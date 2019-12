شرکت App Annie که در زمینه‌ی آمار اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایل فعالیت می‌کند، به تازگی گزارشی در رابطه با پردرآمدترین و پرطرفدارترین بازی ها و اپلیکیشن‌های موبایل در ده سال گذشته منتشر کرده است. در این میان، همانطور که انتظار داشتیم اپلیکیشن‌های شرکت فیسبوک در این فهرست حضور قابل توجهی دارند و فیسبوک، مسنجر، واتس‌اپ و اینستاگرام در بین پرطرفدارترین اپلیکیشن‌ها دیده می‌شوند. علاوه بر این، در فهرست پرطرفدارترین بازی های موبایل عنوان Subway Surfers توجه را جلب می‌کند که بیشترین دانلود را داشته و این موضوع تا حد زیادی به محبوبیت گسترده آن در هند برمی‌گردد.

شرکت موردنظر خاطرنشان کرده که برای ارائه‌ی این فهرست، از آمار اپ استورهای ثالث مانند اپ استورهای چینی استفاده نشده و صرفا از آمار اپ استور iOS و پلی استور اندروید بهره برده‌اند. در هر صورت چنین آماری می‌تواند وضعیت ترندهای اپلیکیشن‌ها طی یک دهه گذشته را به‌خوبی نشان دهد.

همانطور که گفتیم، اپلیکیشن‌های فیسبوک، فیسبوک مسنجر، واتس‌اپ و اینستاگرام به ترتیب در رتبه اول تا چهارم پردانلودترین اپلیکیشن‌ها طی ده سال گذشته قرار گرفته‌اند. در رتبه پنجم هم اپلیکیشن اسنپ‌چت دیده می‌شود. به‌لطف حضور اسکایپ در رتبه ۶ و توییتر در رتبه ۱۰، روی هم رفته اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و مربوط به شبکه‌های اجتماعی در فهرست پردانلودترین اپلیکیشن‌های طی ده سال گذشته، حضور گسترده‌ای دارند.

در فهرست اپلیکیشن‌های پردرآمد، اپلیکیشن‌های مربوط به استریمینگ ویدیو و پخش موسیقی حرف اول را می‌زنند. در بین ۵ مورد اول، می‌توانیم به نتفلیکس (رتبه اول)، پاندورا موزیک (رتبه سوم) و Tencent Video در رتبه پنجم اشاره کنیم. اپلیکیشن Tinder هم که معروف‌ترین اپلیکیشن دوست‌یابی جهان است، رتبه دوم را از آن خود کرده. اپلیکیشن Line در رتبه‌ی پنجم قرار گرفته و بعد از آن به ترتیب iQIYI، Spotify، YouTube، HBO NOW و Kwai این فهرست را تشکیل می‌دهند.

حالا بهتر است به فهرست پرطرفدارترین بازی های موبایل طی ۱۰ سال گذشته سر بزنیم که در کمال تعجب، بازی Subway Surfers توانسته بیشترین سهم دانلود را از آن خود کند. باید خاطرنشان کنیم حدود ۱۵ درصد از آمار کل دانلود این بازی در iOS و اندروید مربوط به کاربران هندی است و برای اخذ این رتبه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، در فهرست پردانلودترین بازی‌ها طی یک دهه گذشته از رتبه دوم تا دهم عناوین Candy Crush Saga، Temple Run 2، My Talking Tom، Clash of Clans، Pou، Hill Climb Racing، Minion Rush، Fruit Ninja و ۸ Ball Pool دیده می‌شود.

اما حالا باید به پردرآمددترین بازی‌ها طی یک دهه گذشته بپردازیم که تقریبا با فهرست جدیدی مواجه هستیم. طبق این فهرست شرکت App Annie، تنها دو بازی Clash of Clans و Candy Crush Saga در این دو فهرست حضور دارند. در رتبه اول تا سوم، عناوین Clash of Clans، Monster Strike و Candy Crush دیده می‌شوند.

در ادامه این فهرست بازی‌های Puzzle & Dragons، Fate/Grand Order، Honour of Kings، Fantasy Westward Journey، Pokémon GO، Game of War – Fire Age و Clash Royale توانسته‌اند بیشترین درآمد را از آن خود کنند.

