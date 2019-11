آپدیت نوامبر ۲۰۱۹ ویندوز ۱۰ منتشر شد

از روز گذشته عرضه آپدیت ماه نوامبر ۲۰۱۹ ویندوز ۱۰ آغاز شده است. اگرچه برخی از آپدیت‌های ویندوز ۱۰ تعداد زیادی ویژگی جدید را به ارمغان می‌آورند، اما در این آپدیت شاهد تغییرات قابل توجهی نیستیم. این بار مایکروسافت تلاش کرده با اعمال تغییرات در پشت صحنه مواردی مانند ثبات، عملکرد و دیگر موارد این‌چنینی را بهبود ببخشد.

البته در این میان می‌توانیم به برخی تغییرات ظاهری هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال تجربه کاربری مربوط به نوتیفیکیشن‌های ویندوز ۱۰ بهبود یافته است. به‌عنوان مثال، در بخش اکشن سنتر اگر بر نوتیفکیشن‌ها کلیک کنید می‌توانید به‌صورت دائمی نوتفیکیشن‌های مربوط به برنامه مذکور را بی‌صدا کنید. مایکروسافت همچنین قابلیت تنظیم نمایش تعداد نوتفیکیشن‌های مربوط به برنامه‌های مختلف را ارائه داده است.

علاوه بر این، می‌توانیم به تغییرات کوچک مربوط به منوی استارت و نوار وظیفه هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال حالا می‌توانید از طریق نوار وظیفه مستقیما رویدادهایی موردنظر خود را به تقویم اضافه کنید. مایکروسافت همچنین عملکرد بخش جستجو در File Explorer را به‌روزرسانی کرده است. عملکرد جستجوی این بخش از ویندوز به قسمت جستجوی موجود در منوی استارت شباهت بیشتری پیدا کرده و به همین خاطر علاوه بر جستجو در بین فایل‌های داخلی، می‌توانید از این طریق فایل‌های ذخیره شده در فضای ابری OneDrive را پیدا کنید.

همانطور که گفتیم، مایکروسافت انتشار آپدیت نوامبر ۲۰۱۹ ویندوز ۱۰ را از روز گذشته آغاز کرده و برای دریافت آن به بخش Settings و سپس Update & Security و در نهایت Windows Update سر بزنید.

