده و به همین خاطر تصمیم گرفته از رویکرد سخت‌گیرانه‌ی خود فاصله بگیرد. ادوبی ساعاتی قبل اپلیکیشن دوربین فتوشاپ را معرفی کرد که یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی برای iOS و اندروید است. با این اپلیکیشن می‌توانید عکس بگیرید (یا عکس موردنظر را از گالری به آن منتقل کنید) و بعد از بررسی تصویر موردنظر، پیشنهادهای مختلفی برای ویرایش آن ارائه می‌شود. این ویرایش‌ها شامل موارد ساده مانند تنظیمات مربوط به سایه و روشنایی تصاویر تا موارد بسیار پیچیده‌تر است. در ادامه می‌توانید تیزر تبلیغاتی مربوط به این اپلیکیشن را مشاهده کنید که نحوه عملکرد آن نمایش داده می‌شود.

دانلود mp4

دوربین فتوشاپ ابتدا محتویات عکس را شناسایی می‌کند و بر اساس آن ویرایش‌های مرتبط را پیشنهاد می‌دهد. خوشبختانه این افکت‌ها دائمی نیستند یعنی به سرعت می‌توان به عقب بازگشت و تنظیمات دیگری را امتحان کرد. هوش مصنوعی این اپلیکیشن مبتنی بر صدها میلیون عکس موجود در آرشیو ادوبی است. علاوه بر این، ادوبی به‌لطف سابقه گسترده در حوزه ویرایش عکس، اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد نحوه عملکرد افراد در قبال نحوه ویرایش عکس در اختیار دارد.

در حال حاضر، نسخه بتا این اپلیکیشن وجود دارد که با کلیک بر این لینک می‌توانید برای دریافت آن ثبت‌نام کنید. ظاهرا تا سال ۲۰۲۰ نباید انتظار عرضه نسخه رسمی این اپلیکشن را داشته باشیم. در ادامه هم می‌توانید چند نمونه از ویرایش‌های پیشنهاد داده شده برای عکس ثبت شده از یک منظره را مشاهده کنید.









منبع: TechCrunch

The post اپلیکیشن دوربین فتوشاپ جذابیت ویرایش تصاویر را افزایش می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala