اینطور که به نظر می‌رسد، برنامه ضبط صدای محبوب گوگل که با کمک هوش مصنوعی، به صورت همزمان توانایی تبدیل گفتار به نوشتار را داشت، اکنون برای برخی از گوشی‌های اندرویدی در دسترس قرار گرفت.

برنامه ضبط صدای گوگل یا به عبارتی همان Google Recorder، یکی از کاربردی‌ترین و جذاب‌ترین برنامه‌های ضبط صدای اندروید است که در ابتدا تنها برای گوشی‌های پیکسل در دسترس بود اما روز گذشته، مشخص شد که برخی از گوشی‌های اندرویدی دیگر نیز به صورت غیر رسمی می‌توانند این برنامه را دانلود کرده و از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوند.

یکی از قابلیت‌هایی که این برنامه را به یکی از منحصربفردترین برنامه‌های ضبط صدا تبدیل می‌کند، امکان تبدیل صوت به نوشتار لحظه‌ای است. به گونه‌ای که دیگر نیاز نیست اگر در جلسه یا کلاس حضور دارید، با گوشی خود نوت برداری کنید. می‌توانید از این برنامه جهت ضبط صدای اطراف و تبدیل همزمان آن به متن استفاده کنید.

البته برنامه مخصوص تبدیل گفتار به نوشته همانند Otter وجود دارند که کیفیت مطلوبی دارند، اما باز هم کاربر مجبور به بارگذاری فایل در فضای اینترنت است تا بتواند به متن گفتار خود دسترسی داشته باشد. اما برنامه ضبط صدای گوگل می‌تواند صدای ضبط شده شما را در همان لحظه و بدون نیاز به آپلود فایل در فضای اینترنت به متن تبدیل کند. جالب اینجاست که این برنامه به صورت خودکار فرایند تبدیل را انجام می‌دهد و کاربر نیازی به انجام کارهای اضافی ندارد!

دقت داشته باشید که این برنامه رسما برای گوشی‌های پیکسل ۴ در دسترس قرار دارد و طبق اعلام گوگل، گوشی‌های قدیمی این سری نیز به آن دسترسی خواهند داشت. اما شما عزیزان می‌توانید از طریق این لینک،‌ اقدام به دانلود این برنامه کنید. به خاطر داشته باشید که لازمه اجرای این برنامه، مجهز بودن گوشی به اندروید ۹ یا بالاتر است. در این صورت، این برنامه روی اکثر گوشی‌ها بدون مشکل اجرا خواهد شد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، این برنامه در حال حاضر روی گوشی‌های ایسوس ROG Phone و ROG Phone 2، تمام گوشی‌های اوپو و Realme با رابط کاربری Colour OS 6.0، گوشی‌های وان پلاس با رابط کاربری Oxygen OS 10.0 و گوشی‌های شیائومی، مشکلاتی را به همراه دارد و اگرچه در ضبط صدا بدون مشکل عمل می‌کند، اما متن تبدیل شده غیب می‌شود!

همانطور که اشاره شد، این برنامه در واقع صرفا برای گوشی‌های پیکسل ۴ طراحی شده بود و اجرای آن روی دستگاه‌های دیگر بسیار عجیب بوده. هنوز مشخص نیست گوگل چه زمانی این برنامه کاربردی را برای دستگاه‌های غیر پیکسل عرضه می‌کند. اما از آنجایی که فعلا در انحصار پیکسل‌ها قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها شاهد عرضه آن باشیم!

