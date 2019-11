اینستاگرام قصد دارد ویژگی مخفی‌سازی لایک‌ها را بعد از کشورهای مختلف، برای برخی از کاربران در ایالات متحده آمریکا هم اجرا کند. در این آزمایش، تعداد لایک‌های پست‌ها دیگر برای کاربران نمایش داده نمی‌شود و صرفا خالق پست مذکور می‌تواند چنین عددی را مشاهده کند. مدیرعامل اینستاگرام، آدام موسری، در جریان یک کنفرانس در روز گذشته این خبر را اعلام کرد. «موسری» گفته که آن‌ها با این کار می‌خواهند پلتفرم اینستاگرام را کمتر رقابتی کنند تا میزان اضطراب کمتری برای اعضا ایجاد شود.

این بخشی از سیاست کلان برای اینستاگرام برای جلوگیری از تبدیل به توییتر دوم است؛ پلتفرمی که در آن کاربران مرتبا به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی مورد حمله قرار می‌گیرند. پروژه مخفی‌سازی در ماه آوریل در کانادا کار خود را آغاز کرد و دو ماه بعد روانه‌ی کشورهای ایرلند، ایتالیا، ژاپن، برزیل، استرالیا و نیوزیلند شد. شرکت مالک اینستاگرام یعنی فیسبوک هم در ماه سپتامبر چنین آزمایشی را در استرالیا آغاز کرده است.

شرکت HypeAuditor که به‌عنوان رابط بین کسب‌وکارها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی فعالیت می‌کند، اعلام کرده در این کشورها بعد از آغاز پروژه مخفی‌سازی لایک‌ها، تعداد لایک‌های دریافتی پای پست‌های اینفلوئنسرها حدود ۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در این بین، در کشور ژاپن تعداد لایک‌های اینفلوئنسرها با وجود اینکه مخفی بوده، حدود ۶ درصد رشد داشته است. بیشترین کاهش لایک اینفلوئنسرها هم مربوط به کشور برزیل است که افراد دارای ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون فالوور، با کاهش ۲۸.۳۳ درصدی لایک روبرو شده‌اند.

در هر صورت دائمی شدن این طرح، تا حد زیادی به تاثیرگذاری آن بر وضعیت اینفلوئنسرها بستگی دارد. شغل این افراد به تعداد لایک و فالوور بستگی دارد و اگر اینستاگرام ببیند این طرح تاثیر منفی زیادی بر عملکرد آن‌ها دارد، به احتمال زیاد این طرح را متوقف می‌کند. اینستاگرام مطمئنا نمی‌خواهد چنین افراد پرطرفداری این پلتفرم را ترک و به پلتفرم دیگری مهاجرت کنند.

