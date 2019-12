در این مقاله قصد داریم نگاهی بیندازیم به برنامه‌های شرکت اپل برای سال ۲۰۲۰ میلادی؛ شرکتی که ماجراجویی‌های بسیاری در سال ۲۰۱۹ داشت و فراز و نشیب‌های زیادی را نیز تجربه کرد.

دیگر زمان زیادی به آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی باقی نمانده و معمولا در این زمان‌ها، جذاب‌ترین اخبار، مربوط به برنامه شرکت‌ها برای سال جدید است. اگرچه این اطلاعات ممکن است آنچنان دقیق نباشد، اما در کنار گزارشات تحلیل‌گران و شایعه‌های فراوان، می‌توان تا حدود زیادی از صحت آن‌ها مطمئن بود.

اپل با عرضه آیفون‌های سری X، آنچنان که انتظار می‌رفت در بازار گوشی‌های هوشمند موفق عمل نکرد. با عرضه آیفون‌های ۱۱ اگرچه این شرکت توانست تا حد زیادی شکست‌های خود را جبران کند، اما باز هم عملکرد این شرکت مورد انتظار واقع نشد. برای مثال اکثر فروش آیفون‌های جدید مربوط به آیفون ۱۱ بود. آن هم نه به خاطر نوآوری‌ خاصی که نسبت به سری قبل داشت. بلکه به خاطر قیمت استثنائی آن.

بنابراین در بین محصولات اپل، در درجه اول فقدان یک نوآوری خاص به شدت حس می‌شود. اما تحلیل‌گران معتقدند سال ۲۰۲۰، این شرکت تغییرات زیادی را در آیفون‌ها اعمال خواهد کرد که از عمده‌ترین آن‌ها، پشتیبانی همه گوشی‌های آن از اینترنت ۵G است. فناوری محبوبی که می‌تواند عده زیادی از کاربران را به خرید گوشی‌های جدید اپل ترغیب کند.

از آیفون‌ها که بگذریم، به آیپادها می‌رسیم که فروش خوبی را در سال ۲۰۱۹ داشتند و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ نیز در همین مسیر موفقیت‌آمیز خود پیش بروند. اما خب در این بین، مشکلاتی نظیر نقض قوانین ضد تراست (antitrust) وجود دارد که می‌تواند برای اپل دردسرساز شود.

با این حال نگاهی می‌اندازیم به برنامه‌های اپل در سال آینده تا ببینیم این شرکت چه محصولاتی را برای عرضه در سال ۲۰۲۰ در نظر دارد و راه حل آن در قبال مواجهه با مشکلات چیست!

آیفون ۱۲؛ محصولی که می‌تواند آیفون‌ها را به شکوه قبل بازگرداند!

بیشتر بخوانید: آیفون ۱۲ مهم‌ترین عامل موفقیت اپل در سال ۲۰۲۰ خواهد بود

برند آیفون شرکت اپل یکی دو سالی است که وضعیت خوبی به نسبت سال‌های قبل ندارد و دلیل عمده آن هم قیمت بالای این محصولات در کنار نوآوری‌های پایین آن است. فروش پایین و برخلاف انتظار آیفون‌ها باعث شد اپل بخش بزرگی از درآمد و سود خود را مدیون سرویس‌ها و گجت‌های پوشیدنی نظیر ایرپادها و اپل واج باشد.

اما با همه‌گیر شدن فناوری ۵G و تفاوت سرعت چند برابری آن با اینترنت ۴G، باید انتظار کوچ عظیم کاربران به گوشی‌های نسل جدید را داشته باشیم. این مسئله خصوصا برای اپل و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت می‌تواند بیشتر تاثیرگذار باشد. به گفته تحلیل‌گران، اپل با تجهیز کردن آیفون‌ ۱۲ به فناوری ۵G، می‌تواند مجددا شاهد رشد سودآوری در این بخش باشد. چون عده زیادی از کاربران به خرید این گوشی‌ها رغبت نشان خواهند داد و این امر هم دو دلیل دارد.

اول اینکه با ورود ۵G به گوشی‌های هوشمند، قابلیت‌های جدیدتری نیز به آن‌ها اضافه می‌شود که حداقل خیال کاربران از لحاظ نوآوری‌های جدید تا حدودی راحت می‌شود و از این نظر دلیل خوبی برای تغییر گوشی وجود دارد. دوم اینکه در بین کاربران گوشی‌های هوشمند بالارده، دارندگان آیفون جز آن دسته از کاربرانی هستند که به ندرت گوشی خود را تغییر می‌دهند چون هم از لحاظ سخت‌افزاری معمولا شرایط خوبی دارند و هم از نظر دریافت بروزرسانی‌ها. بنابراین دلیل خاصی برای خرید گوشی دیگر وجود ندارد. لذا با عرضه گوشی‌های جدید با قابلیت‌های هیجان انگیز، این دسته از کاربران که مدت زمان زیادی نیز گوشی خود را تعویض نکرده‌اند، بیشتر وسوسه خواهند شد و تمایل بیشتری برای خرید آیفون‌های جدید از خود نشان می‌دهند.

به گفته دنیل ایوز، تحلیلگر موسسه Wedbush Securities، در سال ۲۰۲۰، موفقیت آیفون‌ها مجددا تکرار خواهد شد. چرا که احتمالا حدودا ۳۵۰ میلیون نفر از کاربران و دارندگان گوشی‌های اپل، به بروزرسانی دستگاه‌های خود و خرید نسخه جدیدتر تمایل خواهند داشت. حتی قبل از معرفی آیفون‌های ۱۱ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ نیز تحلیلگرانی چون مورگان استنلی از موسسه Canaccord Genuity و ریموند جیمز اعلام کرده‌ بودند موفقیت اپل در فروش آیفون‌ها در سال ۲۰۲۰ و با معرفی گوشی‌های مجهز به فناوری ۵G محقق خواهد شد. حتی خود اپل نیز به افزایش فروش آیفون‌ها در سال ۲۰۲۰ اعتقاد دارد و این می‌تواند نویدبخش یک آینده‌ای جذاب برای علاقه‌مندان به محصولات این شرکت باشد.

بیشتر بخوانید: آیفون SE 2 در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد؛ چیپست آیفون ۱۱ در کالبد آیفون ۸

ایرپاد؛ تداوم سلطه اپل در بخش گجت‌های پوشیدنی

ایرپادها از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخشی از درآمدهای اپل را تشکیل می‌داده‌اند اما هدفون‌های بی‌سیم اپل در سال ۲۰۱۹ به اوج شهرت و موفقیت رسیدند. اپل در سال ۲۰۱۹ دو ایرپاد جدید معرفی کرد. کاربر متناسب به سلیقه خود می‌توانست مدلی را که از شارژ وایرلس پشتیبانی می‌کرد و به دستیار صوتی سیری اپل نیز دسترسی داشت انتخاب کند، یا مدل گران قیمت‌تر آن که پسوند پرو را به همراه داشت و از قابلیت حذف صدای مزاحم نیز برخوردار بود. همچنین مدل پرو طراحی جدیدتری داشت و ضد آب نیز بود!

اپل آمار دقیقی از تعداد ایرپادهای فروش رفته منتشر نکرد اما گزارشات حاکی از آن است که مدل پرو علی‌رغم قیمت ۲۵۰ دلاری که داشت توانست فروش بسیار خوبی را تجربه کند. جالب اینجاست که این محصول در ماه اکتبر روانه بازار شد و این یعنی برای موفقیت تنها کمتر از سه ماه زمان نیاز داشت! تقاضا برای خرید ایرپاد پرو به قدری زیاد بوده که اپل تصمیم دارد تولید آن را دوبرابر کند.

علاوه‌بر این‌ها، درآمد اپل از فروش گجت‌های پوشیدنی و لوازم جانبی در سال ۲۰۱۹ حدودا ۵۰ درصد رشد داشته که عمده این محصولات را ایرپادها و اپل واچ تشکیل می‌دادند. محصولاتی که علی‌رغم قیمت بالا، آنقدر قابلیت‌های جذابی داشتند که هم اکنون در صدر پرفروش‌ترین لوازم جانبی در نوع خود قرار دارند.

به اعتقاد تحلیل‌گران، فروش بالای ایرپاد و اپل واچ در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه خواهد داشت. ایرپادها در سال ۲۰۱۹ حدودا ۶ میلیارد دلار برای اپل سود داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار برسد! این خبر را Toni Sacconaghi به CNBC اعلام کرد که تقریبا هم راستا با پیش‌بینی دنیل ایوز است. تحلیل‌گری که اعتقاد دارد فروش ایرپادها از ۶۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹، به ۸۵ تا ۹۰ میلیون در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید!

تمرکز اپل روی واقعیت افزوده؛ فناوری جدید در خدمت محصولا عمده اپل!

