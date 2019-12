از فردا یعنی ۱۰ دسامبر یا ۱۹ آذر، تمام گجت‌های مبتنی بر ویندوز ۱۰ موبایل دیگر از طرف مایکروسافت پشتیبانی نخواهند شد. با پشت سر گذاشتن کامل ویندوز فون و ویندوز ۱۰ موبایل، حالا مایکروسافت با خیال راحت می‌تواند استراتژی جدید خود را در قبال گجت‌های مخالف پیاده کند. طبق اقدامات اخیر این شرکت، به‌نظر می‌رسد این غول تکنولوژی قصد دارد در زمینه‌ی توسعه‌ی اپلیکیشن‌ها بیش از پیش بر زبان طراحی Fluent design تمرکز کند تا این اپلیکیشن‌ها بتوانند در گجت‌های سرفیس بهترین تجربه کاربری را به ارمغان بیاورند.

اگرچه برخی افراد تلاش‌های مایکروسافت برای ورود به حوزه موبایل را به سخره می‌گیرند، ولی در این میان باید به برخی طرفداران پروپاقرص ویندوز ۱۰ موبایل و ویندوز فون هم اشاره کنیم که احتمالا با انتشار این خبر تا حدی غمگین خواهند شد. با وجود اینکه مایکروسافت برای توسعه سومین پلتفرم مهم موبایل با تمام قوا وارد نبرد شد، اما در نهایت این شرکت و شرکای آن شکست را پذیرفتند و از این حوزه کناره‌گیری کردند.

پایان پشتیبانی از گجت‌های مبتنی بر ویندوز ۱۰ موبایل، حتی گجت‌های مربوط به مشتریان سازمانی، بدین معناست که که دیگر هیچگونه به‌روزرسانی حتی آپدیت‌های امنیتی برای آن‌ها ارائه نخواهد شد. البته کاربران علاقمند این گجت‌ها می‌توانند به استفاده از آن‌ها ادامه دهند و مایکروسافت در مورد پایان کار مایکروسافت استور اظهارنظر نکرده است. در این میان، پشتیبانی از اپلیکیشن‌ها برعهده توسعه‌دهندگان خواهد بود و در صورت تمایل می‌توانند این اپلیکیشن‌ها را به‌روزرسانی کنند.

با وجود این شکست سنگین مایکروسافت، این شرکت هنوز دست از تلاش برنداشته است. اما حالا، مایکروسافت قصد دارد توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های اندروید را به بهره‌گیری از زبان طراحی Fluent design ترغیب کند و امیدوار است در زمینه‌ی پشتیبانی اپلیکیشن‌ها از گجت‌های دو نمایشگره مانند سرفیس Duo به موفقیت برسد.

با توجه به طراحی شاخص گجت سرفیس Duo، موفقیت چنین محصولی تا حد زیادی به میزان ترغیب توسعه‌دهندگان برای ارائه‌ی اپلیکیشن‌های مختص گجت دو نمایشگره برمی‌گردد و در هر صورت مایکروسافت یک سال وقت دارد برای این محصول اکوسیستم مناسبی فراهم کند. باید ببینیم مایکروسافت در این استراتژی جدید می‌تواند موفقیت موردنظر خود را کسب کند یا نه.

منبع: Slash Gear

The post ویندوز ۱۰ موبایل فردا به آخر خط می‌رسد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala