در این مقاله قصد داریم ۷ تا از بهترین برنامه‌های رایگان اندروید را که در ماه نوامبر مورد استفاده کاربران این سیستم‌عامل قرار گرفته به شما عزیزان معرفی کنیم.

بعد از اتمام هفته دوم ماه نوامبر، پرطرفدارترین برنامه‌های رایگان این ماه نیز معرفی شد. برنامه‌هایی که می‌توانند در استفاده روزمره تاثیر بسیار مثبتی روی تجربه شما داشته باشند.

Zone Launcher

در گوگل پلی استور، لانچرهای بسیار زیادی وجود دارند که هر یک از آن‌ها نیز طرفداران خاص خود را دارند. از نوا لانچر گرفته که معروف‌ترین آن‌هاست تا لانچر‌هایی مثل روتلس (Rootless) که جز لانچرهای خلوت و ساده به حساب می‌آید.

Zone لانچر اما کمی متفاوت است. این لانچر در تعامل با لانچر گوشی هوشمند شما کار می‌کند و جایگزین آن نمی‌شود. به عبارتی تجربه استفاده از تم یا لانچر گوشی شما را بسیار بهبود می‌بخشد. موردی که این برنامه را بسیار خاص می‌کند، امکان دسترسی ساده به برنامه‌هایی است که بسیار زیاد مورد استفاده کاربر قرار می‌گیرند.

کافی است برنامه را دانلود و نصب کنید. سپس لانچر از شما می‌خواهد برنامه‌هایی که زیاد مورد استفاده قرار می‌دهید را درون خانه‌های کوچک اضافه کنید. دیگر تنظیمات را نیز به دلخواه می‌توانید تغییر دهید.

در مرحله آخر تنها کاری که باید بکنید سوایپ از سمت چپ به راست و یا بر عکس است. برای مثال اگر از چپ به راست سوایپ کنید، دایره‌ای کوچک نمایان می‌شود که بدون برداشتن انگشت خود باید با حرکت آن در لیست برنامه‌های اضافه شده و قرار دادن روی یکی از آن‌ها، برنامه را باز کنید.

امکان شخصی سازی زیادی نیز در این برنامه وجود دارد. از انتخاب مکان خانه‌ها گرفته تا تعداد برنامه‌ها و میانبر‌هایی که اضافه می‌کنید. البته باید به این نکته بدیهی نیز اشاره کرد که برای استفاده از این برنامه نیاز خواهید داشت دسترسی کامل آن را به گوشی برقرار کنید. سادگی و روان بودن کار با Zone لانچر، آن را به یکی از بهترین برنامه‌های رایگان اندروید بدل کرده که مخاطبین زیادی نیز دارد.

دانلود برنامه Zone لانچر

UBIKITOUCH

کمی متفاوت‌تر از Zone لانچر، UbikiTouch بیشتر با هدف کنترل گوشی هوشمند طراحی شده و به شما این امکان را می‌دهد تنظیمات مختلف گوشی خود را به راحتی و با سرعت بیشتری انجام دهید.

این برنامه مخصوصا کمک حال کسانی خواهد بود که از دستگاه‌های بزرگی چون گلکسی نوت ۱۰ پلاس استفاده می‌کنند. چون دسترسی به منوی پاور و یا نوار اعلانات در این گوشی کمی سخت است.

بنابراین UbikiTouch می‌تواند با امکان اضافه کردن حداکثر ۶ منوی کنترلی، کار با گوشی را راحت‌تر از قبل کند. همانند برنامه بالا، UbikiTouch نیز با سوایپ کردن فعال می‌شود با این تفاوت که از شکل و شمایل متفاوتی برخوردار است.

با همه خوبی‌هایی که این برنامه دارد، با این حال شاید راه‌اندازی اولیه آن کمی گیج کننده باشد. اما بعد از مدتی کار با آن می‌توانید کاملا تنظیمات آن را فراگرفته و از کار کردن با آن لذت ببرید. فراموش نکنید اگر قرار است دو منوی کنترلی را روی یک جهت تنظیم کنید، آن موردی که از اولویت بیشتری برخوردار است را در بخش اول قرار دهید.

دانلود برنامه UbikiTouch

پخش کننده موسیقی Boom 3D

اگر خروجی صدای گوشی شما به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست، می‌توانید پخش کننده موسیقی Boom 3D را امتحان کنید. این برنامه تنها یک پخش کننده موسیقی نیست. بلکه صدای کلی گوشی را نیز با تنظیمات متعددی که پیش روی کاربر قرار می‌دهد بهبود می‌بخشد. ویژگی اصلی این برنامه، تنظیمات صدای فراگیر سه‌بعدی آن است که هنگام گوش دادن به موسیقی از طریق هدفون نیز این امر کاملا مشهود خواهد بود.

