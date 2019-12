با نزدیک شدن به انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی، فروشگاه گوگل پلی، لیستی از بهترین اپلیکیشن‌‌ها و بازی‌های اندروید در این سال را منتشر کرد که در این مقاله به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

علاوه بر انتخاب بهترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های اندروید در سال ۲۰۱۹، گوگل همچنین این امکان را فراهم آورد تا کاربران به انتخاب خود، به بهترین بازی، اپلیکیشن، فیلم و کتاب نیز رای دهند که نتیجه آن به شرح زیر است.

بهترین اپلیکیشن از دیدگاه کاربران: Video Editor – Glitch Video Effect, Movie Maker

بهترین بازی از دیدگاه کاربران: Call of Duty: Mobile

بهترین فیلم از دیدگاه کاربران: Avengers: Endgame

بهترین کتاب از دیدگاه کاربران: Scary Stories to Tell in the Dark

گوگل بهترین‌های خود را به دو دسته اپلیکیشن و بازی‌ تقسیم کرد که در آن، اپلیکیشن‌ها به چند بخش بهترین برنامه ۲۰۱۹، بهترین برنامه رشد فردی (Personal Growth)، بهترین برنامه‌های ضروری روزانه (Everyday Essentials)، بهترین برنامه‌های سرگرمی و بهترین برنامه‌های ناشناخته اما ضروری تقسیم شده و بازی‌ها نیز در دسته‌های بهترین بازی سال ۲۰۱۹، بهترین بازی‌های مسابقه‌ای، بهترین بازی‌های مستقل، بهترین بازی‌های نامرتب (Casual) و بهترین بازی‌های نوآورانه دسته‌بندی شده‌اند.

توجه داشته باشید که با کلیک روی هر برنامه یا بازی، به صفحه دانلود آن در فروشگاه گوگل پلی هدایت خواهید شد.

بهترین برنامه سال ۲۰۱۹

Ablo

Ablo یک اپلیکیشن چت و گفت‌و‌گوی بین‌المللی است که با کمک آن می‌توانید با مردم از سراسر دنیا صحبت کنید. این برنامه از همان ابتدا از شما می‌خواهد حین گفت‌و‌گو با کاربران محتاط باشید، چرا که Ablo برنامه دوست‌یابی نیست و نمی‌توان هر محتوایی را برای هر کسی فرستاد. در غیر این صورت از برنامه اخراج خواهید شد.

بهترین برنامه‌های ضروری روزانه

Appy Weather (برنامه پیش‌بینی شرایط جوی)

بهترین برنامه‌های رشد فردی

بهترین برنامه‌های سرگرمی

بهترین برنامه‌های ناشناخته

بهترین بازی سال ۲۰۱۹

Call of Duty: Mobile

بهترین بازی‌های مسابقه‌ای

بهترین بازی‌های مستقل

بهترین بازی‌های نامرتب

بهترین بازی‌های نوآورانه

نظر شما در رابطه با بهترین اپلیکیشن‌‌ها و بازی‌های اندروید در سال ۲۰۱۹ چیست؟ آیا بازی یا اپلیکیشن دیگری نیز می‌توانست در این لیست حضور داشته باشد؟

