بعد از اینکه نخستین نسل گوشی‌های پیکسل با وجود دریافت دو نسخه جدید اندروید چندی قبل اندروید ۱۰ را دریافت کردند، کمپانی گوگل اعلام کرده که به‌زودی آخرین آپدیت نرم‌افزاری برای این گوشی‌ها عرضه می‌شود. در ابتدا گفته می‌شد آخرین آپدیت امنیتی این گوشی‌ها در ماه اکتبر خواهد بود ولی در ماه دسامبر هم قرار است یک آپدیت دیگر برای این گوشی‌ها ارائه شود.

سخنگوی گوگل در بیانیه مربوط به این موضوع اعلام کرده: «در اکتبر ۲۰۱۶ با عرضه پیکسل و پیکسل ایکس‌ال، ما اعلام کردیم که این گوشی‌ها تا دو سال به‌روزرسانی نرم‌افزاری و تا سه سال آپدیت‌های امنیتی را دریافت می‌کنند. کاربران این گوشی‌ها در ماه نوامبر آپدیتی دریافت نمی‌کنند اما در ماه دسامبر یک آپدیت نهایی برای این گوشی‌ها ارائه می‌شود.»

اگرچه پشتیبانی نرم‌افزاری گوگل از گوشی‌های قدیمی خود به پای اپل نمی‌رسد، ولی در هر صورت نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در اکوسیستم اندروید، حرف زیادی برای گفتن دارد. امیدواریم شمار بیشتری از سازندگان گوشی‌های اندرویدی مسیر گوگل را ادامه بدهند و در سریع‌ترین زمان ممکن به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری را برای گوشی‌های خود ارائه کنند.

