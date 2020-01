اعمال تغییرات جدید و کاربردی گوگل در منوی «نمایش اعلانات» مرورگر گوگل کروم

طی پستی که اخیرا در وب‌سایت blog.chromium قرار داده شد، به نظر می‌رسد گوگل قصد دارد در راستای حذف مزاحمت‌های رابط کاربری مرورگر محبوب خود، گوگل کروم ، در بخش مجوزها، اقداماتی را انجام دهد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جلوگیری از نمایش پیغام «Show Notifications» بعد از ورود به سایت‌ها است.

معمولا بعد از ورود به برخی از وب‌سایت‌ها، با پیغام‌هایی از جمله «ثبت نام در وب‌سایت»، «this site uses cookies» و از همه معمول‌تر، «Show Notifications» مواجه می‌شویم. اعلاناتی که در برخی موارد می‌توانند بسیار آزار دهنده باشند؛ خصوصا زمانی که از گوشی هوشمند برای وب‌گردی استفاده کنیم.

گوگل در پست اخیر خود اعلام کرد اگرچه اعلانات، بخش بسیار مهمی از قابلیت‌های یک برنامه به حساب می‌آیند و کاربردهای بسیاری نیز دارند،‌ اما کاربران از منوی فعلی نمایش اعلانات وب‌سایت‌ها رضایت ندارند و شکایت‌های بسیاری به خاطر آن به دست گوگل رسیده که اکثر آن‌ها ظاهر شدن این کادر کوچک را آزار دهنده توصیف کرده و خواستار تغییر آن شدند.

گوگل برای بهبود تجربه کاربران و همچنین نگه داشتن این کادر، قصد دارد در کروم ۸۰، رابط کاربری اعلانات را با تغییراتی همراه سازد تا به این شکل آزاردهنده نباشد. جالب اینجاست که موزیلا نیز قصد دارد تغییرات مشابهی را در همین بخش، روی مرورگر فایرفاکس اعمال کند.

رابط کاربری جدید در مرورگر کامپیوتر، به جای نمایش کادر یاد شده و درخواست از کاربر جهت نمایش اعلانات یا مسدود کردن آن‌ها، به صورت پیش‌فرض اعلانات را مسدود می‌کند. در بخش جست و جو، پیامی تحت عنوان «Notifications blocked» به نمایش در می‌آید و کاربر را از مسدود شدن اعلانات با خبر می‌سازد. با این حال اگر کاربری بخواهد آن را فعال کند،‌ می‌تواند این کار را با کلیک روی آیکون زنگ در کنار آن انجام دهد. در گوشی‌های هوشمند اما چنین تغییراتی ایجاد نشد و کاربران همچنان با پیغام مشابه مواجه خواهند شد. اما نه به شکل فعلی، بلکه کوچکتر، تا مزاحمت کمتری برای کاربر ایجاد کند.

کسانی که از مرورگر گوگل کروم ۸۰ استفاده می‌کنند، می‌توانند از طریق یک سری تنظیمات ساده، به این رابط کاربری دسترسی داشته باشند. کاربران می‌توانند با وارد کردن آدرس chrome://settings/content/notifications در قسمت جست‌ و جوی مرورگر، گزینه «use quieter messaging» را فعال کنند.

جالب اینجاست اگر این رابط کاربری را به صورت دستی فعال نکنید، مرورگر با مشاهده اینکه به صورت مداوم دستور مسدود شدن اعلانات را در وب‌سایت‌ها صادر کرده‌اید، به صورت خودکار شما را جز کاربران رابط کاربری جدید دسته‌بندی می‌کند. همچنین برخی از وب‌سایت‌ها که تعداد دفعات درخواست برای این رابط کاربری در آن‌ها بسیار کم است نیز به صورت خودکار به لیست رابط کاربری جدید افزوده می‌شوند.

گوگل رابط کاربری اعلانات فعلی مرورگر گوگل کروم را بعد از اینکه قابلیت اعلانات معرفی شد، طراحی کرد. اوایل، به دلیل پشتیبانی تعداد محدودی از وب‌سایت‌ها از این قابلیت، کاربران می‌توانستند با یکی دو بار نمایش آن در طول روز کنار بیایند. اما الان کار به جایی رسیده که تقریبا در هر وب‌سایتی که وارد می‌شویم، با چنین پیغامی مواجه می‌شویم.

جالب اینجاست این وب‌سایت‌ها اعلانات خود را با نیاز کاربران منطبق نمی‌سازند. در واقع وب‌سایت‌های بسیار کمی هستند که دریافت اعلانات از سوی آن‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. منطقی نیست فردی بخواهد در طول روز با خیل عظیمی از اعلانات مواجه شود!

طبق اعلام گوگل، این رابط کاربری جدید تنها برای درخواست نمایش اعلانات نیست و دیگر بخش‌های مربوط به صدور یا عدم صدور مجوز را نظیر درخواست استفاده از موقعیت مکانی، میکروفون و دوربین، تحت پوشش قرار می‌دهد.

منبع: arstechnica

