آخرین فرصت توییتر به کاربران جهت حفظ محتویات حساب کاربری افراد فوت شده

اینطور که به نظر می‌رسد، توییتر قصد دارد تمامی حساب‌های کاربری که به مدت شش ماه غیرفعال بوده‌اند را کاملا پاک کند و این اقدام نیز از تاریخ ۱۱ دسامبر سال جاری (۲۰ آذر ۹۸) آغاز خواهد شد. اما جیسون اسکات، مدیر امنیت دیجیتال موسسه Internet Archive، می‌خواهد با پروژه‌ای تحت عنوان Twittering Dead، از پاک شدن تمام پست‌ها و تاریخچه حساب کاربری افراد فوت شده جلوگیری کند.

توییتر روز گذشته از تصمیم خود جهت پاک‌سازی حساب‌ کاربری افراد فوت شده و یا به طور کلی حساب‌های غیرفعال رونمایی کرد و مطابق آن هر حسابی که در طی ۶ ماه اخیر غیرفعال بوده و یا کسی وارد آن نشده، با خطر حذف شدن مواجه خواهد شد. به موجب این اقدام، نه تنها تعداد زیادی از نام کاربری برای افراد تازه‌ وارد در دسترس قرار خواهد گرفت، بلکه جستجوی کاربران و توییت‌ها نیز ساده‌تر خواهد شد.

توییتر بعد از اینکه حسابی ۶ ماه غیرفعال بود به صاحب آن ایمیل ارسال می‌کند و به او هشدار می‌دهد تا ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) وارد حساب خود شود و یا فعالیت داشته باشد. اگر چنین اتفاقی نیفتد، حساب وی پاک شده و نام کاربری او در اختیار کاربران دیگر قرار می‌گیرد.

اما خب این اقدام توییتر مشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت. توییتر برخلاف فیسبوک، قابلیتی جهت نگه‌داری حساب‌ها به رسم یادبود ندارد. به همین خاطر افرادی که فوت شده‌اند یا بیمارانی که مدت زمان زیادی را در بستر بیماری می‌گذرانند، نه تنها حساب کاربری، بلکه تمام پست‌های خود را نیز از دست می‌دهند.

بیشتر بخوانید: چرا باید رمز عبور حساب توییتر را هر چند وقت یک بار تغییر دهیم؟

یکی از مدیران توییتر اما در گفت‌و‌گویی با وب‌سایت theverge، ضمن اشاره به این موضوع که توییتر قابلیت نگه‌داری حساب‌های کاربری به رسم یادبود را ندارد گفت:

در حال حاضر نمی‌توانیم حساب کاربری افراد فوت شده را نگه داریم، اما تیم ما در حال کار روی این مسئله است و به دنبال راهی برای عملی کردن آن هستیم.

اما به موجب پروژه Twittering Dead که توسط جیسون اسکات نیز اداره می‌شود، از کاربران خواسته می‌شود نام کاربری کسانی را که می‌خواهند حسابشان بایگانی شود درون یک فرم پر کنند تا از این طریق بتوان محتویات توییت آن‌ها را نگه داشت.

البته در توییتر قابلیتی وجود دارد که کاربر می‌تواند محتویات اکانت خود را دانلود کند؛ (آموزش). اما برای دانلود محتویات حساب کاربری فرد فوت شده، باید مشخصات ورود به حساب او را داشته باشد. لذا چندان به کار نمی‌آید.

اگر قصد دارید در این پروژه شرکت کنید، باید مشخصات افراد فوت شده یا کسانی را که در شرایط خوبی قرار ندارند در این فرم پر کنید. در این فرم آمده:

اگر می‌دانید فردی ممکن است فوت کند، لطفا مشخصات حساب کاربری او را در فرم زیر وارد کنید. تا جایی که فناوری فعلی به ما اجازه می‌دهد، محتویات آن حساب را جمع‌آوری کرده و بایگانی می‌کنیم. اگر در ماه دسامبر این حساب کاربری پاک شد، محتویات آن در دسترس خواهد بود.

جیسون اسکات سابقه خوبی در حفظ و نگه‌داری از خدمات اینترنتی بعد از غیرفعال شدنشان دارد. هنگامی که سرویس استریمینگ SoundCloud متوقف شده بود، توانست از بایگانی موسیقی‌های آن پشتیبان‌گیری کند. همچنین وی توانست حدود ۴۹۰.۰۰۰ قطعه موسیقی بارگذاری شده در شبکه اجتکاعی MySpace را که به خاطر بروزرسانی مشکل‌دار یکی از سرورها، از روی آن پاک شده بودند برگرداند.

منبع: theverge

The post آخرین فرصت توییتر به کاربران جهت حفظ محتویات حساب کاربری افراد فوت شده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala