اپلیکیشن واتساپ که حدود ۱.۵ میلیارد کاربر فعال دارد، به‌زودی برای میلیون‌ها نفر از کار می‌افتد. واتس‌اپ که زیر نظر فیسبوک فعالیت می‌کند، به‌زودی دیگر از گوشی‌های مبتنی بر اندروید و iOS قدیمی و البته کل گوشی‌های مجهز به ویندوز فون پشتیبانی نخواهد کرد.

این اپلیکیشن برای اجرا شدن به iOS 9 یا نسخه‌های جدیدتر آن نیاز دارد و این یعنی آیفون یا آیپد مجهز به iOS 8 یا نسخه‌های قدیمی‌تر از تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۰ (۱۲ بهمن ۱۳۹۸) دیگر نمی‌توانند واتس‌اپ را اجرا کنند که به‌عنوان مثال آیفون ۵ در این دسته از گجت‌ها قرار می‌گیرد. علاوه بر این گوشی‌های اندرویدی هم برای اینکه بعد از ۱ فوریه بتوانند از اپلیکیشن واتس‌اپ استفاده کنند، باید مجهز به اندروید ۴.۰.۳ یا نسخه‌های جدیدتر باشند.

در این میان، اندک کاربران ویندوز فون دیگر به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند از این اپلیکیشن بهره ببرند و طبق اعلام واتساپ، از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ استفاده از این اپلیکیشن در گجت‌های مبتنی بر ویندوز فون غیرممکن می‌شود. به صورت خلاصه، بار دیگر باید بگوییم که از ۱ فوریه ۲۰۲۰ برای ادامه استفاده از واتس‌اپ باید گوشی شما مجهز به این نسخه‌ها از اندروید و iOS باشد:

اندروید ۴.۰.۳ و نسخه‌های جدیدتر

iOS 9 و نسخه‌های جدیدتر

در همین زمینه، باید به یکی از وعده‌های مدیرعامل فیسبوک اشاره کنیم که اعلام کرد در آینده نزدیک بخش پیام‌رسان سرویس‌های فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ یکپارچه خواهند شد و احتمالا این تصمیم هم به غیر از مسائل امنیتی، در راستای دستیابی به چنین هدفی است.

منبع: NYPost

The post واتس‌اپ در سال ۲۰۲۰ پشتیبانی از این گوشی‌ها را متوقف می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala