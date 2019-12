آموزش تبدیل صفحات وب به فرمت PDF در مرورگر کروم اندروید و iOS

در این مقاله قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه صفحات وب در مرورگر کروم سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS را به اسنادی با فرمت PDF تبدیل کنید.

تبدیل صفحات وب به فرمت PDF در گوشی‌های هوشمند می‌تواند در برخی موارد بسیار مفید باشد. برخی اوقات کاربری تمایل دارد مقالاتی را درون گوشی ذخیره کند، یا برخی از محتویات وب‌ را با اندکی تغییر با دیگران به اشتراک بگذارد. به همین دلیل، یا هر دلیل دیگری، وی می‌تواند علاوه بر ذخیره صفحات وب به فرمت PDF درون کامپیوتر، در گوشی‌های هوشمند نیز این کار را انجام دهد.

اگر از مرورگر کروم در گوشی اندرویدی یا آیفون خود استفاده می‌کنید، راه‌های زیادی برای ذخیره کردن صفحات وب به فرمت PDF وجود دارد. اما سوای مواردی که در آن می‌شود با اشتراک‌گذاری لینک صفحات با نرم‌افزارهای شخش ثالث، این کار را انجام داد، می‌توانید با استفاده از قابلیت‌های خود کروم نیز به تبدیل صفحات وب به PDF اقدام کنید.

تبدیل صفحات وب به PDF – مرورگر کروم در iOS

در آیفون و آیپد، شاید کروم به اندازه سافاری (Safari) مجهز و پر امکانات نباشد، اما یک سری قابلیت‌هایی دارد که وب‌گردی با آن را به فرایندی جذاب تبدیل می‌کند. یکی از قابلیت‌های خوب اما دقیقا همان چیزی است که در این مقاله قصد آموزش آن را داریم! تبدیل صفحات وب به PDF.

البته در مرورگر کروم سیستم‌عامل iOS، گزینه‌ای تحت عنوان Save as PDF یا Print to PDF در بین گزینه‌های Printer وجود ندارد. حتی چیزی همانند Copy to Books که در سافاری وجود دارد نیز در کروم دیده نمی‌شود. اما این موارد دلیل بر این نیست که کاربران این مرورگر محبوب نمی‌توانند صفحات وب را به PDF تبدیل کنند. چرا که به جای این گزینه‌ها، کاربر تنها باید با انجام بزرگ‌نمایی روی صفحه، صفحه مورد نظر را به صورت PDF در اختیار داشته باشد.

برای انجام این کار ابتدا باید صفحه مورد نطر را باز کرده و تا بارگذاری کامل آن منتظر بمانید. سپس مطابق تصویر، در قسمت بالا و راست صفحه، روی آیکون اشتراک‌گذاری کلیک کنید.

در منوی باز شده، عبارت Print را لمس کرده و سپس با دو انگشت خود روی صفحه وب بزرگ‌نمایی کنید. این عمل بلافاصله صفحه مورد نظر را به PDF تبدیل می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید که قبل از انجام بزرگ‌نمایی روی صفحه، می‌توانید از بین سه گزینه موجود (Printer، ۱ Copy و Range) در همان صفحه، گزینه Range را انتخاب کرده و صفحاتی را که می‌خواهید در فایل نهایی PDF وجود داشته باشند را انتخاب کنید.

در نهایت کاربر می‌تواند در صفحه پیش‌نمایش PDF، روی آیکون اشتراک‌گذاری در بالا و سمت راست صفحه کلیک کرده و فایل مورد نظر خود را در گوشی ذخیره کند، یا از طریق برنامه‌ای دیگر به اشتراک بگذارد.

پیشنهاد می‌شود ابتدا فایل را از طریق گزینه Save to File، در گوشی خود ذخیره کنید. چرا که در این صورت می‌توانید تغییرات دلخواه خود از قبیل تغییر نام فایل، انتقال آن به بخش دیگر و اشتراک‌گذاری آن با چند برنامه را راحت‌تر انجام دهید.

بیشتر بخوانید: ۲ روش ساده و کاربردی برای تبدیل صفحات وب به فایل Word

تبدیل صفحات وب به PDF – مرورگر کروم در اندروید

اگر از مروگر کروم در گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنید، تبدیل فایل به PDF از آنچه که در iOS مشاهده کردید نیز آسان‌تر صورت می‌گیرد. چرا که در مرورگر کروم اندروید، گزینه Save as PDF به صورت مستقیم وجود دارد.

برای انجام این کار ابتدا مرورگر را باز کرده و وارد صفحه مورد نظر شوید. سپس با لمس آیکون سه نقطه در سمت راست و بالای صفحه، گزینه Share (اشتراک‌گذاری) را انتخاب کنید.

مطابق شکل زیر، روی گزینه پرینت (Print) کلیک کرده و در منوی باز شده، عبارت «انتخاب پرینتر» (Select Printer) را لمس کنید.

حال مطابق تصویر، روی گزینه Save as PDF کلیک کرده و با انتخاب گزینه‌های بعدی از قبیل انتخاب صفحات خاص برای تبدیل، اندازه صفحه، حالت صفحه و …، در نهایت روی آیکون آبی رنگ (ذخیره سازی) کلیک کنید.

کروم سپس فایل مورد نظر شما را با فرمت PDF در قسمت دانلودها (Downloads) ذخیره می‌کند که می‌توانید هرگونه تغییراتی را که می‌خواهید روی آن اعمال کرده و سپس آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

نکته: در برخی موارد گزینه Print در بین موارد لیست شده در منوی اشتراک‌گذاری کروم دیده نمی‌شود! در این صورت راه‌اندازی مجدد دستگاه (ریستارت) یا حتی ریست کردن تنظیمات کروم می‌تواند موثر واقع شود. اگر بخواهید تنظیمات کروم فلگ (Chrome Flags) را ریست کنید، تمام تنظیماتی که از طریق آن روی کروم اعمال کردید به حالت اولیه باز خواهد گشت. با این اوصاف عبارت chrome://flags را درون قسمت آدرس کروم وارد کرده و اینتر (Go) را لمس کنید. در صفحه باز شده، در بالای صفحه می‌توانید عبارت Reset all to default را انتخاب کرده و بار دیگر منوی اشتراک‌گذاری را چک کنید.

وقتی صحبت از سازگاری با انواع مختلفی از دستگاه‌ها به میان می‌آید، PDF بهترین فرمتی است که می‌تواند به کارتان بیاید. با روش‌های بالا نیز می‌توانید بدون نیاز به برنامه‌های شخص ثالث، به راحتی صفحات مورد نظر خود را به PDF تبدیل کنید. چرا که با تبدیل فایل به PDF، بدون هیچ گونه مشکلی، در همه دستگاه‌ها می‌توانید از آن استفاده کنید.

مشخص نیست چرا در سیستم‌عامل iOS برای انجام چنین کاری مراحل سختی را باید پشت سر گذاشت! اما خوشبختانه غیر ممکن نیست. در سیستم‌عامل اندروید هم همه چیز به خوبی و به راحتی پیش می‌رود. مگر در مواردی که Printer در منوی اشتراک‌گذاری ظاهر نشود که آن هم راه حل دارد.

اگر برای تبدیل صفحه مورد نظر به PDF از طریق روش‌های بالا با مشکل مواجه شدید، حتما در بخش نظرات مشکلات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع: guidingtech

The post آموزش تبدیل صفحات وب به فرمت PDF در مرورگر کروم اندروید و iOS appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala