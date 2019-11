نخستین ابزار جیلبریک سازگار با iOS 13 منتشر شد

یک هکر با اسم مستعار Axi0mX در ماه سپتامبر یک اکسپلویت به نام checkm8 را معرفی کرد که امکان جیلبریک را برای تقریبا تمام گجت‌های اپل مبتنی بر تراشه سری A تا A11 Bionic را امکان‌پذیر می‌کند. این هکر روز گذشته ابزار جیلبریک Checkra1n را برای آیفون‌ها و آیپدهای موردنظر مبتنی بر iOS 13 منتشر کرد.

اگر با مفهوم جیلبریک آشنایی ندارید، باید بگوییم که جیلبریک عموما به فرایندی گفته می‌شود محدودیت‌های نرم‌افزاری آیفون و آیپد رفع می‌شود تا کاربران بتوانند اپلیکیشن‌های خارج از اپ استور را نصب کنند و حتی اعمال تغییرات بر تنظیمات سیستم هم امکان‌پذیر می‌شود.

از آنجایی که این ابزار مبتنی بر اکسپلویت checkm8 است و این یک آسیب‌پذیری سخت‌افزاری محسوب می‌شود، اپل با ارائه‌ی آپدیت نرم‌افزاری نمی‌تواند این ابزار را از کار بیندازد. به‌صورت مشخص، از آیفون ۵ اس تا آیفون X مبتنی بر iOS 12.3 و جدیدتر می‌توانند از این ابزار بهره ببرند. در حال حاضر، ابزار Checkra1n در حالت بتا است و به همین خاطر نگرانی‌هایی در مورد فرایند آن وجود دارد.

باید خاطرنشان کنیم این ابزار با برخی از آیپدهای قدیمی مانند آیپد ایر ۲، نسل اول آیپد پرو و نسل پنجم آیپد سازگار نیست. آیفون ۵ اس، آیپد مینی ۲، آیپد مینی ۳ و آیپد ایر اصلی اگرچه با این ابزار سازگار هستند، ولی برخی از کاربران شاید با مشکلاتی روبرو شوند.

علاوه بر موارد ذکر شده، باید بگوییم این ابزار مبتنی بر روش semi-tethered است که این یعنی بعد از هر ریبوت، یک کامپیوتر باید به گجت وصل شود تا تنظیمات مربوطه اعمال شود. جیلبریک Untethered بسیار پرطرفدارتر است زیرا در این روش، آیفون‌ها بدون نیاز به کامپیوتر می‌توانند ریبوت شوند.

در حال حاضر، برای بهره‌گیری از این ابزار صرفا باید از macOS استفاده کنید ولی تیم موردنظر مشغول کار بر نسخه‌های سازگار با ویندوز و لینوکس است که در آینده نزدیک عرضه می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام این کار، می‌توانید به این لینک سر بزنید.

منبع: ۹To5Mac

