در کمتر از ۲ ماه پس از عرضه iOS 13، این شرکت دو آپدیت بزرگ برای این سیستم‌عامل عرضه کرده و در این بین مشغول آماده‌سازی آپدیت سوم هم هستند. اما مطمئنا در بخش‌های دیگری از شرکت اپل، متخصصان زیادی به غیر از حل مشکل‌های ریز و درشت نسخه فعلی iOS، مشغول آماده‌سازی iOS 14 برای سال آینده هستند. اگرچه هنوز فاصله زیادی تا عرضه این نسخه داریم، ولی در هر صورت در این مطلب قصد داریم برخی از انتظارات خود را از آن مطرح کنیم.

بهبود ثبات

با توجه به اینکه برای iOS 13 تنها مدتی پس از عرضه شاهد دریافت چند آپدیت بزرگ هستیم، کاملا مشخص است که این نسخه از iOS سرشار از باگ و مشکلات بوده است. در همین زمینه می‌توانیم به iOS 12 اشاره کنیم که تمرکز آن عمدتا معطوف به ثبات و بهبود عملکرد بود و چنین مشکلاتی را نداشت.

به همین خاطر برای iOS 14 امیدواریم اپل عجله نکند و قبل از عرضه بتواند بخش اعظمی از باگ‌ها و مشکلات آن را برطرف کند و به بهبود عملکرد در گجت‌های قدیمی هم توجه نشان بدهد. اما حتی در صورتی که اپل توجه اصلی خود را به بهبود عملکرد و ثبات معطوف کند، یک سیستم‌عامل جدید برای جلب توجه کاربران نیازمند برخی ویژگی‌های پر زرق‌وبرق است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

پشتیبانی گسترده‌تر از Shortcuts

در سال ۲۰۱۸، اپل اپلیکیشن Shortcuts را معرفی کرد که بر مبنای اپلیکیشن ثالث Workflow توسعه یافته است. در iOS 13، شاهد افزایش قابلیت‌های این اپلیکیشن هستیم که از بین آن‌ها می‌توانیم کنترل پیچیده‌تر برای اپلیکیشن‌های ثالث، ساده‌تر شدن روند برنامه‌ریزی و پشتیبانی از محرک‌های مختلف اشاره کنیم که به بخش اتوماسیون Shortcuts اجازه می‌دهد برای کارهای مختلف به صورت خودکار فعال شود.

روی هم رفته، Shortcuts پتانسیل بسیار زیادی برای افزایش جذابیت iOS دارد و می‌تواند کارایی این سیستم‌عامل را تا حد قابل توجهی افزایش بدهد. در عرض ۲ سال، قابلیت‌های خیلی خوبی برای این اپلیکیشن ارائه شده ولی اپل برای iOS 14 هم باید این روند را ادامه بدهد.

علاوه بر این، Shortcuts می‌تواند در مورد ترکیب کارهای ساده که کاربران iOS به ناچار باید انجام بدهند، بسیار مثمر ثمر واقع شود. به‌عنوان مثال با فعال کردن حالت شفافیت یا Transparency ایرپاد پرو، کاربر برای شنیدن صدای محیط اطراف باید بلندی صدا را کاهش دهد یا اینکه پخش موسیقی یا موارد دیگر را متوقف کند. در این میان، اپل با بهره‌گیری از Shortcuts می‌تواند کاری کند که در صورت تمایل کاربر، با فعال شدن حالت Transparency این کارها به‌صورت خودکار انجام شود. بنابراین، پشتیبانی گسترده‌تر از قابلیت‌های Shortcuts باید یکی از اولویت‌های اپل برای توسعه iOS 14 باشد.

بهبود نسل جدید ابزارهای توسعه‌دهندگان

توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های پلتفرم‌های اپل با نسل جدید ابزارهای مختلفی روبرو شده‌اند. اپل با معرفی iOS 13 و macOS کاتالینا از دو روش جدید برای توسعه اپلیکیشن‌ها به نام‌های Mac Catalyst و SwiftUI هم رونمایی کرد. این موضوع در کنار مشکلات مختلف باعث شده که سرعت نوآوری‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها در پاییز امسال کاهش پیدا کند.

در سال‌های قبل با معرفی نسخه‌های آزمایشی iOS و macOS، توسعه‌دهندگان خیلی زود دست به کار می‌شدند تا بتوانند از جدیدترین امکانات این سیستم‌عامل‌ها برای اپلیکیشن‌های خود استفاده کنند. اما طی تابستان سال جاری، بسیاری از توسعه‌دهندگان مشغول دست و پنجه نرم کردن با نسخه‌های آزمایشی و ابزارهای مشکل‌دار بوده‌اند و نتوانستند با سرعت زیادی از تمام امکانات جدید بهره ببرند. به همین خاطر مثلا توسعه اپلیکیشن‌های مک مبتنی بر نسخه آیپد آن‌ها با بهره‌گیری از ابزار Mac Catalyst هنوز مورد استقبال زیادی قرار نگرفته است.

