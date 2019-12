در این مقاله سعی داریم با توجه به تعداد دفعات دانلود، محبوبیت و البته کیفیت، بهترین بازی‌های اندروید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ را به شما عزیزان معرفی کنیم.

در گذشته مفهوم گیمینگ تنها با کنسول‌های بازی یا کامپیوترهای خانگی معنا پیدا می‌کرد. اما طی سال‌های اخیر، این صنعت توانست راه خود را به دنیای گوشی‌های هوشمند نیز باز کند، تا جایی که برخی از شرکت‌ها نظیر ایسوس، ریزر، شیائومی و …، گوشی‌هایی صرفا با هدف گیمینگ تولید می‌کنند.

با ارائه API ولکان برای اندروید و در نتیجه افزایش چشمگیر کیفیت بازی‌ها در این سیستم‌عامل، هر سال شاهد بهبود وضعیت گیمینگ در این سیستم‌عامل هستیم که هم اکنون توانسته کاربران زیادی را هم برای خود دست و پا کند. مسلما در سال‌های آتی، کیفیت بازی‌های اندروید بهتر از بازی‌هایی خواهد بود که نام آن‌ها را لیست فعلی می‌بینید، در حالی که این بازی‌ها نیز به نوبه خود جز بهترین‌ها هستند.

علی‌رغم کیفیت و محبوبیت بالای فورتنایت، این بازی در لیست بهترین بازی‌های ماه نوامبر دیده نمی‌شود. به این خاطر که کاربران نمی‌توانند این بازی را از طریق فروشگاه گوگل پلی دانلود کنند. اما به طور کلی، قطعا فورتنایت نیز یکی از بهترین بازی‌ها و شاید برای برخی‌ها بهترین بازی اندروید باشد.

Call of Duty: Mobile

بازی محبوب و مشهور Call of Duty که برای همه عاشقان دنیای بازی نامی بسیار آشناست، جدیدترین بازی این لیست به حساب می‌آید که تحت عنوان Call of Duty: Mobile برای اندروید در دسترس قرار گرفت. لازم به گفتن نیست که این بازی هم از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و هم نمرات بالایی از کاربران دریافت کرد.

در این بازی کاربران می‌توانند هم به صورت تیراندازی اول شخص آنلاین و هم در کنار ۱۰۰ بازیکن دیگر در حالت بتل رویال به مبارزه بپردازند. نکته جالب در مورد این بازی، همین افزودن حالت بتل رویال است. قابلیتی که بازی معروف PUBG را مدت‌ها در صدر پرفروش‌ترین بازی‌ها نگه داشت. همچنین همانند بازی‌های Critical Ops و Modern Combat، حالت تک نفره نیز در بازی وجود دارد تا Call of Duty: Mobile به یک بازی همه چیز تمام بدل شود.

لازم به ذکر است این بازی را می‌توان به صورت رایگان اما با خرید درون برنامه‌ای که غالبا آیتم‌های تزئینی را شامل می‌شود، تجربه کرد. حین بازی ممکن است با یک سری باگ و مشکلات ریز مواجه شوید که با توجه به جدید بودن بازی، کاملا طبیعی است و مسلما با بروزرسانی‌های آینده بهتر خواهد شد.

لینک دانلود بازی Call of Duty: Mobile

Crashlands

اگرچه Crashlands (کراش لند) در سال ۲۰۱۶ برای اندروید منتشر شد، اما همچنان نام آن در میان بهترین بازی‌های اندرویدی دیده می‌شود. این بازی که در سبک نقش‌آفرینی طراحی شده، زندگی راننده کامیون کهکشانی با نام Flux Dabes را روایت می‌کند که به علت آزار و اذیت موجودی بیگانه با نام Hewgodooko از مسیر خود‌ خارج می‌شود. اکنون شما که در نقش این راننده کامیون به تجربه بازی می‌پردازید باید رد این موجود و بیگانگان دیگر را دنبال کرده و آن‌ها را یکی پس از دیگری نابود کنید.

ماموریت شما در این بازی این است که برای خود پایگاهی ساخته و با جمع آوری آیتم‌های مختلف و ساختن تله و …، جهان را از شر بیگانگان و نقشه آن‌ها برای نابودی زمین نجات دهید. این بازی با امتیاز ۴.۸ از ۵ و بیش از ۱۰۰.۰۰۰ بار نصب، با قیمت ۴.۹۹ دلار در فروشگاه گوگل پلی برای دانلود در دسترس قرار دارد.

