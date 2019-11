فراموش کردن ایده‌ای جذاب تجربه خوشایندی نیست و مطمئناً در شرایط مختلف نمی‌توانیم همواره قلم و کاغذ به همراه داشته باشیم. بنابراین اگر از گوشی اندرویدی بهره می‌برید، در ادامه به چند مورد از بهترین اپلیکیشن های اندروید برای یادداشت‌برداری می‌پردازیم.

ویژگی‌های لازم در یک اپلیکیشن یادداشت‌برداری

در این زمینه کاربران مختلف نیازهای گوناگونی دارند و مثلا یک دانشجو می‌خواهد نکات مهم کلاس درس را ثبت کند و یک فیلم‌نامه‌نویس به دنبال ثبت ایده‌های جذابی است که هنگام پیاده‌روی به ذهنش خطور می‌کند. اما روی هم رفته، هنگام انتخاب چنین اپلیکیشن‌هایی، بهتر است به چند نکته توجه کنید که در ادامه آن‌ها را مرور می‌کنیم:

گزینه‌های ساماندهی: اگر برای یادداشت چیزی زمان صرف می‌کنید، پس به احتمال زیاد می‌خواهید در زمانی دیگر یادداشت مذکور را پیدا کنید. بنابراین یک اپلیکیشن یادداشت‌برداری مناسب باید برای ساماندهی این یادداشت‌ها از امکاناتی مانند ایجاد پوشه‌ها، بهره‌گیری از هشتگ یا حتی رنگ‌بندی یادداشت‌ها بهره ببرد.

با توجه به شمار عظیمی از اپلیکیشنهای یادداشت‌برداری در پلی استور، احتمالا یک اپلیکیشن مطابق نیازهای شما در این محیط پیدا می‌شود. در ادامه ۵ مورد از بهترین اپلیکیشن های اندروید در زمینه یادداشت‌برداری را معرفی می‌کنیم.

بهترین برای بیشتر کاربران: Google Keep

اپلیکیشن Google Keep در زمینه‌ی یادداشت‌برداری حرف زیادی برای گفتن دارد. در ضمن از آنجایی که این یک محصول گوگل محسوب می‌شود، یادداشت‌هایتان به‌صورت خودکار با اکانت گوگل شما سینک می‌شوند و این یعنی از انواع و اقسام گجت‌ها می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. رابط کاربری این اپلیکیشن برای کاربران اندرویدی بسیار آشنا است زیرا مطابق شکل و شمایل دیگر اپلیکیشن‌های گوگل و سیستم‌عامل اندروید طراحی شده و به همین خاطر استفاده از آن بسیار ساده و راحت است.

به غیر از کیبورد، Google Keep از روش‌های دیگری هم برای یادداشت‌برداری پشتیبانی می‌کند. در کنار ثبت دستخط، می‌توانید صدای خود را ضبط کنید که به لطف قابلیت تبدیل صوت به متن گوگل، محتوای این صداها به صورت متن هم ثبت می‌شوند. علاوه بر موارد ذکر شده، با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی می‌توانید چک‌لیست‌های مختلفی ایجاد کنید تا انجام کارهای موردنظر را فراموش نکنید.

تمام یادداشت‌ها در صفحه اصلی نمایش داده می‌شوند و برای نشان دادن اهمیت آن‌ها، می‌توانید رنگ‌هایی را به آن‌ها اختصاص دهید. علاوه بر این، بهره‌گیری از برچسب‌ها به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی یادداشت‌های مربوط به موضوعی یکسان را گروه‌بندی کنید.

Google Keep هرچند بر یک زمینه خاص متمرکز نیست، اما در هر صورت استفاده از آن بسیار آسان است و به لطف داشتن امکانات مختلف و سینک شدن با اکانت گوگل، گزینه‌ای مناسب برای بیشتر کاربران اندروید محسوب می‌شود. به همین خاطر در زمینه‌ی یادداشت‌برداری، یکی از بهترین اپلیکیشن های اندروید محسوب می‌شود و بهتر است آن را امتحان کنید.

بهترین برای یادداشت‌های کوتاه: Simple Notes Pro

زمانی که ایده جذابی به ذهن شما خطور می‌کند و می‌خواهید هرچه سریع‌تر آن را ثبت کنید، یک اپلیکیشن یادداشت‌برداری بهره‌مند از ویژگی‌های مختلف تا حدی سرعت مربوط به ثبت ایده را کاهش می‌دهد. در چنین مواقعی، سادگی اپلیکیشن اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند و اپلیکیشن Simple Notes Pro در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

وقتی برای بار اول اپلیکیشن را اجرا می‌کنید، با یک صفحه خالی برای یادداشت روبرو می‌شوید و بعد از آن، آخرین یادداشت ثبت شده نمایش داده می‌شود. علاوه بر این برای افزایش سرعت دسترسی، می‌توانید از ویجت مربوط به یادداشت‌ها بهره ببرید. در ضمن حرکت بین یادداشت‌های مختلف بسیار ساده است و با سوایپ به سمت راست و چپ می‌توانید بین آن‌ها حرکت کنید. اگر هم بر آیکون پوشه در سمت راست بخش فوقانی ضربه بزنید، فهرست کاملی از یادداشت‌ها نمایش داده می‌شود.

از دیگر مشخصه‌های قابل توجه این اپلیکیشن می‌توانیم به شخصی‌سازی گسترده رابط کاربری آن اشاره کنیم. افراد به راحتی می‌توانند رنگ بخش‌های مختلف و حتی آیکون اپلیکیشن را تغییر بدهند. در حال حاضر، دو نسخه از این اپلیکیشن وجود دارد. نسخه رایگان و نسخه پولی Pro. اگرچه در پلی استور نسخه رایگان همچنان دیده می‌شود، اما توسعه آن متوقف شده و این یعنی در آینده آپدیت جدیدی برای آن عرضه نمی‌شود. بنابراین اگر فکر می‌کنید این اپلیکیشن مناسب نیازهای شما است، بهتر است ۱.۱۹ دلار برای نسخه Pro هزینه کنید.

بهترین برای یادداشت‌های طولانی: Keep My Notes

اگر از جمله افرادی هستید که یادداشت‌های طولانی می‌نویسید و دو مورد معرفی شده جوابگوی نیازهای شما نیست، بهتر است اپلیکیشن Keep My Notes را امتحان کنید. این اپلیکیشن برای ویرایش متن از امکانات خوبی بهره می‌برد و با این کار با تغییر بخش‌های مختلف یادداشت‌ها، خواندن یادداشت‌های طولانی به کار ساده‌تری بدل می‌شود. علاوه بر این، با قرار دادن یادداشت‌ها در حالت «خواندن» با خیال راحت و بدون نگرانی بابت دست‌کاری‌های ناخواسته می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید. در ضمن امکان فعال‌سازی شمارشگر کلمات و حروف هم وجود دارد.

از دیگر امکانات این اپلیکیشن می‌توانیم به یادآوری، چک‌لیست، ثبت دستخط و ضبط صدا اشاره کنیم. اگر می‌خواهید یادداشت‌ها را به گجت‌های دیگر منتقل کنید، می‌توانید آن‌ها را به گوگل درایو منتقل کنید یا به‌عنوان فایل تکست در گوشی ذخیره کنید. اگر هم نگران نقض حریم خصوصی هستید، امکان تعیین رمز عبور برای آن وجود دارد. Keep My Notes رایگان است ولی گاهی اوقات تبلیغاتی را نمایش می‌دهد. برای خلاص شدن از دست تبلیغات، باید سالانه مبلغ ۱ دلار را بپردازید.

بهترین برای کاربران حرفه‌ای: Evernote

Evernote یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن‌ها برای یادداشت‌برداری به حساب می‌آید که از ویژگی‌های متنوعی بهره می‌برد. برای افرادی که یادداشت‌های طولانی می‌نویسند و خواستار امکانات مشابه اپلیکیشن Google Docs هستند، Evernote یک گزینه ایدئال محسوب می‌شود. این اپلیکیشن از ضبط ویدیو و صدا و ثبت دستخط پشتیبانی می‌کند و حتی برای متون معمولی هم این اپلیکیشن امکانات بسیار گسترده‌ای را به منظور ویرایش آن‌ها ارائه می‌دهد.

یادداشت‌ها می‌توانند در قسمت‌های مختلفی قرار بگیرند و با بهره‌گیری از تگ‌ها می‌توانید به‌سرعت یادداشت‌های مربوط به موضوعی خاص را پیدا کنید. به دلیل وسعت مشخصه‌های Evernote، به احتمال زیاد به تمام آن‌ها نیاز پیدا نمی‌کنید اما اگر از جمله کاربران حرفه‌ای هستید که می‌خواهید از یک اپلیکیشن یادداشت‌برداری سرشار از ویژگی‌های مختلف بهره ببرید، Evernote گزینه‌ی مناسبی برای شما خواهد بود.

نسخه رایگان Evernote وجود دارد که طبیعتا برای استفاده از آن باید با محدودیت‌های آن دست و پنجه نرم کنید. در این حالت، حجم یادداشت‌ها به ۲۵ مگابایت محدود شده و در هر ماه فقط می‌توانید ۶۰ مگابایت آپلود کنید و فقط ۲ گجت می‌توانند به یک اکانت وصل شوند. در حالت پریمیوم، باید ماهانه ۸ دلار بپردازید ولی در هر ماه می‌توانید ۱۰ گیگابایت آپلود کنید و علاوه بر امکان اتصال گجت‌های مختلف به یک اکانت، به‌صورت آفلاین هم به یادداشت‌ها دسترسی خواهید داشت.

بهترین برای دانشجویان: Microsoft OneNote

OneNote در اصل مانند Evernote کاربران حرفه‌ای را هدف قرار داده زیرا این اپلیکیشن هم از ویژگی‌های متنوعی بهره می‌برد. با این حال، OneNote برای دانشجویان نسبت به رقیب خود چند مزیت را به ارمغان می‌آورد. ویژگی‌هایی مانند امکان پیوست تصویر و مقاله به یادداشت‌ها می‌توانید برای کارهایی مانند پژوهش و ارائه مثمر ثمر واقع شود. همچنین از آنجایی که این یک محصول مایکروسافت است، سازگاری بالایی با برنامه‌های آفیس دارد و به لطف Office365 می‌توان از طریق پلتفرم‌های مختلف به یادداشت‌ها دسترسی پیدا کرد. در هر صورت اگر اهل استفاده از برنامه‌های مایکروسافت هستید، OneNote هم تجربه کاربری مشابه آن‌ها را ارائه می‌کند و روی هم رفته یکی از بهترین اپلیکیشن های اندروید در این زمینه محسوب می‌شود.

