روز گذشته اینستاگرام اعلام کرد که اگر کاربران برای «کپشن» (caption) عکس یا ویدیو متن توهین‌آمیزی بنویسند، قبل از انتشار از جانب اینستاگرام هشداری دریافت می‌کنند. اینستاگرام برای این کار از هوش مصنوعی استفاده می‌کند و با مقایسه متن نوشته شده با کپشن‌های مربوط به پست‌های گزارش داده شده، می‌تواند این موضوع را تشخیص بدهد. در ادامه، اینستاگرام کاربران مذکور را تشویق کنند که تغییراتی بر کپشن موردنظر اعمال کنند ولی این افراد این حق انتخاب را هم دارند که بدون اعمال هیچ تغییری پست را منتشر کنند.

این ویژگی اینستاگرام‌ مشابه قابلیتی است که در ماه ژوئیه برای جلوگیری از انتشار کامنت‌های توهین‌آمیز معرفی شد. اینستاگرام می‌گوید تشویق کاربران برای تغییر دادن کامنت‌های توهین‌آمیز آن‌ها نتایج مثبتی در راستای کاهش اذیت و آزار اینترنتی داشته است. این پلتفرم در زمینه‌ی اذیت و آزار آنلاین کارهای مختلفی را انجام می‌دهد و سال گذشته با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فیلتر کردن کامنت‌های توهین‌آمیز و شناسایی تصاویر و کپشن‌های حاوی چنین محتوایی را آغاز کرد.

برخلاف دیگر ابزارهای نظارتی، اینستاگرام به تازگی تلاش می‌کند که کاربران را نسبت به اصلاح رفتار خود تشویق کند. در این میان، چنین کارهایی احتمالا نمی‌تواند رفتار زورگوهای ثابت‌قدم را چندان اصلاح کند ولی در کل نمی‌توان تاثیر مثبت این اقدامات را نادیده گرفت. طبق اعلام اینستاگرام، این مشخصه در ابتدا فقط برای کاربران چند کشور ارائه می‌شود ولی تا چند ماه آینده به‌صورت بین‌المللی عملی خواهد شد.

منبع: The Verge

The post اینستاگرام قبل از انتشار نوشته‌های توهین‌آمیز به کاربران هشدار می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala