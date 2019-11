آموزش نصب کیف پول تلگرام و دریافت رایگان ارز دیجیتال گرام

روز گذشته تلگرام تصمیم گرفت با وجود یک سری محدودیت‌ها، یک نسخه آزمایشی از کیف پول تلگرام را در دسترس کاربران قرار دهد که در این مقاله به آموزش نصب، راه‌اندازی و دریافت توکن آزمایشی رایگان می‌پردازیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، هدف از طراحی ارز مجازی گرام و همچنین کیف پول تلگرام این است که کاربران بتوانند در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و یک سری شبکه‌های دیگر که به زودی به این قابلیت مجهز خواهند شد، به داد و ستد بپردازند. به این صورت که کاربران با ارائه خدمات به مشتریان، به جای دریافت پول رایج کشور، از آن‌ها گرام (Gram) دریافت می‌کنند و بعد‌ها می‌توانند آن را در صرافی‌های آنلاین به پول نقد تبدیل کرد.

اما قبل از پرداختن به آموزش دریافت و نصب این برنامه باید بدانید که این پروژه در حال حاضر برای سه پلتفرم لینوکس، ویندوز و مک به صورت آزمایشی در دسترس قرار دارد و لذا بعد از دریافت توکن گرام نیز امکان خرید و فروش آن‌ها فراهم نیست. چرا که فعلا بستری برای خرید و فروش آن فراهم نشده است.

مراحل نصب کیف پول تلگرام

جهت نصب کیف پول، کافی است به وب‌سایت wallet.ton.org وارد شده و روی پلتفرم مورد نظر خود مطابق تصویر کلیک کنید.

بعد از کلیک روی گزینه آبی رنگ، فایل مورد نظر جهت دانلود آماده می‌شود و می‌توانید آن را دریافت و نصب کنید. بعد از انتخاب مسیر، تمام مراحل نصب به صورت خودکار انجام می گیرد. در مرحله آخر هم باید روی گزینه Finish کلیک کرده و برنامه را اجرا کنید.

بعد از باز کردن برنامه با صفحه زیر مواجه می‌شوید.

روی گزینه Create My Wallet که به معنای «ساخت کیف پول من» هست، کلیک کنید. با کلیک روی این گزینه و بدون هیچ کار اضافه‌ای، کیف پول شما ساخته خواهد شد و به همین منظور نیز تلگرام پیام تبریکی را برای شما می‌فرستد با این یادآوری که کیف پول ساخته شده تنها تحت کنترل شخص شماست.

در این صفحه روی گزینه Continue یا همان «ادامه» کلیک کرده و به مرحله بعدی بروید.

اگر احساس می‌کنید به کیف پول تلگرام احتیاج پیدا خواهید کرد و قرار است زیاد از آن استفاده کنید، مهم‌ترین بخش آن به این قسمت برمی‌گرد.

در تصویر بالا، ۲۴ کلمه را مشاهده می‌کنید که بعد از فراموش رمز عبور، تغییر سیستم و یا در صورت تمایل به دسترسی به کیف پول با دستگاهی دیگر، باید ترتیب آن‌ها را بدانید. لذا توصیه می‌شود از آن عکس گرفته و یا کدها را در جایی یادداشت کنید. سپس روی گزینه Continue کلیک کرده و به ادامه مراحل بپردازید.

در این مرحله برنامه از شما می‌خواهد طبق ترتیب ۲۴ کلمه امنیتی در مرحله قبل، کلمات شماره ۶، ۹ و ۱۳ را وارد کنید تا مطمئن شود کدها را یادداشت کرده‌اید. با انجام این کار روی Continue کلیک کنید و به مرحله بعد بروید که به رمز عبور مربوط است.

شما می‌بایستی در بخش اول، رمز عبور دلخواه خود را یادداشت کرده و در بخش دوم نیز آن را مجددا تایپ کنید. به خاطر داشته باشید که این رمز عبور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا در حفظ آن هشیار باشید.

بعد از انجام این کار به مرحله نهایی می‌رسیم. جایی که تصویر زیر به نمایش در می‌آید و می‌توانید با کلیک روی گزینه View My Wallet، به کیف پول خود دسترسی داشته باشید.

حال که نصب و راه‌اندازی کیف پول انجام شده، می‌توانید مطابق تصویر زیر و با کلیک روی گزینه Receive Gram، اقدام به دریافت توکن گرام کنید. به خاطر داشته باشید که در زیر عبارت Wallet Created، آدرس کیف پول شما قرار دارد که می‌توانید آن را نگه داشته و پس از عرضه نسخه رسمی، از آن برای ورود به کیف پول و دریافت توکن گرام استفاده کنید.

بعد از کلیک روی گزینه Receive Gram، صفحه‌ای باز می‌شود که آدرس کیف پول شما را با کد QR به شما نشان می‌دهد. می‌توانید با کلیک روی گزینه Share Wallet Address، آدرس کیف پول خود را کپی کنید تا بعدا به آن دسترسی داشته باشید.

کار نصب و راه‌اندازی کیف پول به پایان رسیده و نوبت به دریافت توکن‌های رایگان و البته آزمایشی رسیده که برای این کار باید وارد تلگرام خود شده و عبارت @test_ton_bot را مطابق تصویر در قسمت سرچ تلگرام خود وارد کنید.

گزینه Start را در پایین صفحه انتخاب کنید. سپس برنامه از شما می‌خواهد تا آدرس کیف پول خود را که در دو مرحله قبل در اختیارتان قرار گرفت، وارد کنید.

بعد از این کار، باید تعداد توکن‌های درخواستی خود را که از اعداد بین ۵-۲۰ به نمایش در می‌آید انتخاب کنید.

سپس برایتان پیغامی با این مضمون به نمایش در خواهد آمد که «درخواست شما در حال بررسی است و این فرایند ممکن است کمی به طول بیانجامد. به خصوص اگر درخواست‌ها برای دریافت توکن آزمایشی زیاد باشد. به زودی توکن‌های شما به کیف پول شما واریز می‌شود.»

تمام مراحل لازم برای دریافت توکن‌های آزمایشی به پایان رسید و فقط باید چند دقیقه‌ای را منتظر بمانید تا توکن‌ها به کیف پول شما واریز شود. به خاطر داشته باشید که این توکن‌ها در حال حاضر قابلیت خرید و فروش ندارند.

