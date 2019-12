بر کسی پوشیده نیست که برخی مقامات ارشد حکومت‌های خودکامه، علاقه خاصی به تعدادی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دارند اما در این میان به نظر می‌رسد یک اپلیکیشن پیام‌رسان مشخصا برای اهداف جاسوسی توسعه یافته است. برخی مقامات آمریکایی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، به روزنامه نیویورک تایمز گفته‌اند که طبق شواهد موجود، اپلیکیشن پیام‌رسان ToTok به‌عنوان یک ابزار جاسوسی برای دولت امارات متحده عربی انجام وظیفه می‌کند. طبق یک گزارش اطلاعاتی محرمانه، امارات متحده عربی از این اپلیکیشن برای دنبال کردن مکالمات کاربران، ردیابی مکان‌ها (تحت پوشش آب و هوا)، تشخیص ارتباطات اجتماعی و بررسی رسانه‌ها استفاده می‌کند. بیشتر کاربران این اپلیکیشن ساکن امارات هستند اما در دیگر مناطق جهان مانند آمریکا هم اخیرا به شهرت رسیده است.

به نظر می‌رسد تلاش‌هایی برای پوشاندن ریشه‌های اپلیکیشن ToTok صورت گرفته است. از لحاظ رسمی، این اپلیکیشن توسط هولدینگ Breej توسعه یافته اما مقامات آمریکایی باور دارند شرکت اصلی پشت پرده، شرکت امنیت سایبری DarkMatter است که توسط مقامات اطلاعاتی دولت امارات و تعدادی از نیروهای سابق آزانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و نیروهای سابق بخش اطلاعات ارتش اسراییل اداره می‌شود. این شرکت همچنین با کمپانی Pax AI ارتباط دارد که در زمینه استخراج داده فعالیت می‌کند که محل کار آن در همان ساختمانی است که یکی از سازمان‌های اطلاعاتی امارات موسوم به «آژانس اطلاعات سیگنال‌ها» در آن فعالیت دارد. همچنین شرکت DarkMatter هم تا مدتی قبل در همین ساختمان حضور داشت. به نظر می‌رسد این اپلیکیشن تا حد زیادی مشابه اپلیکیشن چینی YeeCall است که فقط اندکی آن را تغییر داده‌اند.

هولدینگ Breej، دولت امارات و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در این رابطه از اظهارنظر خودداری کرده‌اند و هر دو شرکت اپل و گوگل، این اپلیکیشن را از اپ استور خود حذف کرده‌اند. گوگل اعلام کرده که این اپلیکیشن برخی قوانین را نقض کرده ولی اپل توضیح داده که همچنان در حال بررسی این اپلیکیشن است. در هر صورت با توجه به اینکه اپلیکیشن مذکور کاربران زیادی داشته، پس اطلاعات خصوصی این افراد تا حد زیادی افشا شده است. اگر در نهایت چنین گزارشی کاملا حقیقت داشته باشد، دولت امارات بدون دردسر خاصی توانسته به اطلاعات خصوصی میلیون‌ها کاربر دست پیدا کند. همین موضوع اهمیت زیاد اپلیکیشن‌های رمزنگاری شده را نشان می‌دهد که نه‌تنها هکرها و دولت‌ها نتوانند به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی داشته باشند، بلکه حتی خود توسعه‌دهندگان هم امکان انجام چنین کاری را نداشته باشند.

منبع: Engadget