لینک دانلود بازی Crashlands

Evoland (نسخه‌های ۱ و ۲)

دانلود mp4

نسخه‌های یک و دو بازی Evoland، دو تا از خاص‌ترین و بهترین بازی‌های اندروید به حساب می‌آیند که از مکانیک‌های گوناگونی نیز استفاده می‌کنند. یعنی در بازی شاهد المان‌های نقش‌آفرینی، پازل، تیراندازی ایزومتریک (از بالا به پایین)، جنگنده‌های قدیمی، کارت‌های بازی و سکوبازی هستیم که جذابیت خاصی به آن می‌بخشند.

نکته جالب اینجاست که با تغییر مکانیک‌های بازی، گرافیک بازی نیز متناسب با آن تغییر می‌کند تا تجربه بهتری را برای کاربر به ارمغان آورد! این بازی‌ها از کنترلر پشتیبانی کرده، هیچ تبلیغات و خرید درون برنامه‌ای هم ندارند. در عوض با یک روایت داستانی غنی، کاربر را مجذوب خود خواهند کرد. این بازی‌ها را می‌توانید با قیمت ۴.۹۹ و ۷.۹۹ دلار از فروشگاه گوگل پلی دانلود کنید.

لینک دانلود بازی Evoland 2



لینک دانلود بازی Evoland

بازی‌های استودیو MADFINGER Games

استودیو مدفینگر گیمز (Madfinger Games) کارنامه درخشانی در ساخت بازی‌های مخصوص موبایل دارد. به خصوص سری بازی‌های تیراندازی اول شخص که از معروف‌ترین آن می‌توان به سری Shadowgun اشاره کرد که بازی Shadowgun Legends از آن نیز اخیرا راهی اندروید شده. در کنار این بازی، عناوین درخشان دیگری چون Unkilled و سری بازی‌های Dead Trigger نیز وجود دارند که تجربه آن‌ها برای علاقه‌مندان به سبک آن‌ها می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد.

سری بازی‌های Shadowgun، سبکی علمی تخیلی داشته که هم می‌توان به صورت داستانی و هم به صورت آنلاین به تجربه آن پرداخت. بازی‌های Unkilled و Dead Trigger اما با سبک ماموریت محوری طراحی شده‌اند که کاربر باید در آن به زامبی‌ها تیراندازی کند. مجموعه‌ای از بازی‌های جذاب و سرگرم‌کننده با تعداد بسیار زیادی از ماموریت‌های متنوع و گوناگون.

بازی‌های استودیو Madfinger Games یکی از بهترین بازی‌های اندروید به شمار می‌آیند که در دسته بازی‌های تیراندازی اول شخص قرار می‌گیرند و اگرچه رقبای قدرتمندی چون Modern Combat 5 را در سر راه خود می‌بیند، اما تجربه بازی‌های این استودیو حال و هوای دیگری را به کاربران القا می‌کند. لازم به ذکر است کاربران می‌توانند بازی‌های این استودیو را به صورت رایگان تجربه کنند.

لینک دانلود بازی‌های استودیو Madfinger

Minecraft

حتی اگر علاقه‌مند به بازی‌های ویدئویی نباشید، احتمال زیادی وجود دارد که اسم ماینکرفت به گوشتان خورده باشد. اگر تاکنون موفق به تجربه این بازی نشده‌اید، باید بگوییم ماینکرفت شما را وارد دنیای بزرگ و وسیعی می‌کند که در آن باید معدن‌کاوی کنید، ساخت و ساز کنید، دشمنان را از سر راه خود کنار بزنید و به طور کلی هر کاری را که دلتان بخواهد انجام دهید.

در این بازی حالت‌های متنوعی گنجانده شده که می‌توانند به خوبی کاربران را سرگرم کنند. همچنین بروزرسانی‌های متعددی که برای این بازی منتشر شده، امکانات و محتویات زیادی را به آن افزوده که تقریبا آن را مشابه بازی‌های کامپیوتر و کنسول‌ها کرده است.

لازم به ذکر است این بازی علاوه بر قیمت ۶.۹۹ دلاری که دارد، بیش از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ بار دانلود شده که برای یک بازی با چنین قیمتی رکوردی خارق‌العاده به حساب می‌آید. همچنین این بازی از خرید درون برنامه‌ای نیز پشتیبانی می‌کند که البته اکثر آیتم‌های موجود در آن صرفا شامل پوسته‌های مختلف است. کاربر در این بازی می‌تواند روی چندین سرور مختلف با پلتفرم‌های گوناگون بازی کند.

