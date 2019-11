مدت زمان زیادی است که هواوی مورد تحریم زنجیره تامین امریکا قرار گرفته و لذا همکاری برخی از شرکت‌های بزرگ نظیر گوگل با این شرکت قطع شد. چند وقت پیش هم خبری منتشر شده بود مبنی براینکه شرکت TSMC که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چیپ‌ست پردازنده‌های گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید، شاید تحت فشار دولت آمریکا هواوی را از دریافت چیپ‌های خود تحریم کند.

شرکت TSMC در حال حاضر وظیفه ساخت چیپ‌های کوالکام و اپل را بر عهده دارد. همچنین تراشه‌ها‌یی که توسط واحد HiSilicon شرکت هواوی طراحی می‌شوند نیز ساخته شرکت TSMC هستند. بنابراین می‌توان گفت بعد از اپل، هواوی بزرگ‌ترین مشتری چیپ‌ست‌های این شرکت است!

با این اوصاف، فایننشال تایمز مدعی شده بود آمریکا تایوان را تحت فشار قرار داد تا از این طریق بتواند TSMC را از ادامه همکاری با هواوی و ساخت چیپ پردازنده برای آن‌ها بازدارد. اما به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، دولت تایوان این ادعای فایننشال تایمز را رد کرد.

کولاس یوتاما، سخنگوی دولت تایوان در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بلومبرگ اعلام کرد:

دولت ما هیچ درخواستی از آمریکا مبنی بر توقف تولید چیپ‌ست پردازنده برای هواوی دریافت نکرد.

TSMC اعلام کرد به هیچ عنوان در جریان تلاش‌های آمریکا برای متقاعد کردن آن‌ها به قطع همکاری با هوای نیستند. از طرفی اگر این اتفاق هم رقم بخورد، اگرچه TSMC با از دست دادن هواوی بخش بزرگی از منابع مالی خود را از دست می‌دهد، اما مارک لوید، مدیرعامل این شرکت، گفته که با عرضه آیفون‌های ۵G، شرکت TSMC با رشد خیره‌کننده‌ای در سال ۲۰۲۰ همراه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: طبق پیش‌بینی TSMC حدودا ۳۰۰ میلیون گوشی ۵G سال آینده به فروش می‌رسد

هواوی بعد از شنیدن این خبر که ARM Holdings به ساخت چیپ‌ست برای این شرکت ادامه می‌دهد نفس راحتی کشید. در ابتدا گفته می‌شد معماری بکار رفته در چیپ‌ست‌های این شرکت بر اساس فناوری اصلی آمریکایی هستند و بنابراین هیچ همکاری نباید با هواوی و ARM Holdings صورت گیرد. اما این شرکت اخیرا به این نتیجه رسیده که معماری ARM v8 و ARM v9 بر اساس فناوری‌های بریتانیایی هستند و به همین علت نیز مشکل خاصی در همکاری آن‌ها با هواوی وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هواوی از بزرگ‌ترین تهدید خود جان سالم به در برد و دیگر نیازی ندارد نگران چیپ‌ست‌های آینده گوشی‌های خود باشد. البته هواوی هم باید امیدوار باشد که ادعای فایننشال تایمز به حقیقت نپیوندد!

فایننشال تایمز در یکی از ادعاهای خود به نقل از مقامات تایوان و آمریکا گفته بود نمایندگان دولت ترامپ در ایالت واشنگتن، به دیپلمات‌ تایوانی هشدار داده بودند که پردازنده‌های ساخته شده توسط TSMC برای هواوی در موشک‌های چینی که به سوی تایوان نشانه گرفته می‌شوند استفاد می‌شود. در واقع این گفته استعاری به این معنا بود که ساخت پردازنده برای هواوی، خطرناک بوده و به ضرر کشور تایوان تمام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: شرکت ARM به همکاری با هواوی ادامه می‌دهد

علی‌رغم اینکه دولت ترامپ تا اینجای کار مانعی سر راه شرکت TSMC برای تولید چیپ‌ست‌های هواوی قرار نداده، اما یک تحلیلگر امنیتی می‌گوید آمریکا، چیپ‌های پیشرفته‌ای که از تایوان به ژاپن و چین صادر می‌شوند را به شدت زیر نظر خواهد داشت.

سخنگوی ریاست جمهوری تایوان نیز اعلام کرد بخش فناوری این کشور کاملا به قوانین بین‌الملل پایبند بوده و به همکاری با کشور‌های بزرگی چون آمریکا ادامه می‌دهد. در همین راستا نیز یکی از مقامات آمریکایی اعلام کرد: «از آن‌جایی که انتخابات ریاست جمهوری تایوان در ماه ژانویه صورت می‌گیرد، شانس زیادی وجود ندارد که بتوان TSMC را متقاعد به قطع همکاری با هواوی کرد». او افزود: «انتظار داریم تایوان صادرات پردازنده به چین را بیش از پیش کنترل کند و در آینده‌ای نزدیک، نگاه دقیق‌تری به مسائل پیش آمده داشته باشد.

روز گذشته، ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد به زودی مجوز ۹۰ روزه‌ دیگری به شرکت‌های آمریکایی جهت همکاری با هواوی ارسال خواهد شد. همچنین هواوی فرصت دارد تعمیر و پشتیبانی از شبکه‌های مخابراتی خود را در آمریکا انجام داده وبروزرسانی‌های نرم‌افزاری و امنیتی خود را در اختیار کاربران گوشی‌های هواوی در آمریکا قرار دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، این فرصت ۹۰ روزه به جای اینکه برای هواوی امیدوار کننده باشد، برای مردم آمریکا، اولتیماتومی محسوب می‌شود که هرچه زودتر وابستگی خود به هواوی را قطع کرده و گوشی‌های دیگری خریداری کنند. با این اوصاف مشخص نیست چه آینده‌ای انتظار هواوی را خواهد کشید.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های هواوی احتمالا بار دیگر می‌توانند از اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کنند

منبع: phonearena

The post شرکت TSMC همچنان به همکاری خود با هواوی ادامه می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala