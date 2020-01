۸ قابلیت بسیار کاربردی که از اندروید ۱۱ و iOS 14 انتظار داریم

در سال ۲۰۱۹، اپل و گوگل به ترتیب از سیستم‌عامل‌های iOS 13 و اندروید ۱۰ رونمایی کردند. اگرچه این سیستم‌عامل‌ها قابلیت‌های بسیاری را در خود جای داده‌اند، اما همچنان نیاز به یک سری تغییرات کاربردی حس می‌شود؛ تغییراتی که احتمالا (امیدواریم) در اندروید ۱۱ و iOS 14 شاهد آن‌ها خواهیم بود!

تقریبا هر آنچه که اکثر کاربران اندروید و iOS نیاز دارند در این سیستم‌عامل‌ها برایشان مهیا است! اما همیشه جا برای بهتر شدن وجود دارد. چرا که این دو سیستم‌عامل اگرچه بهترین و پرطرفدارترین هستند، همچنان نیاز به یک سری بهبودی‌های ریز و درشت دارند.

توجه داشته باشید که این موارد صرفا سلیقه‌ای هستند و می‌توانید در بخش نظرات، از دید خود، آنچه را که بیشتر از همه احساس می‌کنید باید در این دو سیستم‌عامل گنجانده شود اعلام کنید.

برنامه‌های پیش‌فرض (iOS 14)

از آن‌جایی که سیستم‌عامل iOS و آیفون‌ها، مشترکا توسط اپل طراحی می‌شوند، بنابراین این سیستم‌عامل شما را مجبور می‌کند به گونه‌ای از آن استفاده کنید که اپل می‌خواهد. همین مسئله نیز کمی آزادی عمل در انتخاب برخی از برنامه‌ها را از کاربران می‌گیرد.

برخی از کاربران برای مثال علاقه دارند برنامه‌های دیگری را بجای ایمیل، تصاویر و … استفاده کنند و آن‌ها را به عنوان برنامه‌های پیش‌فرض خود انتخاب کنند. کمی آزاردهنده است که بدانیم بسیاری از برنامه‌های جایگزین خوب برای استفاده وجود دارند، اما خب مجبور هستیم حتما از برنامه‌های پیش‌فرض خود اپل استفاده کنیم! البته برخی از این مشکلات راه حل‌هایی دارند، اما به طور کلی این امکان می‌تواند در نسخه‌های بعدی iOS بیشتر در دسترس باشد و لذا کاربر آزادی عمل بیشتری داشته باشد.

نوار اعلانات هوشمند (اندروید ۱۱ و ۱۴ iOS)

نوار اعلانات در اندروید و iOS از زمان انتشار این دو سیستم‌عامل، در لیست مواردی بوده که بیشترین تغییر را داشته‌اند و دائما قابلیت‌هایی به آن افزوده شده. اگرچه نوار اعلانات فعلی در هر دو سیستم‌عامل بسیار خوب است، اما می‌تواند بهتر از این نیز باشد. هنوز کنترل زیادی روی اعلانات ضروری و غیر ضروری نداریم که البته با ورود هوش مصنوعی به گوشی‌های هوشمند، انتظار می‌رود گوشی‌های هوشمند بهتر از قبل تعامل با برنامه‌ها، مخاطبین و پیغام‌های ضروری که از اهمیت بیشتری برایمان برخوردار هستند را فرا گیرند.

قابلیت‌های شخصی‌سازی بهتر (اندروید ۱۱ و ۱۴ iOS)

اندروید همیشه در بخش شخصی‌سازی، با اختلاف iOS را پشت سر گذاشته و با در اختیار داشتن انواع و اقسام لانچرها و تم‌های مختلف، می‌تواند کاربران خود را از لحاظ ظاهر رابط کاربری گوشی‌ها، راضی نگه دارد. اما اخیرا تیزری از تم‌های زیبا برای اندروید منتشر شد که بهتر می‌شود اگر در اندروید ۱۱، به صورت جامع و کامل‌تری بتوان از آن بهره برد.

اما برای iOS، کارهای بیشتری باید صورت گیرد. همینکه بتوان از شکل عادی و ثابت قرارگیری برنامه‌ها در گوشی‌های آیفون فاصله گرفت می‌تواند شروع بسیار خوبی برای اپل باشد. هنگامی که اپل بالاخره تصمیم به انجام این کار بگیرد، می‌توان در مورد اضافه شدن تم‌های مختلف و زیبا به آن نیز بحث کرد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کاربران، ثابت ماندن شکل و شمایل برنامه‌ها و چینش‌ آن‌ها را نشانی از اصالت محصولات اپل می‌دانند! اما خب در دنیای امروزی، تنوع از اهمیت بیشتری برخوردار است و لذا بهتر است اپل از این سیاست نسبتا سفت و سخت خود کمی فاصله بگیرد و یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های خود به نسبت اندروید را بپوشاند.

ضبط ویدیوی صفحه به صورت پیش فرض (اندروید ۱۱)

در نسخه بتای اندروید ۱۰، قابلیت فیلم‌برداری از صفحه به صورت پیش‌فرض اضافه شده بود. قابلیتی که iOS آن را در اختیار دارد. این قابلیت اما بعدا از اندروید ۱۰ حذف شد. بنابراین امیدواریم در اندروید ۱۱، یا حتی در اندروید ۱۰، شاهد بازگشت این قابلیت بسیار کاربردی باشیم.

البته بسیاری از برنامه‌های شخص ثالث برای انجام این کار وجود دارند اما اینکه بدانیم در هر لحظه بدون نیاز به هیچ برنامه شخص ثالثی می‌توان از صفحه فیلم‌برداری کرد، تا حد زیادی خیالمان را آسوده می‌کند.

تعامل با دستگاه‌های دیگر (اندروید ۱۱ و iOS 14)

در عصر ارتباطات، ارتباط دستگاه‌ها با یکدیگر می‌تواند بسیار مفید باشد. حال چه این ارتباط می‌خواهد بی‌سیم باشد همانند همگام‌سازی بین لپ تاپ و گوشی، چه دریافت اعلانات بین دستگاه‌های مختلف و کنترل برنامه‌ها از طریق دیگر گجت‌ها!

البته فعلا می‌توان این ارتباطات را تا حدودی تجربه کرد. اما نه به آن شکلی که انتظار داریم! برنامه‌های شخص ثالث برای رفع اکثر این نیازها وجود دارند اما همه آن‌ها یک سری محدودیت‌هایی دارند به این صورت که نوع دستگاه‌هایی که استفاده می‌کنید در برقراری ارتباطات تاثیر مهمی دارد. برای تفهیم شدن این موضوع، کافی است برخی از ساعت‌های هوشمند را در نظر بگیرید که صرفا با محصولات خود شرکت سازنده هماهنگ هستند!

همچنین کنترل فعالیت‌های دستگاه‌های دیگر با ساعت هوشمند،‌ دستبند هوشمند یا گوشی هوشمند می‌تواند ابعاد گسترده‌تری را شامل شود و بتوان با دستگاه‌های متفاوت، با سیستم‌عامل‌های متفاوت، فعالیت‌ها را در دستگاه‌های دیگر مدیریت کرد.

نمایشگر همیشه روشن (iOS 14)

اگرچه اپل دلیل خوبی برای حذف چنین قابلیتی در سیستم‌عامل خود دارد (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)، اما با استفاده روزافزون این قابلیت در اندروید و ثابت شدن فایده آن، امیدواریم که اپل نیز در نسخه بعدی سیستم‌عامل خود از این قابلیت بهره ببرد.

اینکه بتوان بدون در دست داشتن گوشی، تاریخ و ساعت و اعلانات را چک کرد، قطعا کسی نمی‌خواهد با فشردن دکمه‌ای خاص یا حتی نگاه کردن به گوشی این کار را انجام دهد. با این اوصاف امیدواریم یک سری از قابلیت‌های موجود در نمایشگر همیشه روشن اپل واچ‌ها، به زودی در آیفون‌ها نیز حضور یابند.

رابط کاربری هوشمند (اندروید ۱۱ و ۱۴ iOS)

اپل و گوگل هم اکنون کار خود را جهت هوشمندسازی هرچه بیشتر رابط کاربری آغاز کرده‌اند. یکی از این‌ قابلیت‌ها، پیشنهاد برنامه‌هایی است که طی زمان، بیشترین استفاده را از آن‌ها داشته‌اید. اما خب برخی‌ها معتقدند این قابلیت‌ها می‌توانند بیشتر و بیشتر ارتقا یافته و بهتر از این هم شوند.

برای مثال گوشی‌های آینده می‌توانند یاد بگیرند مواقع شب، کاربر چراغ‌ها را خاموش می‌کند (خانه‌های هوشمند) یا مثلا قبل از خواب به پادکست گوش می‌دهد و بسیاری از کارهای دیگر که البته شاید کمی برای تجربه آن‌ها بیش از اندازه مشتاق هستیم و شاید باید مدت زمان بیشتری طی شود تا شاهد چنین فناوری‌هایی باشیم! با این اوصاف سرعت رو به رشد فناوری دستیابی به هر چیز معقولی که در مخیله ما می‌گنجد را امکان پذیر کرده و خب طراحی رابط کاربری هوشمند، آن هم با این انتظاری که از آن داریم، بعید به نظر می‌رسد آنچنان سخت و دست نیافتنی باشد!

iMessage برای اندروید! (اندروید ۱۱)

در بین دلایلی که کاربران را به سمت استفاده از iOS و لذا خرید گوشی‌های آیفون سوق می‌دهد،‌ iMessage به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل شناخته می‌شود و گوگل نیز تقریبا بعد این همه مدت نتوانسته برنامه‌ای به خوبی و کاربردی iMessage طراحی کند. البته بروزرسانی به RCS Chat را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های گوگل در راستای رقابت با iMessage دانست.

کارکرد RCS Chat نیز به این صورت است که پس از راه‌اندازه آن،‌ برنامه مسنجر از شما می‌خواهد آن را به RCS Chat ارتقا دهید. به این طریق هر دو کاربر می‌توانند وضعیت در حال تایپ، خوانده شدن پیام و … را مشاهده کنند. البته این قابلیت فعلا با مشکلاتی همراه است که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به سیستم امنیتی رمز گذاری سرتاسری (End-to-end encryption) آن اشاره کرد.

شاید برخی از این قابلیت‌ها در سیستم‌عامل اندروید و iOS وجود داشته باشد که قطعا هم همینطور است. اما انتظار داریم شاهد بهبود وضعیت آن‌ها در آینده باشیم تا با آسودگی بیشتری از گوشی هوشمند خود در همه جا استفاده کنیم.

به نظر شما چه چیزهایی در این دو سیستم‌عامل،‌ به بیشترین تغییر و بروزرسانی نیاز دارند؟

منبع: gizmodo

منبع متن: digikala