لینک دانلود بازی Minecraft

Monument Valley (نسخه‌های ۱ و ۲)

اگرچه هم Monument Valley 1 و هم Monument Valley 2 بازی‌های خوبی هستند، اما استودیو London studio Ustwo با عرضه نسخه دوم آن، یکی از بهترین، خوش‌ساخت‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌ها را روانه فروشگاه گوگل پلی کرد. هر دو بازی از لحاظ گرافیک و مکانیک‌های بکار رفته با یکدیگر برابر هستند.

یکی از موارد جذاب در این بازی، خطای دید موجود در آن است! از آن‌جایی هم که بازی در سبک پازل طراحی شده، بسیار در حل آن به مشکل برخواهید خورد و مراحل بازی می‌تواند برای شما به یک چالش سخت و در عین حال هیجان‌انگیز تبدیل شوند.

سری بازی‌های Monument Valley تاکنون به روند خوب خود ادامه داده‌اند و مخاطبین بسیار زیادی را نیز به خود جذب کرده‌اند. نسخه اولیه بازی با قیمت ۳.۹۹ دلار و ۱.۹۹ دلار برای خرید درون برنامه‌ای برای بسته الحاقی Forgotten Shores و نسخه دوم آن نیز با قیمت ۴.۹۹ دلار در دسترس است.

لینک دانلود بازی Monument Valley 2

لینک دانلود بازی Monument Valley

مجموعه بازی‌های نینتندو

نینتندو مجموعه غنی از بازی‌های اندرویدی را در کارنامه خود می‌بیند که اگر بگوییم همه آن‌ها فوق‌العاده هستند، اغراق نکرده‌ایم. بازی‌هایی از جمله Super Mario Run که یکی از بهترین‌ها در نوع خود محسوب می‌شود، Fire Emblem Heroes در سبک نقش‌آفرینی و Animal Crossing: Pocket Camp در سبک شبیه‌ساز، مجموعه‌ بازی‌های محبوب این شرکت را تشکیل می‌دهند که در پلتفرم اندروید قابل دسترسی هستند.

نینتندو همچنین در سپتامبر سال ۲۰۱۸، از بازی دیگری تحت عنوان Dragalia Lost نیز برای این سیستم‌عامل رونمایی کرد. یک سال بعد هم نوبت به Dr. Mario World رسید تا جای محکمی در بین بازی‌های محبوب نینتندو برای خود دست و پا کند. البته این بازی بی‌نقص نیست و کاربر ممکن است با باگ‌های ریز و درشتی حین تجربه آن روبرو شود. اما نینتندو مسلما با بروزرسانی‌های آینده، این مشکلات را به حداقل خواهد رساند.

لازم به ذکر است بازی‌های زیر به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارند.

لینک دانلود بازی Super Mario Run

لینک دانلود بازی Fire Emblem Heroes

لینک دانلود بازی Animal Crossing: Pocket Camp

لینک دانلود بازی Dragalia Lost

لینک دانلود بازی Dr. Mario World

Noodlecake Studios

نودل کیک استودیو یکی از معروف‌ترین استودیو‌های بازی سازی برای سیستم‌عامل اندروید است که بازی‌های متنوع و جالبی هم برای اندروید طراحی کرده. برای مثال بازی Framed 1 و Framed 2 در سبک پازل، Alto’s Adventure و Alto’s Odyssey در سبک دوندگی بی‌نهایت، realMyst و دنباله‌های آن باز هم در سبک پازل اما کمی سخت‌تر و چالش‌برانگیزتر، Wayward Souls برای علاقه‌مندان به بازی‌های اکشن و ماجراجویی، Island Delta در سبک تیراندازی، Mikey Shorts و Farm Punks برای علاقه‌مندان به بازی‌های پلتفرمر و بسیاری از بازی‌های دیگر که همگی از جذابیت‌های بسیار بالایی برخوردارند. بازی‌هایی چون Lumino City و Vignettes نیز می‌توانند بخاطر سبک خاص و ساده‌ای که دارند، جز بازی‌های محبوب این استودیو قرار داشته باشند که برای اندروید عرضه شده‌اند.

