اگر از برنامه توییتر در گوشی اندرویدی خود استفاده می‌کنید، پیشنهاد می‌شود سریعا آن را بروزرسانی کنید تا مشکل امنیتی که اخیرا گریبان‌گیر این برنامه شده، برایتان دردسرساز نشود.

طبق گزارشات، برخی از کاربران اندرویدی ایمیلی را از سوی توییتر دریافت کرده‌اند مبنی براینکه مشکل امنیتی موجود در برنامه حل شده و حساب کاربری آن‌ها در معرض خطر قرار نداد. توییتر به برخی از کاربران نیز اعلام کرد اگرچه حساب کاربری آن‌ها مورد هجوم هکرها قرار نگرفت و هیچ مشکلی از این بابت آن‌ها را تهدید نمی‌کند، ولی بهتر است این برنامه را هرچه زودتر به آخرین نسخه بروزرسانی کنند تا در امان باشند.

در این ایمیل لینکی قرار داده شده بود که کاربر را مستقیما به این صفحه هدایت می‌کرد تا در مورد این رخنه امنیتی بیشتر توضیح دهد. مهم‌ترین پیامی که در این صفحه وجود دارد به شرح زیر است.

اخیرا یک مشکل امنیتی را در توییتر اندروید شناسایی و رفع کرده‌ایم. مشکلی که می‌توانست به هکرها اجازه دهد اطلاعات حساب‌های کاربری خصوصی (مخفی یا همان Private) را مشاهده کرده و کنترل آن را به دست بگیرند. قبل از ارائه بروزرسانی امنیتی، هکرها می‌توانستند از طریق یک فرایند پیچیده و با قرار دادن یک کد مخرب در قسمت‌های محدود شده برنامه توییتر، از طریق خود برنامه به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند.

سپس این شرکت دو موضوع مهم را نیز برای کاربران شفاف سازی کرد. یک اینکه اگرچه این رخنه امنیتی در توییتر دیده شده، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه شخصی یا اشخاصی توانسته باشند این کد مخرب را در برنامه وارد کنند یا حتی حسابی را مورد هجوم قرار دهند. دوم اینکه ایمیل یاد شده، بر اساس نسخه توییتر و اندروید دستگاه مورد نظر، به کاربران ارسال شده و نه همه کاربران.

اینطور که به نظر می‌رسد، برخی از کاربران ممکن است ایمیل‌هایی با مضمون متفاوت دریافت کرده باشند. اما خب چیزی که اهمیت دارد، بروزرسانی این برنامه است. بنابراین اگر از برنامه توییتر در گوشی اندرویدی خود استفاده می‌کنید، حتما هرچه زودتر آن را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