در این میان، باید به پتانسیل فراوان ابزار Mac Catalyst اشاره کنیم که در حال حاضر اسناد مربوط به نحوه استفاده از آن چندان کامل نیست و هنوز ضعف‌های مختلفی دارد. اپل با بررسی تقاضاهای مطرح شده از جانب توسعه‌دهندگان، می‌تواند خیلی زود مشکلات این ابزارها را حل و فصل کند.

علاوه بر این نباید جذابیت ابزار SwiftUI را فراموش کنیم که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تنها با بهره‌گیری از یک ابزار، برای انواع و اقسام گجت‌های اپل رابط کاربری توسعه دهند. اما این ابزار هم هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و به همین خاطر بسیاری از توسعه‌دهندگان فعلا ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند. احتمالا افراد پشت صحنه SwiftUI مشغول بررسی گسترده بازخوردهای دریافتی هستند و امیدواریم برای iOS 14 امکانات آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.

توجه بیشتر به iPadOS

اپل با معرفی iPadOS نشان داد که از این پس می‌خواهد بیش از پیش به نرم‌افزار آیپدها توجه نشان بدهد. مدیران اپل اعتقاد دارند که آیپدها می‌توانند به‌عنوان کامپیوتر اصلی مورد استفاده قرار بگیرند و در راستای رسیدن به چنین هدفی گام برمی‌دارند. روی هم رفته، امیدواریم برخی از ویژگی‌هایی که در iPadOS 13 قرار دارد، بهبود پیدا کنند و در نسخه بعدی آن ارائه شوند. به‌عنوان مثال، پشتیبانی از ماوس که به‌عنوان یک مشخصه مربوط به دسترسی‌پذیری در iPadOS 13 قرار دارد، پتانسیل زیادی به‌عنوان یک ویژگی مهم دارد و اپل باید توجه بیشتری به آن نشان بدهد.

با توجه به محبوبیت کیبورد هوشمند اپل، این شرکت باید امکانات این کیبورد را افزایش بدهد و مثلا پشتیبانی از شخصی‌سازی میانبرها را امکان‌پذیر کند. به‌عنوان مثال، کاربران می‌توانند میان‌برهایی را برای صفحه‌کلید مشخص کنند تا راحت‌تر بتوانند از قابلیت‌های مختلف اپلیکیشن Shortcuts بهره ببرند. در نهایت، امیدواریم iOS 14 و به‌خصوص iPadOS 14 پشتیبانی حقیقی از نمایشگر ثانویه را امکان‌پذیر کنند.

دیگر ویژگی‌های کوچک

هرکدام از نسخه‌های جدید یک سیستم‌عامل باید تعداد زیادی ویژگی کوچک هم ارائه کنند. به همین خاطر امیدواریم آیفون‌های مبتنی بر نمایشگر اولد مانند بسیاری از گوشی‌های اندرویدی بتوانند از قابلیت نمایشگر همیشه روشن بهره ببرند. با این کار بدون روشن کردن نمایشگر، کاربران می‌توانند از ساعت و نوتیفیکیشن‌های دریافتی خبردار شوند.

اپلیکیشن Photos اگرچه بسیار بهتر شده، ولی هنوز نمی‌تواند مثلا مواردی مانند جوش‌های صورت را حذف کند. این روزها بسیاری از اپلیکیشن‌های ویرایش عکس چنین مشخصه‌ای را ارائه می‌دهند و حتی اپلیکیشن Photos در macOS هم از این قابلیت بهره می‌برد.

در نهایت، باید بگوییم که اپل در iOS 14 باید توجه بسیار بیشتری به اپلیکیشن Files نشان بدهد. هرچند در iOS 13 این اپلیکیشن از قابلیت‌های جدیدی بهره می‌برد، ولی در هر صورت باید ثبات بیشتری پیدا کند و مثلا حین اتصال به سرورها یا انتقال فایل‌های حجیم نحوه پیشرفت این فرایند را بهتر نشان بدهد. در هر صورت این اپلیکیشن پتانسیل زیادی برای پیشرفت دارد و امیدواریم در iOS 14 اپلیکیشن Files امکانات گسترده‌تری برای کاربران به ارمغان بیاورد.

در کل امیدواریم در iOS 14 ویژگی‌های معرفی شده در سال ۲۰۱۹ را بهبود ببخشد و امکانات آن‌ها را بیشتر کند، ابزارهای توسعه‌دهندگان پیشرفت کنند و کار این افراد برای توسعه اپلیکیشن‌های مبتنی بر ویژگی‌های جدید راحت‌تر شود و کاربران با بهره‌گیری از Shortcuts بتوانند به‌صورت خودکار کارهای بیشتری انجام دهند. چنین خواسته‌هایی اصلا غیرمنطقی نیستند و امیدواریم اپل آن‌ها را عملی کند.

