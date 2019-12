مایکروسافت اج کرومیوم رقیبی قدرتمند برای فایرفاکس و کروم است

مایکروسافت در زمینه‌ی مرورگرهای وب سابقه چندان درخشانی ندارد. طی سال‌های گذشته، اینترنت اکسپلورر و مایکروسافت اج در برابر مرورگرهایی مانند گوگل کروم و فایرفاکس حرف زیادی برای گفتن نداشته‌اند. این شرکت برای اینکه بتواند در این بازار به یک بازیگر مؤثر بدل شود، از مدتی قبل توسعه مایکروسافت اج مبتنی بر کرومیوم را آغاز کرده است.

کرومیوم یک پروژه متن‌باز و در کل موتور مربوط به رندر صفحات وب است که گوگل آن را آغاز کرده و توسعه‌دهندگان بر مبنای آن می‌توانند مرورگرهای همه‌فن‌حریفی را توسعه بدهند. گوگل کروم، اپرا و آمازون Silk فقط چند نمونه از مرورگرهایی هستند که از کرومیوم بهره می‌برند. حالا که مرورگر مایکروسافت هم به سمت این پروژه حرکت می‌کند، فایرفاکس آخرین مرورگر مهمی محسوب می‌شود که هنوز از دیدگاه گوگل در قبال وب استفاده نمی‌کند.

هنوز نسخه نهایی مایکروسافت اج کرومیوم عرضه نشده و تا اطلاع ثانوی باید از نسخه بتا آن استفاده کنید. در ضمن باید خاطرنشان کنیم نسخه موبایل این مرورگر برای اندروید و iOS ارائه نشده است و فعلا کاربران ویندوز و macOS می‌توانند از آن استفاده کنند. در ادامه به ویژگی‌های این مرورگر تازه‌نفس می‌پردازیم.

ویژگی‌های جذاب مایکروسافت اج کرومیوم

کاربران معمولا از عبارات مایکروسافت، اج و ویژگی‌های مفید در یک جمله استفاده نمی‌کنند ولی در کمال تعجب مایکروسافت اج کرومیوم از ویژگی‌های قابل توجهی بهره می‌برد.

این مرورگر از قابلیت داخلی حالت تاریک بهره می‌برد که البته رنگ‌بندی صفحات وب را تغییر نمی‌دهد. همچنین نباید مشخصه Read Aloud را از قلم بیندازیم که می‌تواند محتوای صفحات وب را برای کاربر بخواند. علاوه بر موارد ذکر شده، کاربرانی که می‌خواهند محتوای صفحات وب را بدون چینش پیش‌فرض آن مطالعه کنند، می‌توانند از قابلیت Immersive Reader بهره ببرند.

یکی دیگر از مزیت‌های مهم این مرورگر، پشتیبانی از کروم‌کست است. این روزها بسیاری از کاربران از طریق این مشخصه به‌راحتی می‌توانند محتوای تبلت یا کامپیوتر شخصی خود را به تلویزیون خانه استریم کنند و یکی از دلایل محبوبیت گوگل کروم هم به همین موضوع برمی‌گردد. اما مایکروسافت اج کرومیوم با این قابلیت نشان داده که می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای کروم انجام وظیفه کند.

قابلیت Collections یا کلکسیون هم ویژگی مفیدی محسوب می‌شود. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد از طریق کشیدن و رها کردن ماوس (drag and drop) مجموعه‌ای از صفحات وب، تصاویر و بخش‌هایی از متون را جمع‌آوری کنید؛ به‌نوعی می‌توان آن را بوکمارک پیشرفته در نظر گرفت. با این ویژگی بدون شلوغ کردن بخش بوک‌مارک‌ها، می‌توانید محتوای موردنظر خود را از سایت‌های مختلف جمع‌آوری کنید و در ضمن مشاهده آن‌ها از طریق برنامه‌های ورد و اکسل هم امکان‌پذیر است.

آخرین ویژگی مهم مایکروسافت اج کرومیوم Apps نام دارد. اساسا، قابلیت Apps به کاربران اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های تحت وب را نصب کنند و بدون نیاز به مرورگر اج از آن‌ها بهره ببرند. پیش از این، کاربران باید از طریق مایکروسافت استور این اپلیکیشن‌های تحت وب را پیدا می‌کردند اما حالا مرورگر اج وظیفه‌ی دانلود و مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.

