سال‌ها تجربه نشان داده اگر مایکروسافت طراح برنامه، گجت یا هر چیز دیگری باشد، دائما آن را در طول سال‌ها چه به شکل خوب و مثبت و چه به شکل منفی، تغییر می‌دهد. از بروزرسانی‌های پر از مشکل و گاهی اوقات ناخواسته ویندوز گرفته تا اکنون که قرار است شاهد تغییرات جدیدی در شکل آیکون لوگوی معروف ویندوز و تعداد زیادی از برنامه‌های دیگر باشیم.

این آیکون‌ها متعلق به سرویس‌ها، ابزارها و برنامه‌های خود مایکروسافت هستند و تغییرات جدیدی که به زودی شاهد آن خواهیم بود، در راستای هماهنگی با زبان طراحی این شرکت یعنی Fluent Design انجام خواهد شد. اخیرا نیز برنامه آفیس این شرکت تحت تاثیر این زبان طراحی جدید، در رابط کاربری خود تغییرات زیادی داشت که می‌توانید با ورود به این بخش و وارد کردن حساب کاربری مایکروسافت خود، به نسخه وب آفیس دسترسی داشته باشید و تغییرات جدید را مشاهده کنید.

به عبارتی باید Fluent Design را شکل ساده‌تر و مفهومی‌تر طراحی‌های قبلی دانست که با حذف یک سری موارد، هم فضای بیشتری در برخی برنامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرد هم رابط کاربری این برنامه‌ها دیگر برای کاربر سخت و گیج‌کننده نخواهد بود. قبلا هم مایکروسافت آیکون یک سری از برنامه‌ها را تحت تاثیر طراحی Fluent تغییر داده بود، اما اکنون قصد دارد به تعداد این برنامه‌ها اضافه کند.

برنامه‌هایی چون Paint، Outlook، برنامه Mail مایکروسافت و بسیاری از برنامه‌های دیگر به شکلی در خواهند آمد که بیشتر از قبل تداعی‌گر هماهنگی و وحدت بین خود هستند. به عبارتی کاربر با مشاهده این برنامه‌ها متوجه می‌شود که همه آن‌ها به یک شرکت تعلق دارند! البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از تغییرات صورت گرفته لزوما رابط کاربری برنامه‌ها را تغییر نمی‌دهند و صرفا رنگ و شکل ظاهری آن‌ها دستخوش تغییراتی خواهد شد. در هر صورت برای مایکروسافت همین تغییرات کوچک نیز معنای بسیاری خواهد داشت.

یکی از معروف‌ترین و جالب‌ترین لوگوهایی که قرار است شکل ظاهری جدیدی را به خود بگیرد، لوگوی ویندوز است. لوگویی که بعد از ارائه ویندوز‌های مختلف، شکل‌های گوناگونی را به خود گرفت و اکنون به شکل صاف و یکدست درآمده که در ویندوز ۸ و ۱۰ شاهد آن هستیم. اما قرار است در لوگوی جدید، هر پنجره از ۴ پنجره تشکیل دهنده این لوگو، رنگ خاصی از آبی را تداعی می‌کنند. با این حال شکل کلی لوگو تغییری نمی‌کند.

باید این نکته را به خاطر داشته باشید که در حال حاضر تنها آیکون‌ برنامه‌هاست که قرار است تغییر کند و برای یکپارچه سازی تمام برنامه‌ها، خصوصا برنامه‌های یونیورسال، مسلما زمان بیشتری نیاز خواهد بود. متاسفانه خبری منتشر نشده مبنی براینکه مایکروسافت دقیقا در چه تاریخی از آیکون‌های جدید رونمایی می‌کند. مایکروسافت در حال حاضر به دنبال دریافت هرچه بیشتر بازخورد از کاربران است و چه بسا برخی از ایده‌های طراحی خود را نیز از طریق همین بازخوردها دریافت کند.

