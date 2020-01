شروع سال ۲۰۲۰ برای اپل بسیار خوشایند بود و این شرکت توانست در اولین روز این سال، درآمدی در حدود ۳۸۶ میلیون دلار از طریق اپ استور خود کسب کند.

اپ استور در سال ۲۰۱۹ رکورد خارق‌العاده‌ای از خود به جای گذاشت و تنها در حد فاصل عید کریسمس (از ۲۴ دسامبر) تا سال نو میلادی، توانست ۱.۴۲ میلیارد دلار درآمد کسب کند. اپل فقط در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، ۷۲ میلیارد دلار به توسعه دهندگان پرداخت کرد (۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ و ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸) که این مبلغ حدودا نصف کل درآمدهای این شرکت از زمان تاسیس اپ استور در سال ۲۰۰۸ بوده است، یعنی ۱۵۵ میلیارد دلار!

با این اوصاف این شرکت سال ۲۰۲۰ میلادی را با یک رکورد بسیار خوب آغاز کرد و توانست در اولین روز آن، ۳۸۶ میلیون دلار کسب کند که به نسبت درآمد بدست آمده در مدت زمان مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزایش داشته! از آن جایی که اپل از سال ۲۰۱۹ به بعد تصمیم گرفت تمرکز بیشتری روی سرویس‌ها داشته باشد، توانست با عرضه اپل تی‌وی پلاس، اپل نیوز پلاس، اپل آرکید اپل موزیک و اپل پی، سال خوب و پر فروغی را پشت سر بگذارد.

البته اپل تا کنون مقدار دقیق درآمد کسب شده توسط هر یک از این سرویس‌ها و برنامه‌ها را اعلام نکرده اما این نکته را یادآور شد که سرویس اپل تی‌وی به تلویزیون‌های ال جی، سونی و ویزیو (VIZIO) راه پیدا خواهد کرد و ترانزيت بدون تماس (Contactless Transit) نیز به زودی برای کاربران واشنگتن، شنزن و گوانگژو در دسترس خواهد بود.

اپل همچنین افزود در سال پیش رو، همکاری خود را با توسعه‌ دهندگان و شرکت‌ها گسترش خواهد داد تا از این طریق بتواند خدمات جدید و نوآوری‌های بیشتری را در زمینه‌های مختلف از جمله بازی، نرم‌افزار، سرویس‌ها و … برای کاربران به ارمغان آورد.

منبع: gsmarena

The post رکورد شکنی بی‌سابقه اپ استور اپل؛ ۳۸۶ میلیون دلار درآمد در یک روز! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala