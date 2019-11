مرورگر فایرفاکس ۱۵ ساله شد

در دوران تیره و تاریک اینترنت، زمانی که اینترنت اکسپلورر حدود ۹۰ درصد از بازار را در اختیار خود داشت، کمتر کسی فکر می‌کرد عرضه اولین نسخه مرورگر فایرفاکس در ۹ نوامبر ۲۰۰۴ می‌تواند تاثیر قابل توجهی در آینده مرورگرها داشته باشد.۱۵ سال قبل، فایرفاکس قابلیت‌هایی مانند تب‌ها، افزونه‌ها و پشتیبانی مناسب از جاوا اسکریپت را معرفی کرد و حالا در زمینه‌ی امنیت و حفظ حریم خصوصی حرف زیادی برای گفتن دارد. طی ۱۵ سال گذشته، اگرچه فایرفاکس هیچ‌گاه نتوانسته اکثریت این بازار را از آن خود کند، ولی تاثیر قابل توجهی بر وب داشته است.

فایرفاکس از همان ابتدا به لطف ارائه تجربه کاربری جذاب موفق شد توجه افراد زیادی را جلب کند. این مرورگر علاوه بر معرفی ویژگی بسیار مفیدی موسوم به تب‌ها، از تمام تکنولوژی‌های جدید وب پشتیبانی می‌کرد و در ضمن نسبت به مهم‌ترین رقیب خود یعنی نسخه ۶ اینترنت اکسپلورر سرعت بسیار بهتری داشت.

اما از این مهم‌تر، این اولین بار و شاید آخرین باری بود که گروهی از توسعه‌دهندگان در سرتاسر جهان برای خلق یک محصول متن‌باز کاربرمحور متحد شدند تا بتوانند غول‌های تکنولوژی را شکست دهند. در کنار این تعریف و تمجیدها، باید بگوییم که فایرفاکس در سال ۲۰۰۴ رقیب قابل توجهی نبود. مایکروسافت چند سال قبل با قرار دادن اینترنت اکسپلورر در ویندوزها، مرورگر Netscape Navigator را به حاشیه رانده بود و مایکروسافت به حدی مغرور شده بود که به‌صورت آشکار تهدید فایرفاکس را به سخره می‌گرفت. این مرورگر تا سال ۲۰۰۸ به رشد خود ادامه داد و در دوران اوج خود یک‌سوم بازار را در اختیار داشت.

سپس گوگل کروم فرا رسید و یک اسب مسابقه‌ای با فراری روبرو شد. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ سهم بازار کروم از ۵ درصد به ۶۵ درصد رسید و فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر به حاشیه رانده شدند. اما در اواخر سال ۲۰۱۷ فایرفاکس با معرفی نسخه کوانتوم، تلاش کرد در زمینه سرعت و ثبات به پای کروم برسد. اگرچه این موضوع باعث نشده کروم در معرض تهدید جدی قرار بگیرد، ولی فایرفاکس در هر صورت به سمت ارائه‌ی ویژگی‌های جدید مربوط به امنیت و حفظ حریم خصوصی حرکت کرده است.

در حال حاضر، این مرورگر در زمینه مسدودسازی رهگیری سایت‌ها، کوکی‌های ثالث، بلاک کردن رهگیری دکمه‌های اشتراک‌گذاری و مسدودسازی اسکریپت‌های مربوط به استخراج ارزهای مجازی عملکرد خیلی خوبی دارد. حتی اگر اهل استفاده از گوگل کروم، اپرا یا مایکروسافت اج هستید، بخش زیادی از قابلیت‌های مربوط به امنیت و حفظ حریم خصوصی موجود در این مرورگرها، به تلاش‌های فایرفاکس برمی‌گردد و به همین خاطر هم که شده، امیدواریم فایرفاکس ۱۵ سال دیگر هم بتواند به ارائه‌ی ویژگی‌های نوآورانه ادامه بدهد.