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد آیفون‌ها و آیپدهای سری پرو را به دوربین‌های سه‌بعدی مجهز کند. با توجه به گزارشی که وب‌سایت بلومبرگ از این ماجرا منتشر کرد، این دوربین‌ها می‌توانند با اسکن سه بعدی، محیطی بازسازی شده از یک دنیای واقعی را به نمایش بگذارند. قدرت لیزری این دوربین‌ها باعث می‌شود تصاویر ساخته شده سه‌بعدی در واقعیت مجازی، بیشترین شباهت را به واقعیت بیرونی داشته باشند.

البته دوربین آیفون‌ها سال‌ها است که از برنامه‌های واقعیت افزوده پشتیبانی می‌کنند. اما علاوه‌بر اینکه دوربین‌های جدید از کیفیت و قدرت بیشتری برخوردار هستند، با تبدیل آن‌ها به قابلیت محوری دوربین‌های آیفون و قرار دادن آن در مرکز توجه (کاری که اپل در انجام دادن آن بسیار ماهر است)، نه تنها به فروش بیشتر آیفون‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تقاضا برای خرید هدست‌های واقعیت افزوده اپل را نیز افزایش دهد!

شایعه ساخت گجت پوشیدنی واقعیت افزوده سال‌هاست که وجود دارد اما مشخص نیست دقیقا برنامه اپل در قبال این فناوری چیست. برای مثال در سال ۲۰۱۷، گزارشی از بلومبرگ منتشر شد مبنی براینکه اپل قصد تولید یک هدست واقعیت افزوده را دارد که نمایشگر،‌ پردازنده و سیستم‌عامل مخصوص خود را دارد و به گوشی هوشمند یا محصول دیگری جهت تغذیه نیاز ندارد.

در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ اما مینگ چی کو، تحلیل‌گر نام‌آشنای اپل، اعلام کرد اپل در حال همکاری با شرکت‌های شخص ثالث است تا بتواند در سه ماه دوم ۲۰۲۰، لوازم جانبی واقعیت افزوده را برای آیفون‌ها روانه بازار کند. از طرفی در جدیدترین گزارشات وب‌سایت بلومبرگ، مشخص شد اپل قصد دارد یک هدست با ترکیبی از قابلیت‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و یک عینک با قابلیت واقعیت افزوده را در سال ۲۰۲۳ روانه بازار کند!

سوای این مسائل، تیم کوک، مدیرعامل فعلی شرکت اپل، به موفقیت واقعیت افزوده و فوائدی که این قابلیت برای کاربران محصولات اپل به همراه خواهد داشت بسیار امیدوار است. او سال‌هاست که حمایت خود از واقعیت افزوده را به صراحت اعلام کرده و در سال ۲۰۱۸، حین اعلام درآمد سه ماه اول شرکت اپل، گفته بود واقعیت افزوده یک فناوری بسیار کامل و اساسی است که پتانسیل این را دارد عملکرد انسان‌ها را بهبود بخشد.

بیشتر بخوانید: مروری بر تمام محصولاتی که اپل در سال ۲۰۱۹ عرضه کرد

عملکرد سرویس‌های جدید اپل نظیر اپل تی‌وی پلاس چگونه خواهد بود؟

طبق پیش‌بینی و گفته‌های تحلیل‌گران، اپل در بخش خدمات سرگرمی دیجیتال اگرچه کار بسیار سختی را پیش رو دارد، اما سرویس اپل تی‌وی‌ پلاس این شرکت می‌تواند در صنعتی که کاملا تحت سلطه Netflix درآمده و با ورود سرویس‌هایی نظیر دیزنی نیز به شدت رقابتی شده، عملکرد خوبی از خود بجای بگذارد و کاربران زیادی را به سوی خود جذب کند.

با این اوصاف، سال بعد برای اپل تی‌وی پلاس بسیار حیاتی خواهد بود. به این خاطر که اشتراک رایگان ۱۲ ماهه که به خریداران محصولات جدید اپل به عنوان هدیه داده شده بود، به پایان می‌رسد و باید دید آیا آن‌ها تمایل دارند ماهی ۵ دلار برای این سرویس هزینه کنند یا خیر.

طبق تخمین موسسه Barclays، اپل تی‌وی پلاس که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ عرضه شد، می‌تواند در عرض یک سال ۱۰۰ میلیون مشترک جذب کند. موسسه Wedbush Securities اما کاملا نظر متفاوتی دارد! آن‌ها معتقدند اپل می‌تواند ۱۰۰ میلیون مشترک جذب کند، اما نه در طول یک سال، بلکه بعد از ۳ یا ۴ سال! دن ریبورن، تحلیل‌گر موسسه Frost & Sullivan نیز معتقد است اپل در سال اول می‌تواند تنها ۱۰ میلیون کاربر را به پیوستن به اپل تی‌وی پلاس مجاب کند.

آیا اپل از بزرگی خود سوءاستفاده می‌کند؟

فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اپل، گوگل، آمازون و فیسبوک در سال ۲۰۱۹ به بهانه اینکه آن‌ها سیاست‌های ضد رقابتی را در پیش گرفته‌اند شدیدا تحت بررسی قرار گرفت و بعید به نظر می‌رسد مشکلاتی از این قبیل در سال ۲۰۲۰ از بین برود.

برای مثال در ماه جولای، دیوان عدالت آمریکا، اعلام کرد تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با بررسی موتورهای جستجو، بسترهای رسانه‌ای و تجارت الکترونیک شرکت‌های پیشرو فناوری آغاز خواهد کرد. نمایندگان شرکت‌های اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون نیز در دادگاه حضور پیدا کردند تا توضیح دهند آیا قصد سوءاستفاده از بزرگی، نفوذ و قدرت خود را دارند یا خیر!

شکایت‌هایی که بیشتر گریبان اپل را گرفته مربوط به اپ استور است! الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، پیش‌تر اعلام کرده بود شرکت‌هایی نظیر اپل در حال سوءاستفاده از قدرت خود هستند و باعث شده‌اند نوآوری کسب و کارهای کوچک از بین برود. اتهاماتی از این قبیل و همچنین انحصار طلبی که اپل بارها به آن متهم شده، باعث شده الیزابت وارن از برتری زیاد اپل به نسبت دیگر شرکت‌ها شاکی شده و پیشنهاد تجزیه آن را بدهد. او معتقد است اپل یا باید صاحب یک پلتفرم باشد یا روی یک فروشگاه یا فروشندگان نفوذ داشته باشد و نباید همزمان کنترل این بخش‌ها را در اختیار داشته باشد.

برخی از توسعه‌دهندکان معتقدند اپل از برتری برنامه‌های شخص ثالث به برنامه‌ها و سرویس‌های خود شرکت هراس دارد و همین مسئله نیز باعث شده این شرکت به کاربران خود که از برنامه‌های شخص ثالث استفاده می‌کنند این اجازه را ندهد تا از آن برنامه‌ها به جای قابلیت‌های اصلی خود iOS استفاده کنند. هم عقیده با الیزابت وارن، این افراد نیز باور دارند بزرگی و نفوذ بیش از حد اپل در صنعت گوشی‌های هوشمند و همچنین سیاست‌هایی که در رابطه با فروشگاه خود در پیش گرفته، به این شرکت در برابر دیگر شرکت‌ها برتری بسیار زیادی داده!

مثلا در ماه آوریل، به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اپل برخی از برنامه‌های کنترل والدین را از فروشگاه خود یا حذف یا دسترسی به آن‌ها را محدود کرد! چرا که خود شرکت، برنامه‌ای با قابلیت مشابه را طراحی کرده بود. همچنین اسپاتیفای نیز اوایل امسال به شدت از سیاست‌ رقابتی اپل گله‌مند بود.

بیشتر بخوانید: محصولات برنده و بازنده اپل در سال ۲۰۱۹

اپل به خاطر سیستم پرداخت اپ استور، ۳۰ درصد از سهم اسپاتیفای را دریافت می‌کرد که نتیجه آن افزایش قیمت برنامه و سرویس‌های اسپاتیفای شد و کاربران باید هزینه بیشتری برای بهره‌مندی از خدمات آن پرداخت می‌کردند. همین مسئله نیز باعث شد برنامه موسیقی خود اپل که تحت عنوان اپل موزیک شناخته می‌شود، با قیمت ارزان‌تر، کاربران بیشتری را به خود جذب کند. Apple Music نیازی ندارد که سی درصد کارمزد مخصوص توسعه دهندگان را بپردازد و از همین رو می‌تواند با قیمت ده دلار به صورت ماهانه عرضه شود که همین باعث می‌شود برای کاربران آیفون، انتخاب بهتری باشد.

اگرچه اپل اقداماتی را جهت حل این موضوعات انجام داده، اما همچنین نگرانی‌هایی در رابطه با سیاست‌های انحصار طلبی این شرکت و نقض قوانین آنتی تراست وجود دارد که ممکن است در سال ۲۰۲۰،‌ قانون‌گذاران را مجاب به اتخاذ تصمیماتی علیه اپل کند.

بیشتر بخوانید: اپل همچنان سودآورترین شرکت در بازار موبایل است

منبع: businessinsider

The post اپل و اتفاقات هیجان‌انگیزی که در سال ۲۰۲۰ انتظار این شرکت را می‌کشند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala