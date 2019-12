در جریان یک کنفرانس خبری، رییس هیئت مدیره شرکت هواوی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ برخی از گوشی‌های این شرکت با سیستم عامل هارمونی روانه‌ی بازار خواهند شد. در این میان، در رابطه با اینکه کدام سری گوشی‌ها این سیستم‌عامل را دریافت می‌کنند، اظهارنظر نکرد. طبق اعلام این مقام ارشد، اندروید همچنان سیستم‌عامل اصلی گوشی‌های هواوی باقی می‌ماند و هارمونی به طور کامل جایگزین آن نمی‌شود.

این اولین باری نیست که یک شرکت مهم می‌خواهد سیستم‌عامل اختصاصی خود را برای گوشی‌های هوشمند توسعه دهد. در همین زمینه باید به سامسونگ اشاره کنیم که با توسعه سیستم‌عامل تایزن تلاش کرد جایگزینی برای اندروید ارائه دهد. اگرچه تنها چند گوشی محدود با این سیستم‌عامل معرفی شد، اما سامسونگ خیلی زود به این نتیجه رسید که چنین تلاشی موفقیت‌آمیز نخواهد بود و آن را کنار گذاشت.

اما موقعیت هواوی کاملا فرق دارد و گوشی‌های جدید این شرکت نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند. طبق اعلام رییس هیئت مدیره هواوی، تمام سیستم عامل هارمونی از آگوست سال آینده متن‌باز می‌شود که این موضوع دست توسعه‌دهندگان را برای خلق اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها بازتر می‌کند. اما در نهایت، به این راحتی‌ها نمی‌توان یک رقیب قدر برای اندروید توسعه داد و توسعه رقبای کارآمد اپلیکیشن‌های گوگل به‌خصوص مواردی مانند گوگل مپ و گوگل اسیستنت تقریبا غیرممکن است.

اگرچه رییس هیئت مدیره هواوی اعلام نکرده کدام گوشی‌ها در سال ۲۰۲۰ با سیستم عامل هارمونی عرضه می‌شوند ولی به احتمال زیاد گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده در ابتدا این پلتفرم را دریافت خواهند کرد. در هر صورت باید منتظر بمانیم تا ببینیم هواوی در این زمینه به چه نتایجی دست پیدا می‌کند.

