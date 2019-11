چند روز قبل اینستاگرام اعلام کرد که آزمایش مربوط به مخفی‌سازی لایک‌ها را برای برخی از کاربران آمریکایی آغاز می‌کند. این آزمایش که طی آن تعداد لایک‌ها و شمار بازدید از ویدیوها مخفی می‌شود، از چند ماه قبل آغاز شده و حالا اینستاگرام قصد دارد آزمایش را وارد فاز بین‌المللی کند.

طبق اعلام اینستاگرام کاربرانی که در این آزمایش قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توانند تعداد لایک‌ها و بازدید از ویدیوهای دیگران را مشاهده کنند و فقط به آمار مربوط به پست‌های خود دسترسی خواهند داشت. اینستاگرام می‌گوید با این کار، کاربران بیش از توجه بر تعداد لایک‌ها، بر محتوای پست‌ها توجه خواهند کرد.

این پلتفرم از چند ماه قبل آزمایش مربوط به مخفی‌سازی تعداد لایک‌ها را در کشورهای استرالیا، برزیل، کانادا، ایرلند، ایتالیا، ژاپن و نیوزیلند آغاز کرده است. اگرچه مدیران آن می‌گوید تا حالا این اقدام نتایج مثبتی به همراه داشته، ولی از آنجایی که یک تغییر بسیار مهم برای اینستاگرام محسوب می‌شود، آن‌ها قصد دارند با افزایش وسعت این پروژه اطلاعات بیشتری از واکنش کاربران کسب کنند.

در این میان، لازم به ذکر است که تعداد لایک‌ها برای اینفلوئنسرها اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا تا حد زیادی بر اساس همین موضوع مبلغ موردنظر را از اسپانسرها دریافت می‌کنند. اینستاگرام هم اعلام کرده آن‌ها به‌خوبی از این موضوع خبر دارند و در این زمینه به‌دنبال ارائه‌ی راهکارهای مناسبی هستند.

