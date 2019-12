چند هفته دیگر سال ۲۰۱۹ به آخر خط می‌رسد و اپل مانند رسم چند ساله خود، این بار هم فهرستی از بهترین اپلیکیشن ها و بازی های آیفون و آیپد در سال ۲۰۱۹ را معرفی کرده است. اگرچه نام‌های بزرگی مانند یوتیوب، نتفلیکس و اینستاگرام در صدر فهرست مربوط به اپلیکیشن های رایگان آیفون و آیپد قرار گرفته‌اند، ولی جوایز اصلی این شرکت نام‌های متنوعی را در بر گرفته است.

جوایز امسال این شرکت شامل «اپ سال» برای آیفون، آیپد، اپل تی‌وی و کامپیوترهای مک است و همچنین شاهد معرفی «ترند اپل سال» هستیم. در ضمن اپل بخش دیگری هم به بهترین بازی‌های موجود در سرویس اپل آرکید اختصاص داده است. برای اهدای این جوایز و انتخاب مهم‌ترین ترندها در سال ۲۰۱۹، از نظر ادیتورهای اپ استور در سرتاسر جهان استفاده شده است.

در بخش بهترین اپلیکیشن آیفون در سال ۲۰۱۹ اپلیکیشن Spectre Camera انتخاب شده که به کاربران اجازه می‌دهد با بهره‌گیری از هوش مصنوعی عکس‌های زیبایی را با نوردهی طولانی ثبت کنند. عنوان بهترین اپلیکیشن آیپد هم نصیب اپلیکیشن Flow از شرکت Moleskine شده که در زمینه‌ی طراحی سریع حرف زیادی برای گفتن دارد.

اپلیکیشن Affinity Publisher عنوان بهترین اپلیکیشن مک را تصاحب کرده که با قیمت مناسب و امکانات وسیع کار کاربران را برای انواع کارهای گرافیکی راحت‌تر می‌کند. اپل جایزه بهترین اپلیکیشن اپل تی‌وی را به The Explorers اهدا کرده که از طریق ویدیوها و تصاویر بسیار باکیفیت، تورهای مجازی را به خانه افراد می‌آورد.

مقام بهترین بازی آیفون در سال ۲۰۱۹ به بازی Sky: Children of the Light اهداء شده که یک بازی ماجراجویی جذاب است. علاوه بر این می‌توان آن را به‌نوعی یک شاهکار هنری در نظر گرفت و به همین خاطر در بین بهترین بازی های آیفون در سال ۲۰۱۹ توانسته این مقام را از آن خود کند. در بین بازی‌های آیپد هم Hyper Light Drifter هم این عنوان را دریافت کرده که مبتنی بر سبک بازی‌های قدیمی ۱۶ بیت است.

بازی GRIS توانسته مقام بهترین بازی مک را از آن خود کند که یک بازی معمایی مبتنی بر طراحی‌های بسیار زیبایی است. نباید بهترین بازی مربوط به اپل تی‌وی را از قلم بیندازیم که نصیب Wonder Boy: The Dragon’s Trap شده است. اولین چیزی که حین انجام این بازی توجه کاربران را جلب می‌کند، طراحی رنگارنگ و فانتزی آن است.

همانطور که گفتیم در بین جوایز امسال، بخش بهترین بازی اپل آرکید هم قرار دارد که به تشخیص اپل، بازی Sayonara Wild Hearts شایسته دریافت این عنوان بوده است. این بازی با داشتن طراحی خاص، به‌سرعت می‌تواند توجه کاربران طرفدار بازی‌های موتورسواری را جلب کند.

طبق اعلام اپل، مهم‌ترین ترند اپلیکیشن‌ها در سال جاری «داستان‌گویی ساده‌شده» بوده است و اپل در این زمینه به اپلیکیشن‌هایی مانند Anchor، Canva: Stories & Video Maker، Unfold، Steller، Spark Camera، Over و Wattpad اشاره کرده است. به گفته اپل، به‌لطف ارائه این اپلیکیشن‌ها حالا هر کسی می‌تواند راحت‌تر از گذشته روایت شخصی خود را از طریق مدیوم‌های مختلف ارائه کند.