لینک دانلود بازی Framed 1 با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Framed 2 با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Alto’s Adventure

لینک دانلود بازی Alto’s Odyssey

لینک دانلود بازی realMyst با قیمت ۶.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Wayward Souls با قیمت ۳.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Island Delta با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Farm Punks

لینک دانلود بازی Lumino City با قیمت ۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Vignettes با قیمت ۲.۹۹ دلار

Pokemon GO

پوکمون گو را می‌توان انقلابی در صنعت بازی‌های موبایلی دانست و درواقع اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم این بازی تقریبا رکورد هر بازی دیگری را در بین بازی‌های اندروید از حیث محبوبیت شکسته است. گیم‌پلی بسیار اعتیادآور، محیط کاربری جذاب، ماموریت‌های سرگرم‌کننده و مواردی از این دست، نقش بسیار زیادی در تبدیل شدن پوکمون گو به یکی از بهترین و محبوب‌ترین بازی‌های اندرویدی ایفا کردند.

علاوه بر تمام قابلیت‌های خوبی که در این بازی گنجانده شده، بروزرسانی‌های متعددی که برای آن عرضه می‌شود نیز پیوسته درحال افزودن به ویژگی‌های آن است تا از این طریق پوکمون گو حالت یکنواخت و کسل‌کننده‌ای به خود نگیرد و همواره برای مخاطب خود جذاب باشد!

نیانتیک (Niantic)، توسعه‌دهنده این بازی، یک بازی محبوب و البته ضعیف‌تر به نسبت پوکمون گو را نیز در کارنامه خود می‌بیند؛ Harry Potter: Wizard Unite. یک بازی واقعیت افزوده با محوریت داستان‌های هری پاتر با مکانیک‌های مشابه پوکمون گو.

لازم به ذکر است کاربران می‌توانند بازی پوکمون گو را به صورت رایگان از فروشگاه گوگل پلی دریافت کرده و به تجربه آن بپردازند. همچنین این بازی نیازمند این است که دستگاه اندرویدی شما از GPS برخوردار باشد. به خاطر داشته باشید که این بازی کاملا نیازمند اتصال به اینترنت است.

لینک دانلود بازی Pokemon Go

PUBG Mobile و PUBG Mobile Lite

از آن‌جایی که بازی پابجی قبل از عرضه برای اندروید نیز از کاربران زیادی برخوردار بود و محبوبیت شدیدا بالایی در بین کاربران داشت، تعجبی نداشت که انتشار آن روی گوشی‌های هوشمند نیز با استقبال بی‌نظیری از سوی کاربران مواجه شود.

به خاطر سبک مبارزه بتل رویال، پابجی به سرعت توانست به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های اندروید (و البته دیگر پلتفرم‌ها) بدل شود که از سیستم کنترل ساده و در عین حال مناسب، گرافیک خیره‌کننده و محیط کاربری جذاب و سرگرم‌کننده بهره می‌برد.

مسلما با این بازی و روند آن آشنا هستید اما برای آن دسته از کاربرانی که هنوز به انجام این بازی هیجان انگیز نپرداخته‌اند باید بگوییم در پابجی ۱۰۰ نفر از یک هواپیما به درون یک جزیره‌ای فرود می‌آیند و مبارزه اصلی نیز دقیقا از همین لحظه آغاز می‌شود. جایی که باید با دیگر کاربران مبارزه کنید و یکی پس از دیگری آن‌ها را از بین ببرید تا آخرین فردی باشید که درون میدان باقی می‌ماند.

ابتدا که به جزیره فرود می‌آیید هیچ گونه اسلحه‌ای ندارید. اما در سرتاسر جهان بازی اسلحه‌، وسایل نقلیه و لوازمی از این دست وجود دارد که باید برای بقای خود آن‌ها را پیدا کرده و از آن‌ها استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که محیط بازی درون یک دایره بزرگ اتفاق می‌افتد که لحظه به لحظه کوچک‌تر می‌شود و باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا درون این دایره بمانید. در غیر این صورت از بازی حذف خواهید شد.

در بروزرسانی اخیری که برای پابجی عرضه شده، یک حالت بازی جدید به همراه یک سری آیتم نیز به بازی اضافه شده‌اند که برای دریافت این آیتم‌ها باید مبلغی را نیز پرداخت کنید.

پابجی موبایل لایت اما نوع دیگری از این بازی است که در آن، کاربران کمتری در جریان هر مسابقه حضور دارند و گرافیک بازی نیز کمی ساده‌تر است. البته این بازی تنها برای تعداد محدودی از مناطق در دسترس است.

از رقیبان جدی این بازی می‌توان به فورتنایت اشاره کرد که خب همانند پابجی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. با این تفاوت که این بازی (فورتنایت) از طریق گوگل پلی در دسترس نیست و باید آن را مستقیما از اپیک گیمز دریافت کرد.