عدم وابستگی این برنامه به سخت‌افزار، یکی از بهترین ویژگی‌های آن است که نه تنها Boom 3D را به یک برنامه جذاب، بلکه کاربردی تبدیل می‌کند. این برنامه به صورت رایگان می‌تواند در حالت آفلاین به پخش موسیقی‌های شما بپردازد. اما اگر قصد استریم موسیقی در برنامه‌هایی چون Tidal و اسپاتیفای را دارید باید نسخه پرمیوم آن را خریداری کنید.

دانلود برنامه UbikiTouch

پیام‌رسان اینستاگرام Threads

Threads، یک پیام‌رسان مخصوص اینستاگرام است که برخلاف قابلیت ارسال پیام به دایرکت در این برنامه که همه دنبال‌کنندگانتان می‌توانند به شما پیام ارسال کنند، در Threads تنها آن دسته از کاربرانی که انتخاب می‌کنید با شما در ارتباط خواهند بود.

این برنامه را می‌توان تلفیقی از برنامه پیام‌رسان فیسبوک و قابلیت دوستان نزدیک (Close Friends) در اینستاگرام دانست. استفاده از این برنامه بسیار آسان است. تنها کافی است آن را دانلود و نصب کرده و با استفاده از نام کاربری اینستاگرام خود به آن وارد شوید. در مرحله نهایی نیز دوستان خود را که می‌خواهید با آن‌ها مکالمه داشته باشید انتخاب می‌کنید.

در این برنامه میانبرهای بسیار خوبی نیز وجود دارد که می‌توانید از طریق آن، تجربه راحت‌تری از استفاده از این برنامه داشته باشید. همچنین می‌توانید تصاویر و ویدیوی‌های شخصی خود را مستقیما با دوستان خود از طریق این برنامه به اشتراک بگذارید.

والپیپر UNLOCK CLOCK

اگر دانستن اینکه چندبار در طول روز قفل گوشی خود را باز می‌کنید برایتان جذاب است، می‌توانید از تصویر زمینه Unlock Clock استفاده کنید. برنامه‌ای که توسط شرکت گوگل توسعه یافته و یکی از جدیدترین تجربه‌های این شرکت در این زمینه نیز به حساب می‌آید.

با کمک این تصویر زمینه، می‌توانید تعداد دفعاتی را که گوشی خود را باز می‌کنید متوجه شوید. چرا که این برنامه به مانند یک شمارنده عمل می‌کند و تعداد دفعات باز شدن قفل گوشی را به عنوان صفحه زمینه گوشی به شما اعلام می‌کند!

راه‌اندازی این برنامه کمی مشکل است. چرا که ابتدا باید برنامه تصاویر زمینه گوگل (Google Wallpaper) را نیز دانلود کنید. بعد از دانلود هر دو برنامه، Unlock Clock باید در بخش Live Wallpaper تصویر زمینه گوگل اضافه شود.

متاسفانه پس زمینه این تصویر آنچنان جذاب و زیبا طراحی نشده و تنها چیزی که مشاهده می‌کنید یک فضای خاکستری رنگ با اعدادی بزرگ در وسط آن است. به همین خاطر شاید در نظر برخی‌ها Unlock Clock یکی از بهترین برنامه‌های رایگان اندروید نباشد، اما به طور کلی تجربه این برنامه برای کسانی که به تعداد دفعات باز شدن گوشی خود علاقه‌ دارند می‌تواند بسیار جالب باشد!

دانلود برنامه Unlock Clock

WALLHUB

اگر به دنبال مجموعه‌ای از بهترین و زیباترین تصاویر زمینه برای گوشی خود می‌گردید، حتما Wallhub را برای یک بار هم که شده امتحان کنید. مجموعه‌ای از تصاویر Full HD و QHD، این برنامه را به یکی از کاربردی‌ترین برنامه‌های بخش تم و شخصی سازی تصویر زمینه گوشی‌های اندرویدی تبدیل کرده و جذابیت خاصی به آن‌ها می‌بخشد.

رابط کاربری این برنامه کاملا ساده و بدون پیچیدگی طراحی شده و کاربر می‌تواند با توجه به سلیقه خود، روی یکی از دسته‌بندی‌ها کلیک کرده و تصویر زمینه دلخواه خود را انتخاب کند.

دانلود برنامه Wallhub

تنظیمات سریع MIUI

تنظیمات سریع MIUI یا همان (MIUI Quick Setting) یکی از برنامه‌های بسیار کاربردی برای کاربران گوشی‌های برند ردمی است. تمام تنظیمات این گوشی‌ها که دسترسی به آن‌ها سخت است، از طریق این برنامه به سادگی مقابل شما قرار می‌گیرند.

دانلود برنامه MIUI Quick Setting

مسلما برنامه‌های دیگری نیز می‌توانند به لیست بهترین برنامه‌های رایگان اندروید اضافه شوند. بنابراین اگر برنامه خاصی مد نظر شما کاربران گرامی است، نام آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع: guidingtech

