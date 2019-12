طبق گزارش توسعه‌دهندگان ایکس‌دی‌ای (XDA Developers)، به نظر می‌رسد حالت هواپیما (Airplane Mode) در اندروید ۱۱ قرار است با بهبودی‌هایی همراه شده و پیشرفته‌تر از نسخه فعلی روانه گوشی‌های هوشمند شود.

یکی از موارد آزاردهنده خصوصا برای کسانی که هندزفری‌های بلوتوثی در اختیار دارند، قطع شدن اتصال حین پرواز است. چرا که گوشی باید در این شرایط روی حالت هواپیما قرار گیرد و لذا اتصال به اینترنت و بلوتوث در نتیحه آن قطع می‌شوند.

خوشبختانه گوگل قرار است این مشکل را حل کند. حداقل آنچه که توسعه‌دهندگان ایکس‌دی‌ای از پروژه متن باز اندروید دریافتند، این ادعا را ثابت می‌کند. به گفته آن‌ها، مهندسین گوگل در حال کار روی یک حالت هواپیمای هوشمند هستند؛ حالتی که می‌تواند با تشخیص شرایط محیط، اتصال بلوتوث را قطع نکند! جزئیات این طرح به شرح زیر است:

هنگامی که حالت هواپیما روشن است، اتصال بلوتوث را در یکی از دو حالت‌های زیر قطع نکن: ۱. بلوتوث A2DP متصل باشد. ۲. دستگاه کمک‌ شنوایی بلوتوثی به دستگاه متصل باشد.

بیشتر بخوانید: گوگل بهترین اپلیکیشن‌‌ها و بازی‌های اندروید در سال ۲۰۱۹ را معرفی کرد

بلوتوث A2DP، همان پروتکلی است که ایربادز‌ها و دیگر دستگاه‌های بلوتوثی از طریق آن به گوشی‌های هوشمند متصل می‌شوند. گوشی‌های اندرویدی با کمک چنین قابلیتی می‌توانند تشخیص دهند که این پروتکل در حال استفاده شدن است و لذا به صورت خودکار متوجه می‌شوند کاربر در حال گوش دادن به موسیقی است. بنابراین در حالت هواپیما، اتصال بلوتوث را قطع نمی‌کنند! این قابلیت به خصوص برای کسانی که مشکلات شنوایی دارند و دستگاه کمک شنوایی آن‌ها از طریق بلوتوث به گوشی هوشمندشان متصل می‌شود بسیار کاربردی خواهد بود.

فعلا مشخص نیست چنین قابلیتی دقیقا چه زمانی به اندروید خواهد آمد. با این اوصاف انتظار می‌رود اندروید ۱۱ (یا هرآنچه که گوگل قصد دارد سیستم‌عامل بعدی خود را نام‌گذاری کند) سیستم‌عاملی باشد که حالت هواپیمای هوشمند را در خود جای می‌دهد.

نظر شما در رابطه با چنین قابلیتی چیست؟

منبع: androidcentral

The post اندروید ۱۱ حالت هواپیما پیشرفته را به گوشی‌های هوشمند خواهد آورد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala