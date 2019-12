مروری بر تمام محصولاتی که اپل در سال ۲۰۱۹ عرضه کرد

اپل در سال ۲۰۱۹ مطابق معمول در زمینه‌ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محصولات متنوعی را عرضه کرد که البته نمی‌توان افزایش فعالیت اپل در این سال را نادیده گرفت. در هر صورت در این مطلب به‌صورت مختصر و مفید به تمام محصولاتی که اپل در سال ۲۰۱۹ عرضه کرده، می‌پردازیم.

ژانویه

مانند همیشه، اپل در ماه ژانویه فعالیت چندانی نداشت. در دسامبر ۲۰۱۸ اپل قابلیت نوار قلباپل واچ را ارائه کرد و با توجه به معرفی لوازم جانبی مختلف، بی سروصدا بودن ژانویه ۲۰۱۹ کاملاً طبیعی محسوب می‌شود. در این ماه، اپل کیس محافظ دارای باتری برای گوشی‌های آیفون XS، XS مکس و XR معرفی کرد که از قابلیت شارژ بی‌سیم هم بهره می‌برد.

در حوزه نرم‌افزار هم اپل در این ماه iOS 12.1.3، tvOS 12.1.2، watchOS 5.1.3 و macOS 10.14.13 را منتشر کرد. این نسخه‌ها برخی از باگ‌های سیستم‌عامل‌های مذکور را برطرف کردند و بهبود مربوط به عملکرد را به ارمغان آوردند.

فوریه

در فوریه هم خبر چندانی از اپل منتشر نشد. اپل در فوریه سال ۲۰۱۹ از هیچ محصول سخت‌افزاری رونمایی نکرد و فقط با عرضه iOS 12.1.4 تلاش کرد که مشکلات iOS را برطرف کند. البته این مورد آپدیت مهمی محسوب می‌شود زیرا ایراد امنیتی مربوط به شنود فیس‌تایم را اصلاح کرد.

مارس

بعد از دو ماه بی سروصدا، اپل در ماه مارس بالاخره با قدرت وارد عمل شد. در این ماه، نخستین رویداد اپل در سال ۲۰۱۹ برگزار شد که تمرکز آن بر سرویس‌های نرم‌افزاری بود. اپل در این مراسم از سرویس‌های اپل آرکید، اپل تی‌وی پلاس، اپل نیوز پلاس رونمایی کرد. همچنین نباید معرفی کارت اعتباری اپل کارت را از قلم بیندازیم.

در کنار این سرویس‌ها، این شرکت نسخه‌های iOS 12.2، tvOS 12.2 و watchOS 5.2 را برای عموم کاربران منتشر کرد. همچنین باید به عرضه نسل دوم ایرپاد و مدل جدید آیپد ایر و آیپد مینی هم اشاره کنیم.

آوریل

بعد از ماه مارس که اپل فعالیت زیادی داشت، در ماه آوریل خبر خاصی از اپل منتشر نشد. فقط در این میان می‌توان گفت که نسخه بتا iOS 12.3 همچنان در مرحله بررسی قرار داشت و این شرکت tvOS 12.2.1 را برای کاربران عرضه کرد.

مه

در مه سال ۲۰۱۹ ایرفون «پاوربیتس پرو» (Powerbeats Pro) از طرف برند بیتس معرفی شد که البته این برند یکی از زیرمجموعه‌های اپل محسوب می‌شود. در کنار این ایرفون، اپل از نسل هفتم آیپاد تاچ رونمایی کرد که این مدل جدید از تراشه بهتر و گزینه‌ای جدید برای حافظه داخلی بهره می‌برد. از لحاظ نرم‌افزاری هم می‌توانیم به انتشار iOS 12.3، tvOS 12.3، watchOS 5.2.1 و macOS 10.14.5 اشاره کنیم. در انتهای این ماه، اپل مدل‌های جدید مک‌بوک پرو را با نسل سوم کیبوردهای پروانه‌ای معرفی کرد.

ژوئن

اپل در ماه ژوئن هر سال کنفرانس توسعه‌دهندگان موسوم به WWDC را برگزار می‌کند. در این مراسم، سیستم‌عامل‌های iOS 13، iPadOS 13، watchOS 6، tvOS 13 و macOS کاتالینا معرفی شدند. از لحاظ سخت‌افزاری هم می‌توانیم به معرفی مدل جدید مک پرو و نمایشگر Pro Display XDR اشاره کنیم.

ژوئیه

اپل در ژوئیه سال ۲۰۱۹ مدل جدید مک‌بوک پرو پایین‌رده را با پردازنده جدید اینتل، تاچ آی‌دی و تاچ‌بار معرفی کرد. مک‌بوک ایر هم با بهره‌گیری از نمایشگر True Tone و کاهش ۱۰۰ دلاری قیمت به‌روزرسانی شد. در رابطه با نرم‌افزار هم نباید عرضه iOS 12.4، tvOS 12.4، watchOS 5.3 و macOS 14.6 را از قلم بیندازیم.

آگوست

بعد از معرفی اپل کارت در ماه مارس، این محصول در ماه آگوست برای کاربران آمریکایی ارائه شد. این کارت اعتباری مزایایی همچون یکپارچگی گسترده با iOS و اپلیکیشن Wallet را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. همچنین در این ماه شاهد عرضه iOS 12.4.1، tvOS 12.4.1، macOS 10.14.6 و watchOS 5.3.1 بودیم و روند آزمایش iOS 13.1 آغاز شد.

سپتامبر

ماه سپتامبر معمولاً مهم‌ترین ماه سال برای اپل به حساب می‌آید. در تاریخ ۱۰ سپتامبر، این شرکت از گوشی‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس رونمایی کرد. در ضمن باید به معرفی نسل پنجم اپل واچ و نسل هفتم آیپد هم اشاره کنیم. در رابطه با نرم‌افزار هم باید بگوییم که در این ماه نه‌تنها iOS 13 منتشر شد، بلکه اپل برای حل مشکلات این نسخه دست به انتشار iOS 13.1، iOS 13.1.1 و iOS 13.1.2 زد.

اکتبر

اپل در اکتبر سال ۲۰۱۹ توجه ویژه‌ای به بهبود عملکرد iOS 13 نشان داد و در همین راستا آپدیت‌های جدیدی برای آن منتشر شد. مهم‌ترین آپدیت هم iOS 13.2 بود که قابلیت عکاسی Deep Fusion، تنظیمات مربوط به حریم خصوصی سیری و دیگر امکانات را ارائه کرد. طی این ماه، شایعات مختلفی در مورد احتمال برگزاری یک مراسم مطرح شد که در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد. اما اپل بی سروصدا از محصولات ایرپاد پرو و بیتس سولو پرو رونمایی کرد. در همین حین، نباید عرضه عمومی macOS کاتالینا را از قلم بیندازیم که اپلیکیشن‌های جدید، بهبودهای امنیتی و دیگر ویژگی‌ها را ارائه کرد. ایرفون بیتس سولو پرو هم در همین ماه روانه‌ی بازار شد.

نوامبر

در ماه نوامبر سرویس استریمینگ اپل تی‌وی پلاس کار خود را آغاز کرد و از آن موقع حجم محتوای موجود در آن در حال افزایش است. در این ماه اپل مطابق معمول آپدیت‌های مربوط به آیفون، آیپد، کامپیوترهای مک و اپل تی‌وی را منتشر کرد.

در زمینه سخت‌افزاری، اپل در نوامبر سال ۲۰۱۹ بالاخره از مک‌بوک پرو ۱۶ اینچی پرده‌برداری کرد که از کیبورد مبتنی بر تکنولوژی متفاوت و نمایشگر با حاشیه‌های کمتر بهره می‌برد. همچنین در این ماه از کیس محافظ حاوی باتری برای آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو رونمایی شد که برای اولین بار دکمه فیزیکی مربوط به دوربین را ارائه کرد.

دسامبر

اپل در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ به غیر از آپدیت‌های نرم‌افزاری، بالاخره مک پرو و مانیتور Pro Display XDR را عرضه کرد. در مورد آپدیت‌های نرم‌افزاری هم باید به انتشار iOS 13.3، watchOS 6.1.1، tvOS 13.3 و macOS 10.15.2 اشاره کنیم.

سخن آخر

اپل در سال ۲۰۱۹ در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از محصولات متنوعی رونمایی کرد. اگرچه iOS در ابتدای کار مشکلات مختلفی را برای کاربران پدید آورد، ولی به لطف انتشار سریع آپدیت‌ها، این مشکلات خیلی زود اصلاح شدند. در این میان، اپل در این سال با معرفی سرویس‌های نرم‌افزاری جدید نشان داد که قصد دارد در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد و بیش از پیش به یک شرکت فعال در این حوزه بدل شود.

شما در مورد عملکرد اپل در سال ۲۰۱۹ چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

