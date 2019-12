با دریافت آخرین برزورسانی‌های ویندوز، کاربران اندرویدی که از اندروید ۷ به بالا استفاده می‌کنند می‌توانند با نصب برنامه Your Phone ، از طریق کامپیوتر با مخاطبین خود تماس برقرار کنند.

مدت زمان زیادی بوده که مایکروسافت قصد داشت تجربه‌ای مشابه با آنچه که کاربران در سیستم‌عامل MacoS در اختیار دارند را برای کاربران ویندوز به ارمغان بیاورد. نتیجه این تلاش‌ها نیز برنامه‌ای شد تحت عنوان Your Phone، که نه تنها می‌توان به کمک آن تماس‌های دریافتی را از طریق کامپیوتر پاسخ داد، بلکه می‌شود تماس نیز برقرار کرد.

مایکروسافت از زمان عرضه بیلد ۱۹H1 ورژن ۱۹۰۳، قابلیت تماس را به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار داد و همزمان با معرفی گلکسی نوت ۱۰، آن را در ماه آگوست برای این گوشی منتشر کرد. از آن روز به بعد این شرکت تلاش کارد قابلیت مذکور را برای دیگر گوشی‌های سامسونگ هم منتشر کند.

در ماه اکتبر، مایکروسافت قابلیت Link Your Feature را برای گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ و گلکسی فولد عرضه کرد که از طریق آن کاربر می‌توانست با همگام‌سازی حساب کاربری خود، کامپیوتر را به گوشی متصل کند. بعد از همگام‌سازی، کاربر قادر بود از طریق کامپیوتر پیام ارسال کرده، اعلانات را کنترل کند و یا تصاویر خود را با کامپیوتر همگام‌سازی کند. همچنین می‌شد برنامه‌های گوشی را نیز با کامپیوتر کنترل کرد.

چهارشنبه اما مایکروسافت در یک توییت، خبر عرضه شدن قابلیت Your Phone Calls را به اطلاع کاربران رساند. متن توییت به شرح زیر است:

تشکر می‌کنیم از اینسایدرهای ویندوز به خاطر فیدبک‌های خوبشان در طول این چند ماه. امروز خوشحال هستیم که اعلام کنیم قابلیت تماس به صورت همگانی برای برنامه Your Phone در دسترس قرار گرفته که به شما این امکان را می‌دهد از طریق کامپیوتر تماس‌ها را دریافت کرده و یا تماس برقرار کنید.

اگرچه این برنامه از آیفون‌ها نیز پشتیبانی می‌کند، اما در حال حاضر تمام تمرکز مایکروسافت روی اندروید معطوف شده، چرا که خود شرکت نیز گوشی اندرویدی Surface Duo را در دست توسعه دارد و در تعطیلات ۲۰۲۰ آن را عرضه می‌کند. یعنی مایکروسافت می‌تواند قبل از عرضه گوشی اندرویدی خود، روی قابلیت تماس برنامه Your Phone کار کند تا هر گونه مشکل و یا به اصطلاح باگ را برطرف سازد.

برنامه Your Phone رفته رفته جایگاه خود را در بین کاربران اندرویدی تثبیت کرد و توانست از ۱۰ میلیون دانلود در ماه سپتامبر، به ۵۰ میلیون دانلود برسد که رقم بسیار خوبی محسوب می‌شود. امتیاز کلی این برنامه ۴.۳ از ۵ است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد یک سری مشکلات همچنان در این برنامه وجود دارد و مایکروسافت باید هرچه سریع‌تر اقدام به رفع آن کند.

منبع: zdnet

The post کاربران اندروید از این پس می‌توانند از طریق کامپیوتر خود تماس برقرار کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala