طبق گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت گوگل روند صدور مجوز برای گوشی‌های اندرویدی جدید در ترکیه را متوقف کرده است و این یعنی گوشی‌های مذکور نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند. تقریبا یک سال قبل نهاد تنظیم رقابت در ترکیه، شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین رقابتی ۹۳ میلیون لیره معادل ۱۷.۴ میلیون دلار جریمه کرد. اگرچه در آن زمان گوگل با ایجاد تغییرات در جزییات توافقات با شرکای تجاری خود به این تصمیم واکنش نشان داد، اما نهاد قانونی مذکور در ترکیه از این تغییرات رضایت نداشت و بار دیگر خواستار امکان تغییر موتور جستجوی پیش‌فرض در گوشی‌های اندرویدی شد.

در این میان، گوگل‌ حالا بیانیه‌ای منتشر کرده که طبق آن گوشی‌های اندرویدی جدید برای عرضه در بازار ترکیه دیگر از مجوزهای گوگل‌ بهره‌مند نخواهند شد. این یعنی چنین گوشی‌هایی نمی‌توانند از پلی استور یا اپلیکیشن‌هایی مانند جیمیل بهره ببرند. البته گوگل خاطرنشان کرده گوشی‌های موجود در بازار که قبلا مجوزهای مربوطه را دریافت کرده‌اند، تحت تاثیر این تصمیم قرار نمی‌گیرند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مقامات گوگل‌ از شرکای تجاری خود در کشور ترکیه خواسته‌اند که وزیر تجارت و رئیس مرجع تنظیم رقابت ترکیه را برای تغییر موضع تحت فشار قرار دهند. گوگل در این زمینه گفته:«ما درک می‌کنیم که این مساله منجر به بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و اپراتورهای مخابراتی در ترکیه می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک با نهاد تنظیم رقابت به یک راهکار دست پیدا کنیم.»

در سال ۲۰۱۷، بعد از شکایت موتور جستجوی روسی به نام یاندکس از گوگل، نهاد تنظیم رقابت ترکیه بررسی خود را آغاز کرد. بعد از بررسی‌های انجام شده، این نهاد قانونی شرکت گوگل را در سپتامبر ۲۰۱۸ جریمه کرد و به آن ۶ ماه وقت داد که مشکلات موردنظر را برطرف کند. با این حال، بعد از اعمال تغییرات توسط گوگل در آگوست ۲۰۱۹، نهاد تنظیم رقابت ترکیه ماه گذشته اعلام کرد که تغییرات موردنظر کافی نبوده و تا زمانی که مشکلات برطرف شوند، گوگل باید ۰.۰۵ درصد از درآمد روزانه به دست آمده در ترکیه را به‌عنوان جریمه پرداخت کند.

منبع: The Verge

The post گوگل پشتیبانی از گوشی‌های اندرویدی جدید را در ترکیه متوقف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala