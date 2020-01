توییتر در ماه‌های اخیر نشان داده که در زمینه جلوگیری از اذیت و آزار مجازی کاملا جدی است و در تازه‌ترین اقدام، قصد دارد محدودیت‌های مربوط به ارسال پاسخ برای توییت‌ها را امکان‌پذیر کند. با بهره‌گیری از این ویژگی، کاربران می‌توانند به‌طور کلی ریپلای مربوط به توییت‌های خود را مسدود کنند یا فقط به افراد موردنظر خود یا کاربرانی که دنبال می‌کنند این اجازه را بدهند. به همین خاطر کاربرانی که از محیط کلی توییتر و برخی کاربران که پاسخ‌های توهین‌آمیزی برای توییت‌های مختلف می‌نویسند دل خوشی ندارند، احتمالا از این طرح استقبال می‌کنند.

توییتر زمان مشخصی را برای ارائه‌ی این قابلیت اعلام نکرده ولی در هر صورت در ابتدا به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال خواهد شد. در جریان نمایشگاه CES 2020 یکی از مقام‌های ارشد توییتر این خبر را اعلام کرد و در ادامه گفت: «مهم‌ترین هدف این قابلیت، موضوع کنترل است. در حال حاضر، مکالمه عمومی در توییتر اینگونه است که شما توییتی منتشر می‌کنید و همه کاربران می‌توانند آن را ببینند و نظر خود را پایین توییت مذکور بنویسند؛ یا اینکه در بخش پیام‌های خصوصی می‌توان با دیگران چت کرد. بنابراین یک طیف کاملی از گفتگوها وجود دارد که در توییتر نمی‌بینیم.»

در همین زمینه می‌توانیم به قابلیت مخفی کردن ریپلای‌های اشاره کنیم که سال گذشته معرفی شد. کاربران با بهره‌گیری از این قابلیت، می‌توانند برخی از پاسخ‌ها را مخفی کنند که البته برای مشاهده آن‌ها می‌توانیم از دکمه View Hidden Tweets استفاده کرد. در این میان برخی اعتقاد دارند که این قابلیت جدید می‌تواند حباب‌های شبکه‌های اجتماعی را تقویت کند تا کاربران صرفا با نظرات افراد هم‌عقیده با خود روبرو شوند.