لینک دانلود بازی PUBG

Riptide GP series

سری بازی‌های Riptide GP بدون شک بهترین بازی‌های سبک مسابقه‌ای را در سیستم‌عامل اندروید به نام خود ثبت کرده‌اند. آخرین بازی از این سری Riptide GP: Renegade نام دارد که داستان زندگی یک راننده حرفه‌ای را روایت می‌کند که بعد از برگزاری یک مسابقه خیابانی غیرقانونی، دستگیر شده و اعتبار خود را کاملا از دست می‌دهد. شما از آن پس باید در نقش این راننده برای بدست آوردن مجدد اعتبار خود تلاش کنید.

این بازی از گرافیک بسیار جذاب، سیستم کنترل ساده، حرکت‌ها و حقه‌های جالب و سیستم شتاب دهنده برای سبقت گرفتن از دیگر رقبا برخوردار است که در کنار هم Riptide GP را به یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های اندروید بدل کرده‌اند.

از ویژگی‌های خوب این بازی این است که تنها یک بار برای دریافت آن هزینه می‌کنید و دیگر خبری از خرید درون‌برنامه‌ای و تبلیغات‌های آزاردهنده نیست که سرعت پیشرفت شما را کاهش دهند. از رقبای این بازی می‌توان به سری بازی‌های آسفالت اشاره کرد که از بازی‌های بسیار خوبی برخوردار است. از سری بازی‌های آسفالت، آسفالت ۹ فعلا جدیدترین بازی است که در ماه جولای ۲۰۱۸ در دسترس قرار گرفت.

لینک دانلود بازی Riptide GP: Renegade

بازی‌های استودیو اسکوئر انیکس

اسکوئر انیکس یکی از بزرگ‌ترین نام‌هایی است که نه تنها در گوشی‌های هوشمند، بلکه در بین دیگر پلتفرم‌ها مانند کامپیوتر و کنسول‌ها نیز بسیار محبوب و مشهور است. اسکوئر انیکس از جمله شرکت‌هایی بوده که از همان ابتدا، روی پلتفرم موبایل سرمایه گذاری کرد و بازی‌های خوبی نیز برای آن طراحی کرده.

برای علاقه‌مندان به بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی، سری بازی‌های Final Fantasy 1-7 و ۹، هفت سری از بازی Dragon Quest، بازی Chrono Trigger و Final Fantasy XV:‌ Pocket Edition در دسترس قرار دارند که هم از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند، هم بسیار سرگرم‌کننده و لذت بخش هستند.

همچنین بازی‌هایی از قبیل Hitman: Sniper، Tomb Raider، Deus Ex Go، و Lara Croft Go، سری بازی‌های سبک پازل پلتفرم اندروید را تشکیل می‌دهند. در بین بازی‌های این شرکت، Heavenstrike Rivals و Final Fantasy Tactics: WotL در دسته‌بندی نقش‌آفرینی تاکتیکی، Secret of Mana در دسته اکشن نقش‌آفرینی و سری Deus Ex نیز در دسته تیراندازی استراتژیک قرار می‌گیرند.

Final Fantasy Brave Exvius و Dissidia Final Fantasy Opera Omnia نیز جز بازی‌های رایگان این شرکت هستند که شامل خریدها درون برنامه‌ای بوده و از کیفیت بالایی نیز برخوردارند. اسکوئر انیکس در ماه می ۲۰۱۸، بازی Valkyrie Profile: Lenneth را نیز به بازی‌های اندروید خود افزود تا یک مجموعه غنی از سرگرمی‌های لذت‌بخش را برای این اکوسیستم فراهم کند.

لینک دانلود بازی Final Fantasy با قیمت ۷.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 2 با قیمت ۷.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 3 با قیمت ۱۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 4 با قیمت ۱۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 5 با قیمت ۱۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 6 با قیمت ۱۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 7 با قیمت ۱۵.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy 9 با قیمت ۱۱.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Dragon Quest با قیمت ۲.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Chrono Trigger با قیمت ۹.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy XV:‌ Pocket Edition

لینک دانلود بازی Deus Ex Go با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Tomb Raider با قیمت ۱۴.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Hitman: Sniper با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Lara Croft Go با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Final Fantasy Tactics: WotL با قیمت ۱۱.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Secret of Mana با قیمت ۷.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی Dissidia Final Fantasy Opera Omnia

لینک دانلود بازی Final Fantasy Brave Exvius

لینک دانلود بازی Valkyrie Profile: Lenneth با قیمت ۱۷.۹۹ دلار

سری بازی‌های The Room

The Room، مجموعه‌ای از چهار بازی پازل محور است و اولین بازی به حساب می‌آید که سبک پازل را به بهترین شکل در غالب یک بازی به نمایش درآورد. آخرین سری از بازی‌های The Room همانند نسخه‌های پیشین خود کاملا موفق ظاهر شد تا همچنان بتوان آن‌ها را بهترین بازی‌های اندروید دانست.

در این بازی کاربر درون اتاق‌هایی مرموز قرار می‌گیرد و برای خارج شدن از آن باید یک سری معما و پازل را حل کند. اتاق به اتاق و با حل کردن هر پازل، باید مرحله‌های این بازی را پشت سر گذاشت تا در نهایت به پیروزی رسید.

آخرین سری از این بازی که تحت عنوان The Room: Old Sins شناخته می‌شود، قابلیت ذخیره بازی را در فضای ابری نیز داراست و همچنین المان‌های ماجراحویی و اکتشاف نیز به آن اضافه شده که البته بخش بسیار کوچکی از بازی را تشکیل می‌دهند. اما با این حال در سری آخر، تجربه‌ای متفاوت‌تر از سه نسخه قبلی را خواهید داشت که صرفا حل کردن پازل را شامل می‌شد. به طور کلی، هر ۴ بازی با شایستگی تمام در بین بهترین بازی‌های ماه نوامبر اندروید قرار می‌گیرند.

لینک دانلود بازی The Room با قیمت ۰.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی The Room 2 با قیمت ۱.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی The Room 3 با قیمت ۳.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی The Room: Old Sins با قیمت ۴.۹۹ دلار

This War of Mine

بازی This War of Mine به قدری خوب است که وب‌سایت Andridauthority آن را بهترین بازی عرضه شده در سال ۲۰۱۵ دانست. در این بازی که به سبک تلاش برای بقا ساخته شده، شما رهبری گروهی از مردم عادی شهری را بر عهده دارید که در جریان یک جنگ کاملا نابود شده. در طول این بازی مهیج، با هدف بقا، مجبور به گرفتن تصمیم‌هایی می‌شوید که شدیدا شما را آزرده می‌کند که همین مسئله جذابیت آن را دوچندان می‌کند.

بازی از نظر کیفیت گرافیکی بسیار خوب طراحی شده و محتوای غنی دارد. بسته به اینکه بازی را در شب یا روز آغاز کنید، چیزهای متفاوتی را دریافت خواهید کرد و جریان بازی کمی متفاوت خواهد بود.

نسخه دیگری از این بازی نیز تحت عنوان This War of Mine: Stories با همین مکانیک و وسعت محیط وجود دارد که قیمت کمتری داشته و می‌توانید از طریق لینک زیر آن را دریافت کنید.

لینک دانلود بازی This War of Mine با قیمت ۱۳.۹۹ دلار

لینک دانلود بازی This War of Mine: Stories با قیمت ۲.۹۹ دلار

Vainglory

Vainglory را می‌توان یکی از بهترین بازی‌های سبک MOBA در اندروید دانست که هم از نظر تعداد شخصیت‌ها غنی است و هم تجربه بازی در سبک MOBA را به بهترین شکل ممکن به کاربر القا می‌کند.

در این بازی شما می‌توانید در کنار دو همبازی دیگر، هم با هوش مصنوعی و هم با افراد واقعی به بازی بپردازید که در هر دو صورت، طراحی عالی بازی شما را مجذوب خود خواهد کرد. ۲۴ شخصیت در بازی وجود دارد که باید در طول بازی آن‌ها را آزاد کنید تا بتوانید با سلاح‌های پرقدرت‌تری به دشمنان خود حمله کنید.

حقیقت جالبی که در مورد این بازی نیاز است بدانید، زمان ساخت آن است. استودیو سوپر اویل‌ مگا‌کورپ (Super Evil Megacorp) برای ساخت این بازی به وسیله موتور گرافیکی Evil Engine (اویل انجین)، حدودا ۲ سال زمان صرف کرد که نتیجه آن حقیقتا یکی از بهترین بازی‌های سبک MOBA برای اندروید شد!

توجه داشته باشید که برای نصب و اجرای این بازی، به اینترنت پر سرعت نیاز خواهید داشت.

لینک دانلود بازی Vainglory

نظر شما در رابطه با این بازی‌ها چیست؟ اگر بازی‌های مهیج‌تری را تجربه کرده‌اید، نام آن‌ها را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