برای ترند مربوط به بازی‌ها هم عنوان Blockbusters Reimagined انتخاب شده که به ورود بازی‌های کلاسیک و بزرگ به حوزه موبایل اشاره دارد. طبق اعلام اپل، در این سال شاهد بازی‌های مختلفی بودیم که بر اساس بازی‌ها مشهور قدیمی و جدید توسعه یافته‌اند و توانسته‌اند هوای تازه‌ای را برای بازی‌های موبایل به ارمغان بیاورند. این شرکت برای ذکر مثال به بازی‌هایی مانند Mario Kart Tour، Dr. Mario World، Minecraft Earth، Pokémon Masters، Assassin’s Creed Rebellion و Call of Duty: Mobile اشاره شده است.

به غیر از جوایز مربوط به بهترین اپلیکیشن ها و بازی های آیفون و آیپد و مک و اپل تی‌وی در سال ۲۰۱۹، اپل مطابق گذشته فهرست مربوط به محبوب‌ترین بازی‌ها و اپلیکیشن‌های این سال هم منتشر کرده است. به غیر از نام‌های همیشگی مانند یوتیوب، اینستاگرام، نتفلیکس و فیس‌بوک، اپلیکیشن پرطرفدار تیک‌تاک در رتبه چهارم محبوب‌ترین اپلیکیشن رایگان آیفون قرار گرفته و در بین اپلیکیشن‌های رایگان آیپد هم مقام نهم را کسب کرده است. در ادامه می‌توانید تمام این فهرست را مشاهده کنید.

پرطرفدارترین اپلیکیشن های رایگان آیفون پرطرفدارترین اپلیکیشن های پولی آیفون YouTube: Watch, Listen, Stream Facetune Instagram HotSchedules Snapchat Dark Sky Weather TikTok – Make Your Day The Wonder Weeks Messenger AutoSleep Tracker for Watch Gmail – Email by Google TouchRetouch Netflix Afterlight – Photo Editor Facebook Procreate Pocket Google Maps – Transit & Food Sky Guide Amazon – Shopping made easy Toca Hair Salon 3 پرطرفدارترین اپلیکیشن های رایگان آیپد پرطرفدارترین اپلیکیشن های پولی آیپد YouTube: Watch, Listen, Stream Procreate Netflix Notability Amazon Prime Video GoodNotes 5 Google Chrome Duet Display Hulu: Watch TV Shows & Movies Toca Hair Salon 3 Messenger Toca Life: Neighborhood Gmail – Email by Google XtraMath Facebook PDF Expert 7: PDF Editor TikTok – Make Your Day LumaFusion Calculator Affinity Designer پرطرفدارترین بازی های رایگان آیفون پرطرفدارترین بازی های پولی آیفون Mario Kart Tour Minecraft Color Bump 3D Heads Up! aquapark.io Plague Inc. Call of Duty: Mobile Bloons TD 6 BitLife – Life Simulator Geometry Dash Polysphere – art of puzzle Rebel Inc. Wordscapes The Game of Life Fortnite Stardew Valley Roller Splat! Bloons TD 5 AMAZE!! Grand Theft Auto: San Andreas پرطرفدارترین بازی های رایگان آیپد پرطرفدارترین بازی های پولی آیپد Roblox Minecraft aquapark.io Geometry Dash Paper.io 2 Bloons TD 6 Color Bump 3D Plague Inc. Magic Tiles 3: Piano Game Amazing Frog? Fortnite Stardew Valley Polysphere – art of puzzle The Game of Life Wordscapes Heads Up! Tiles Hop – EDM Rush Terraria Helix Jump Bendy and the Ink Machine