به‌عنوان مثال، می‌توانید از طریق مرورگر مایکروسافت اج کرومیوم با مراجعه به سایت توییتر و کلیک بر گزینه install this site as an app در منوی تنظیمات اپلیکیشن تحت وب توییتر را نصب کنید. پس از نصب، به‌راحتی می‌توانید از طریق دسکتاپ، تسکبار یا منوی استارت مانند هر برنامه دیگری این اپلیکیشن تحت وب را اجرا کنید. چنین مشخصه‌ای بسیار مفید است و پتانسیل زیادی برای رشد دارد.

روی هم رفته، مایکروسافت اج کرومیوم علاوه بر اینکه یک مرورگر استاندارد همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود، از ویژگی‌های مفیدی هم بهره می‌برد که تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد.

مصرف کمتر حافظه رم نسبت به کروم

گوگل کروم به مصرف مقدار زیادی حافظه رم شهرت دارد و یکی از دلایلی که کاربران ترجیح می‌دهند از فایرفاکس استفاده کنند، به همین موضوع برمی‌گردد. برای چنین افرادی باید بگوییم که مایکروسافت اج کرومیوم حتی از فایرفاکس هم سبک‌تر است و سرعت زیادی دارد.

نویسنده سایت Android Authority برای بررسی این موضوع، ۱۵ تب مختلف (تب‌های یکسان در هر سه مرورگر) باز کرده و میزان مصرف رم بعد از بارگذاری کامل صفحات مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی واقعا غافلگیرکننده هستند. با وجود اینکه مایکروسافت اج و گوگل کروم هر دو مبتنی بر کرومیوم هستند، اما مرورگر اج به‌طور قابل توجهی رم کمتری اشغال می‌کند و حتی در این زمینه نسبت به فایرفاکس حرف بیشتری برای گفتن دارد. روی هم رفته، میزان مصرف حافظه رم مایکروسافت اج کرومیوم حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد رم مورد نیاز برای گوگل کروم است. این ویژگی برای کاربرانی که سیستم آن‌ها از حافظه رم اندکی بهره می‌برد، اهمیت زیادی دارد.

تاریخ عرضه نسخه نهایی و لینک دانلود

انتظار می‌رود در اواسط ژانویه ۲۰۲۰ یعنی یک ماه دیگر نسخه نهایی مایکروسافت اج کرومیوم عرضه شود. همچنین با کلیک بر دکمه زیر می‌توانید نسخه بتا این مرورگر را دانلود و نصب کنید. نسخه Canary مایکروسافت اج کرومیوم با گجت‌های ویندوزی مبتنی بر تراشه‌های Arm مانند سرفیس پرو ایکس سازگار است. کروم هنوز نسخه Arm عرضه نکرده و اگر از فایرفاکس استفاده نمی‌کنید، مایکروسافت اج مرورگری مناسب برای این دسته از گجت‌ها محسوب می‌شود.

سخن نهایی

مایکروسافت اج مبتنی بر کرومیوم یک مرورگر بسیار سریع و سبک است که یک رقیب تازه‌نفس همه‌فن‌حریف در این حوزه محسوب می‌شود. حتی حالا که مایکروسافت اج کرومیوم در وضعیت بتا قرار دارد، نسبت به فایرفاکس و کروم رقیب قدرتمندی محسوب می‌شود. روی هم رفته، این مرورگر نسبت به کروم بسیار سبک‌تر است و در عین حال نسبت به فایرفاکس از ویژگی‌های بیشتری بهره می‌برد. به همین خاطر ارزش امتحان کردن را دارد.

اما در نهایت باید بگوییم مایکروسافت‌ اج کرومیوم‌ هنوز بی‌نقص نیست. به‌عنوان مثال در مایکروسافت استور در زمینه‌ی افزونه‌ها شاهد تنوع گسترده‌ای نیستیم و در حقیقت این مرورگر نباید نیازی به مایکروسافت استور داشته باشد و برای نصب افزونه مانند رقبا، کاربران باید بتوانند از طریق مرورگر چنین کاری را انجام دهند. خوشبختانه بسیاری از افزونه‌های مشهور برای آن عرضه شده و در ضمن به‌صورت دستی می‌توانید افزونه‌های گوگل کروم را هم نصب کنید. امیدواریم چنین مشکلاتی برای نسخه نهایی مایکروسافت اج کرومیوم برطرف شوند.

بیشتر بخوانید: چرا مرورگر گوگل کروم حجم زیادی از حافظه رم را اشغال می‌کند؟

منبع: Android Authority

The post مایکروسافت اج کرومیوم رقیبی قدرتمند برای فایرفاکس و کروم است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala