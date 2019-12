کشور چین قانونی را تصویب کرده که به موجب آن، انتشار محتوای ویدئویی و صوتی دروغینی که توسط هوش مصنوعی ساخته شده و به اصطلاح دیپ‌فیک (DeepFake) شناخته می‌شوند، ممنوع اعلام شده است.

این قانون جدید که با هدف افزایش امنیت تصویب شده، در تاریخ ۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ رسما اعمال می‌شود و تمامی پلتفرم‌های ویدئویی و صوتی این کشور موظف خواهند بود در صورت تولید محتوای این چنینی، عدم صحت آن را مشخص کنند. در غیر این صورت، طبق اعلام وزارت فضای مجازی کشور چین، عمل آن‌ها جرم محسوب شده و آن‌ها نیز مجرم شناخته خواهند شد.

دیپ‌فیک در اصطلاح به معنای خبرهایی است که توسط هوش مصنوعی ساخته شده‌اند و به کمک یادگیری عمیق، تصاویر یا فیلم‌هایی را روی تصاویر یا فیلم‌های دیگر بکار می‌برد. به عبارتی مخاطب گمان می‌کند صحبت خاصی را شخص خاصی انجام می‌دهد. در حالی که در واقعیت به هیچ عنوان این چنین نیست!

با توجه به متن یک گزارش مطبوعاتی که در وب‌سایت وزارت فضای مجازی چین نیز قرار داده شده، این نوع از ویدئوها و خبرها (دیپ‌فیک) می‌توانند امنیت ملی را به خطر انداخته، نظم جامعه را برهم بزنند و قانون اجتماعی افراد دیگر را نقض کنند.

هیات عالی قانون‌گذاری کشور چین اخیرا نیز اعلام کرده بود قصد دارد فناوری دیپ‌فیک را به طور کلی غیرقانونی اعلام کند. در ماه سپتامبر سال جاری، برنامه‌ای چینی تحت عنوان Zao طراحی شده بود که به کاربران این اجازه را می‌داد چهره خود را با استفاده از فناوری دیپ‌فیک، با چهره افراد مشهور،‌ ورزشکاران، یا هر کس دیگری جابجا کنند. جالب این جاست که این برنامه به محض عرضه، میلیون‌ها بار دانلود شد!

چندی بعد به دلیل حجمه‌های زیاد انتقادی که به این برنامه بخاطر نقض قوانین امنیتی وارد شد، طراحان آن رسما از مردم عذرخواهی کرده و اعلام کردند Zao هیچ وقت اطلاعات بیومتریک کاربران را جمع‌آوری نکرده و از آن‌ها سو استفاده نکرده است. اما همه این موارد پیش‌زمینه‌ای شد تا قانون‌گذاران چینی به فکر تحریم انتشار خبرهای دروغین باشند.

پلتفرم‌های ویدئویی از جمله Tencent Video، Youku، iQIYI، Kuaishou و Douyin و پلتفرم‌های صوتی همانند Himalaya و Dragonfly FM، از جمله مشهورترین و معروف‌ترین پلتفرم‌های کشور چین به حساب می‌آیند که از آغاز سال ۲۰۲۰، باید خط و مشی خود را مطابق با قانون جدید تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: venturebeat

The post چین انتشار ویدئو‌ها و خبرهای دروغین را ممنوع اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala